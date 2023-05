Karsu Dönmez wil mensen blij maken, met muziek of met koken, dat maakt haar eigenlijk niet zo veel uit

Karsu Dönmez Beeld Marie Wanders

Het is eind april. Karsu Dönmez (33), zangeres en sinds twee jaar succesvol tv-kok, heeft net een reeks concerten in haar moederland Turkije achter de rug en is nu even in Nederland om een druk programma af te werken. Eerst dit interview, dan een fotoshoot, en daarna de opname van een filmpje met een tragische boodschap.

‘Een soort van disclaimer’ noemt Dönmez het filmpje. Bedoeling is om een korte uitleg op te nemen die vooraf moet gaan aan de afleveringen van het derde seizoen van Karsu’s Turkse keuken, het programma dat Dönmez voor kookzender 24Kitchen presenteert. In dit seizoen, dat begin mei is begonnen, laat Dönmez de kijker nader kennis maken met de gerenommeerde keuken van Hatay, een provincie in het zuiden van Turkije, tegen de grens met Syrië. De keuken kenmerkt zich door de kleine hapjes (mezze), kip- vlees- vis- en vegetarische gerechten, met toevoeging van kruidenmengsels als za’atar.

In Hatay ligt ook het dorp Karsuköyü, geboortegrond van Dönmez’ ouders, het dorp waar de zangeres naar is vernoemd (letterlijke betekenis: sneeuwwater), en het dorp dat in de ochtend van 6 februari werd getroffen door een genadeloze aardbeving. De verwoestingen in Zuid-Turkije zouden aan meer dan vijftigduizend mensen het leven kosten. Dönmez verloor hierbij zestien familieleden. Kortgeleden stierf ook haar oma; bezweken aan het verdriet over zoveel doden onder haar naasten, gelooft de familie.

Een deel van de opnamen van het derde seizoen van Karsu’s Turkse keuken vond vorig jaar september plaats in het dorp Karsuköyü. Pijnlijke beelden zijn het nu om te zien. Dönmez loopt ontspannen rond door het dorp, naar gebouwen wijzend die sinds afgelopen februari niet meer overeind staan. Op andere beelden zijn uitgelaten familieleden te zien – niet degenen die bij de aardbeving zijn overleden, maar wel familieleden die zelf een broer, zus, of echtgenoot zijn verloren.

‘Wat ik in het filmpje ongeveer wil vertellen’, zegt Dönmez, die haar telefoon erbij pakt met daarop een uitgeschreven tekst, ‘is dat kortgeleden een droom uitkwam, een culinaire reis door Hatay. Maar toen vond de aardbeving plaats, alles raakte in puin, iedereen in mijn familie is erdoor geraakt. Toch vinden we dat we dit moeten uitzenden, want Hatay was mooi en gaat ooit weer mooi zijn. Een positieve draai dus, hoe moeilijk het ook is om de beelden te zien.’

Ben je na de aardbeving nog in Karsu geweest?

‘Nee. Ik zou wel willen maar mijn familie daar zegt: blijf voorlopig maar even weg, want we kunnen je op dit moment niet eens een kop thee aanbieden. Ze hebben niet eens een slaapplek voor mij, vertellen ze. Dat doet ze pijn, want het is heel on-Turks. Normaal staan de deuren wagenwijd open.’

Wanneer hoorde je voor het eerst van de aardbeving?

‘Ik zat met mijn moeder in een hotel in Istanbul. Ik had net een reclamespotje voor een luiermerk opgenomen. We zouden die ochtend terugvliegen naar Nederland. Plotseling bonkte mijn moeder op mijn hoteldeur. Heb je het gehoord? vroeg ze. Een aardbeving. Maar hoe groot het was wisten we niet. Op het vliegveld belde ik mijn vader. Die vertelde dat hij zijn broer midden in de nacht had gebeld om hem te waarschuwen om weg te blijven bij hoge gebouwen.

‘Gelukkig hadden ze in het vliegtuig wifi. Toen werd pas duidelijk hoe groot het is. Ik kon alleen nog maar denken aan mijn familie in Karsuköyü. Eenmaal aangekomen op Schiphol waren we volledig gedesoriënteerd.’

Wilde je niet meteen rechtsomkeert maken?

‘Zeker. In de lucht zeiden mijn moeder en ik nog tegen elkaar: zitten we niet in het verkeerde vliegtuig? Maar mijn moeder zei: nee, we moeten eerst even rust zien te vinden en plannen maken.’

Het gesprek met Dönmez vindt plaats in een Amsterdamse fotostudio, waar fotografen en stylisten in- en uitlopen om alles in gereedheid te brengen voor de fotoshoot met de zangeres. Dönmez, een geboren Amsterdamse die opgroeide in Osdorp, heeft ook haar verloofde Mike Schrama mee. Hij is een voormalig professioneel skiër, tegenwoordig manager van topsporters, die Dönmez nog van haar middelbare school het Calandlyceum kent.

Het stel was elkaar meer dan vijftien jaar uit het oog verloren toen ze twee jaar geleden via sociale media opeens weer contact kregen. Het klikte. Vorig jaar vroeg Schrama de zangeres ten huwelijk in een hotel in Antakya, hoofdstad van de provincie Hatay. Inmiddels bestaat het hotel niet meer, het is verzwolgen door de aardbeving.

‘Ik ben heel blij dat Mike in ieder geval ons huis in Karsuköyü heeft gezien, dat hij weet waar mijn roots liggen. We waren van plan dit jaar in Turkije te trouwen, maar dat kan nu niet meer. Ik had iets heel moois in gedachten, een hennafeest, verzorgd door mijn tante. Maar die is overleden.’

Karsuköyü ligt op een breuklijn. Heeft je familie niet zoiets van: we verlaten dit gebied en beginnen ergens anders opnieuw?

‘Nee, ze zijn echt allemaal voor wederopbouw. Ze hebben daar grote olijven- en vijgengaarden, die laat je niet zomaar in de steek. Er wordt nu al gesproken over het bemesten van het land, plukken van de oogst, anders groeit er volgend jaar niks meer.’

Terwijl ze weten dat ze op een breuklijn leven en het ieder moment weer mis kan gaan?

‘Zal ik je iets pijnlijks vertellen? In de opnamen voor 24Kitchen word ik op sleeptouw genomen door mijn oom Hakan. Hij leidt mij langs de moskee, oude olijfgaarden en daarna het huis van mijn grootouders. Daar zegt hij: dit gebouw heeft honderd jaar geleden de aardbeving overleefd. Ik sta er niet eens bij stil, ik praat eroverheen.

‘Daarom: hebben we het er over vijf jaar nog over? Over tien jaar, vijftig jaar? Mensen vergeten het. Ze willen het vergeten, want iedereen heeft de behoefte om bij de waan van de dag te leven. Ik ook.’

***

Dönmez geldt sinds 2007 als aanstormend multitalent. Haar opkomst is minutieus vastgelegd in de documentaire Karsu: I hide a secret (2012) van regisseur Mercedes Stalenhoef. Daarin zien we een gedreven middelbare scholier met volle wangen, altijd te vinden achter een piano, of met een pen en een notitieblokje in de aanslag om aan haar zelfgeschreven liedteksten te schaven.

Terugkerend decor in de documentaire vormt het familierestaurant Kilim in de Amsterdamse Pijp. Hier werkte Dönmez, dan nog een havoscholier, in de bediening en vond ze haar eerste publiek. Elk weekend kroop ze er twee keer per avond achter de piano om de restaurantgasten te trakteren op jazznummers, klassieke muziek en Turkse liedjes. In 2019, toen Kilim na achttien jaar de deuren sloot, bedankte Dönmez op Facebook haar vader, eigenaar van het restaurant, voor de kans om meer dan zeshonderd ‘mini-concertjes’ te kunnen opvoeren.

De documentaire toont een warm en progressief nest in Amsterdam-Osdorp, waarin alles er op gericht lijkt om Dönmez en haar jongere zusje Cansu tot bloei te laten komen. Moeder Birgül, een onderwijskundige en in 2006 nog Tweede Kamerkandidaat voor GroenLinks, en vader Aslan, een voormalig maatschappelijk werker, restauranthouder en linkse politieke vluchteling, cirkelen continu rond Dönmez en vergezellen haar overal op haar pad richting een professionele muziekcarrière.

Dönmez en haar familie doen onder meer muziekpaleis Carnegie Hall in New York aan waar de zangeres in het kader van een Nederlands-Amerikaans uitwisselingsproject twee keer mag optreden. Daarna gaat het snel, met optredens in De Wereld Draait Door, Pauw & Witteman en talloze concerten in binnen- en buitenland. Enige smet is de afwijzing door het conservatorium, dat Dönmez nog niet rijp genoeg achtte.

Later, dus niet opgenomen in de documentaire, weet Dönmez zich hierop te wreken met het uitbrengen van verschillende succesvolle platen (Confession in 2012, Colors in 2015) en het winnen van de muziekprijs Edison in 2016. Ook in Turkije gaat het Dönmez voor de wind. Haar repertoire is met de jaren van Engelstalig naar bijna volledig Turkstalig verschoven. Op Spotify zijn het ook haar Turkse nummers die de meeste streams genereren, met uitschieters als het nummer Jest Oldu (Het was een gebaar) dat 38 miljoen keer is beluisterd. In 2021 stond ze wekenlang stijf bovenaan in de Turkse hitlijsten met het stemmige liefdeslied Sonunda (Eindelijk).

Belangrijke motor achter dit succes is moeder, die sinds jaar en dag het management van Dönmez voert. Uit haar koker komt onder meer het idee om Dönmez in 2019 mee te laten doen aan het tv-programma Beste Zangers, een kijkcijferhit met gemiddeld 1 miljoen kijkers, waarin Nederlandse zangers een muzikaal onderonsje houden.

Haar moeder was ook degene die Dönmez aan het begin van de coronacrisis, toen het podiumleven acuut tot stilstand kwam, aanspoorde om op YouTube haar van huis uit meegekregen liefde voor koken uit te leven (eerste gerecht: sigara böreği, een vegetarisch bladerdeeghapje). Met dat idee is Birgül vervolgens naar kookzender 24kitchen gestapt dat Dönmez prompt een eigen tv-programma aanbood.

Begin maart volgde een nieuwe stap in Dönmez culinaire avontuur met de publicatie van het kookboek Karsu’s Kitchen, een verzameling recepten, foto’s en verhalen, die een levendige indruk geven van de regio Hatay. Het boek is nu aan een zesde druk toe. Voordat het in de schappen kwam te liggen, begon Dönmez een speciale actie. De opbrengst van de boeken – à 35 euro per stuk – die in de voorverkoop werden aangeschaft, werd bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving.

‘Iedere keer dat iemand een boek kocht om ons te steunen, voelde dat als een nieuwe druppel liefde. Uiteindelijk hebben we een half miljoen euro opgehaald. Met dat geld konden we al snel een apparaat met een geluidsdetector kopen. Daarmee zijn vier levens gered. Een aantal getroffen families hebben we financieel geadopteerd, en we ondersteunen nog allerlei andere projecten.’

Dönmez’ inzet voor de slachtoffers van de aardbeving lijkt haar ogenschijnlijk makkelijk af te gaan. De zangeres – het haar in een knotje, casual kleding aan – waarschuwt vrolijk dat ze op haar ‘monoloogstoel’ zit, en gaat enthousiast door over haar bezigheden van de laatste weken: een kliniek die ze graag zou willen opzetten voor kinderen die een ledemaat zijn verloren, een weeshuis dat ze samen met haar nichtje Meriç – een bouwkundestudent gespecialiseerd in aardbevingsgebieden – wil bouwen.

Toch wil de zangeres ervoor waken om louter als het tragisch gezicht van de dramatische gebeurtenis bekend te staan. Daarom besloot Dönmez om in Nederland niet al te vaak aan te schuiven bij de verschillende talkshows. Een van haar laatste tv-optredens dateert van 15 februari, een live-benefietavond om geld op te halen voor de aardbevingsslachtoffers. Tv-kijkers zagen toen hoe Dönmez tijdens de uitzending plotseling werd geconfronteerd met beelden van de ravage in Karsuköyü. Hevig geschrokken wendde Dönmez haar hoofd af.

Waarom wilde je niet vaker op tv?

‘Misschien was het ook een soort beschermingsmechanisme. Ik weet nog dat ik tegen mijn vader zei: ik ben meer dan alleen de aardbeving, ik ben ook gewoon Karsu.’

Je bent wel de perfecte ambassadeur voor dat rampgebied.

‘Uiteraard. Stel er is een aardbeving in Groningen en er is een bekende Groningse artiest – die kan het niet maken om zich afzijdig te houden. Dat wilde ik ook niet. Maar ik wilde er wel voor waken dat ik zou worden geleefd .’

***

Ook in Turkije, waar Dönmez nog altijd optreedt, dreigde de zangeres iets te veel samen te vallen met de tragedie en verdriet in haar moederland. Weinig Turkse artiesten werden persoonlijk zo hard getroffen door de aardbeving als zij. Bij haar laatste optredens in Turkije, eind april, voelde Dönmez een gespannen verwachting bij haar publiek: hoe is ze er aan toe, wat zal ze over de aardbeving zeggen?

Om wat lucht in de zalen te krijgen, besloot de zangeres tijdens deze optredens een opbeurende anekdote in te brengen die ook in haar kookboek Karsu’s kitchen staat beschreven. Het is het verhaal over een wonderlijke buurvrouw uit het dorp Karsuköyü die eens per jaar kweeperen uit haar tuin plukt om er jam van te maken. Tijdens een zomervakantie kreeg Dönmez zo’n potje kweeperenjam mee met de opdracht er iedere dag een beetje van te eten, dan zou ze later een mooie zangstem krijgen.

Op de Turkse podia voerde ze de anekdote door tot een metafoor over wederopstanding. Daarbij overhandigde ze aan één iemand in het publiek een potje kweeperenjam, op de kop getikt in de Amsterdamse Jan Evertsenstraat. Ooit zal Karsu weer bloeien, hield Dönmez haar publiek voor, net als de bloesems van een kweeperenboom. Er zal, net als in de rest van getroffen Turkije, weer kunnen worden gepicknickt, en mooie herinneringen gemaakt.

‘Wat ik niet wilde is een zaal binnenkomen en met medelijden worden bejegend. Zo van: ach, wat erg allemaal voor haar. Nee, ik ben niet zielig. En ik wil ook niet dat mensen na mijn concert verdrietig naar huis gaan. Ze moeten vrolijk en licht vertrekken. Het leven moet doorgaan, hoe pijnlijk het ook allemaal is.’

Kop omhoog en niet te veel omkijken. Dönmez komt tijdens het interview nog een paar keer terug op deze levensles. Er is verdriet en tragiek, weet ze, maar de kunst is om er niet in vastgezogen te worden. Zelden vond Dönmez zoveel houvast in dit besef als aan het begin van de coronacrisis, toen de zangeres in haar privéleven door een gitzwarte periode ging. Het is een onderwerp waar ze niet al te veel details over wil prijsgeven. Het betreft, in grote lijnen, een liefdesrelatie van ruim twaalfenhalf jaar die plotseling voorbij was toen uitkwam dat haar toenmalige partner ‘niet de persoon was die hij zei te zijn’.

‘Ik kwam in een soort van reset in mijn leven. Door de pandemie stortte mijn werkleven in, en toen ook mijn privéleven. Al die jaren die ik met mijn partner had doorgebracht, bleken niet helemaal naar waarheid te zijn verlopen. Een grote klap. Hoe kan iemand een ander dat aandoen, vroeg ik mij af. Was ik misschien te goedgelovig opgevoed door mijn ouders? Dat ik bij mensen te makkelijk van het beste uitga?’

Op de vraag of haar toenmalige partner dus aan identiteitsfraude deed, antwoordt Dönmez dat ze daar geen definitief antwoord op kan geven.

‘Als je niet meer weet wat wel waar is en wat niet, ga je aan alles twijfelen. De eerste dag na de breuk ben ik ook meteen naar de huisarts gegaan: ik wilde zo snel mogelijk een psycholoog zien.’ Lachend: ‘Ik weet nog dat ik tegen de huisarts zei dat hij mij niet naar een bijgelovige psycholoog moet sturen, of eentje met helende stenen ofzo. En waar verwijst hij mij naar? Naar een psycholoog met stenen in haar behandelkamer. Whatever, dacht ik toen. Ik heb toch niets meer te verliezen, want ik ben al bijna alles verloren. ik wilde niet ook nog mijn vertrouwen in de mensheid verliezen, dat was mijn belangrijkste doel.’

Haar brein kon er ‘niet meer bij’, vertelt Dönmez. Twaalfenhalf jaar lief en leed bleken in retrospectief op drijfzand gebouwd. De kraters die dit sloeg in haar gevoel van veiligheid, werden gevuld met een allesoverheersende paranoia.

‘Ik weet nog dat ik toen een keer met mijn moeder over straat liep in Istanbul. Ik keek iedereen aan en dacht: jullie zijn niet goed bij jullie hoofd, jullie zijn absoluut niet te vertrouwen. Toen wist ik: dit is niet gezond. Ik raak van god los. Bijna twee maanden lang heb ik thuisgezeten met de gordijnen dicht en gejankt.

‘Schouders eronder en doorgaan, dacht ik toen. Ik heb veel gehad aan de gesprekken met de psycholoog. Ik ben ook lange wandelingen gaan maken in het bos. Veel sporten ook, nog gezonder eten.

‘Natuurlijk ben ik nu wel iets beter getraind in het herkennen van mensen die het niet goed met mij voor hebben. Laatst vroegen mijn ouders aan mij en aan mijn zusje of wij onze kinderen, als we die krijgen, anders zouden opvoeden. Ik antwoordde dat ik alles precies hetzelfde zou doen als zij. Ik zou mijn kinderen alleen wel waarschuwen dat niet iedereen op deze wereld het beste met ze voor heeft. In dat opzicht ben ik volwassener geworden.

‘Tegelijkertijd wil ik niet mijn vervelende ervaringen uit het verleden telkens meenemen naar nieuwe contacten. Iedereen is zijn eigen persoon. Het heeft even geduurd maar ik heb weer een soort basisvertrouwen in mensen.’

Op dat hervonden basisvertrouwen bloeide Dönmez weer op. Ze vond een nieuwe liefde in Mike Schrama. En het gaf de zangeres het zetje om vorig jaar april aan een gewaagd avontuur te beginnen. Ze had het gevoel een beetje vastgelopen te zijn in een al te bekende routine van optredens en applaus. Daar wilde ze voor even tussenuit om haar hoofd weer helder te krijgen en haar culinaire ambities te verdiepen.

Op Instagram zag ze een advertentie voorbijkomen van het gerenommeerde restaurant Dede uit Ierland, met aan het hoofd de Turks-Ierse chefkok Ahmet Dede. Het restaurant, pittoresk gelegen aan de Ierse kuststreek West-Cork, behaalde dit jaar zijn tweede Michelin-ster en was op zoek naar nieuwe stagiaires. Dönmez, opgegroeid in een Turks restaurant, maar zonder formele horeca-opleiding, besloot een sollicitatiebrief te schrijven.

‘Ik heb vanuit mijn hart geschreven, met liefde voor het land en de Turkse keuken. Ik vertelde over mijn eigen horeca-ervaring, het restaurant van mijn vader, over het bakken van brood, mijn eerste herinneringen in de keuken.’

De brief viel goed bij chef-kok Ahmet Dede. Ze werd aangenomen en kreeg het aanbod om een maand mee te lopen. Een gouden kans, vond Dönmez, maar ze stelde wel een voorwaarde: ‘Ik ben bekend in Turkije als zangeres en wilde een voorkeursbehandeling voorkomen. Dede verzekerde mij dat hij dat niet zou doen, hij zou mij net als alle andere stagiaires behandelen. Ik wilde ook niet dat ze tijdens mijn stage met camera’s zouden rondlopen. Toen ik mensen vertelde dat ik naar Ierland zou gaan om in een topkeuken te werken, werden de tv-formats al bedacht. Karsu gaat leren Michelin-koken, dat soort ideeën. Maar ik wilde dat deze ervaring helemaal van mijzelf zou zijn.

‘Ik wilde echt wat leren, niet alleen maar doen alsof. Ik wilde schoonmaken, snijden, alles. Uiteindelijk was het een fantastische ervaring. Ik zat er met allemaal jonge mensen uit Turkije. Eentje is ook echt een goede vriendin geworden. Later hoorde ik van de sous-chef dat ze versteld stonden van mijn sollicitatiebrief. Ze konden niet geloven dat ik het echt was. Bleek dat ze mijn muziek altijd in de keuken draaien.’

Bij Dede leerde ze van alles over koken en hoe je gasten zintuiglijk kunt prikkelen. In dat laatste zag ze veel gelijkenissen met de muziekwereld. Dede liet Dönmez zien hoe hij zijn menu samenstelt als een setlist, waarin lichte en zware prikkels elkaar harmonieus afwisselen.

‘Dede pakte het ongeveer zo aan zoals ik het met mijn orkest op het podium ook aanpak. In het begin overdonder je het publiek met uptempo muziek en fel licht. Daarna gaan de lichten uit en zing ik rustigere, emotionele nummers. Daarmee geef je de mensen de kans even bij te komen. En tegen het einde voer je het tempo weer een beetje op. Dede eindigde ook op die manier, met een grappig gerecht van appel en kebab.’

Een andere les die Dönmez van Dede leerde: geef je mensen van tijd tot tijd een compliment.

‘Van chef-koks wordt gezegd dat ze zo autoritair zijn. Dede was ook een autoriteit, maar met een zekere klasse. Hij zweefde als chef-kok zo’n beetje boven het personeel. Soms kwam hij dan bij iemand staan en zei: ‘Goed gedaan’. Als hij dat bij mij deed, gaf mij dat een enorme boost. Ik was dan een uur lang weer wat blijer en werkte ook harder.

‘Ik realiseerde mij toen ook: ik doe dit nooit bij mijn orkestleden. Ik zeg eigenlijk bijna nooit spontaan dat ze iets goed doen. Vaak laat ik het bij: doe maar iets, je hoort het wel als ik het niks vind. Dus dat ik ga zeker van Dede overnemen: geregeld mijn orkestleden een compliment geven.’

Je doet heel veel. Zangeres, tv-kok, presentator, kookboekschrijver. Hoe moeten we je nu noemen?

‘Ik kom uit een familie met groene vingers, we houden van tuinieren, boeketjes maken. Zo zie ik mijn werk ook. Ik wil creatief zijn en met verschillende ingrediënten – muziek, koken – iets moois op poten zetten. En daarmee mensen blij maken?’

Waarom wil je mensen blij maken?

‘Dat is toch leuk?’

Dat is zeker leuk. Maar de meeste mensen denken vooral: what’s in it for me?

‘Bij mij niet. Ik word er blij van als ik anderen blij maak, als ik iets voor ze kan betekenen. Daarom wilde ik als kind ook eerst kinderpsycholoog worden.’

Kinderpsycholoog?

‘Dat bedacht ik op mijn middelbare school in Amsterdam Osdorp. Daar zag ik hoe veel biculturele leeftijdsgenoten worstelden met de twee culturen waarin ze leven. Dankzij mijn ouders wist ik mij staande te houden in beide werelden. Als kinderpsycholoog wilde ik die culturen bij elkaar brengen, begrip kweken voor elkaar. Mensen blij maken.’

De stylisten en de fotograaf staan inmiddels klaar. Er worden nog wat terzijdes uitgewisseld, onder meer over Dönmez’ favoriete gerecht uit de Hatayse keuken. Daar komt de zangeres niet goed uit, dus kiest ze uiteindelijk voor de tomatenpuree van tomaten uit Karsuköyü. Thuis heeft ze nog één potje waar ze erg zuinig op is. Het dient als basisingrediënt voor de gerechten die ze kookt. Verloofde Schrama moet het dan ook uit zijn hoofd halen om het op zijn broodjes te smeren.

Ergens tijdens deze prettig kabbelende conversatie over Turkije en de Turkse keuken doet Dönmez plotseling een verrassende mededeling: ‘Ik spreek eigenlijk niet zo goed Turks.’ Het is een antwoord op de vraag of Dönmez zich niet ook op een Nederlandstalig repertoire wil toeleggen. Die ambitie heeft de zangeres wel, vertelt ze, maar het Nederlands is ook rauw en direct. Die naakte overdracht van emoties in het Nederlands vindt ze nog weleens lastig. Of dat ook niet voor haar Turkse nummers geldt, is de vervolgvraag.

‘O, maar ik begrijp soms niet eens wat ik zing in mijn Turkse nummers, hoor’, antwoordt Dönmez met een laconieke grijns. Dat vraagt om uitleg. Snapt ze echt niet waar ze het over heeft in de nummers waarmee ze een miljoenenpubliek in Turkije heeft veroverd? Het lijkt lastig te geloven. Wie even op Google zoekt, vindt interviews met Dönmez in Turkse talkshows, ogenschijnlijk ontspannen kletsend. Op andere video’s spreekt ze in Istanbul een grote, volle zaal toe tijdens een TedX-talk.

‘Ik spreek het wel, maar het is niet mijn eerste taal, ik ben er niet vloeiend in. Thuis spraken we eigenlijk alleen maar Nederlands. En toch heb ik een mooie carrière in Turkije opgebouwd. Een van de redenen hiervoor is juist ómdat ik niet zo goed Turks spreek. Ik kan mij nog de eerste ontmoeting met mijn Turkse management herinneren. Die stonden er op dat ik zo snel mogelijk op Turkse les ging. Een dag later had ik al mijn eerste interview. Daar werd mij verteld dat ik juist níét op Turkse les moet; het bleek heel aandoenlijk te werken.

‘Laatst bij een optreden: ik wilde het publiek bedanken, zeggen dat we dankzij hen hier vanavond zijn. Wat ik vervolgens zei: door jullie schuld zitten we hier vanavond! Iedereen barstte in lachen uit. Ik keek naar mijn vader in het publiek met een blik van: eh, wat heb ik precies verkeerd gezegd?’

Soms pakt haar gebrekkige beheersing van het Turks iets minder geestig of charmant uit. Dat speelde vooral in februari. Ook in Turkije werd Dönmez door de tv-zenders gevraagd om haar commentaar op de aardbeving en het drama in haar familie. Opeens stond Dönmez met een mond vol tanden: ‘Dat vond ik wel moeilijk. Het was lastig om mijn gevoelens onder woorden te brengen, ik kende bepaalde zegswijzen niet. Bijvoorbeeld ‘onder het puin liggen’. Ik heb toen veel pijnlijke dingen in het Turks leren zeggen.’

