Kan ik van mijn ex-man verlangen dat hij zijn trouwring afdoet?

Onlangs ben ik gescheiden. Mijn ex en ik gaan in goede harmonie met elkaar om en stellen allebei het belang van onze kinderen voorop. Mijn ex draagt nu zijn trouwring nog. Hij zegt nog niet te weten wanneer en of hij hem zal afdoen. Ik vind dat ongemakkelijk. Ik wil graag als ouders verbonden blijven, maar een ring vind ik toebehoren aan een partner. Moet ik dit bespreken of loslaten?

Vrouw (36), naam bij redactie bekend

Drie dunne ringetjes

Ruim twintig jaar geleden zat ik met hetzelfde probleem. Wat te doen met die ring? Als edelsmid en vader van drie kinderen heb ik er een ronde draad van getrokken en drie dunne ringetjes van gemaakt. Deze nieuwe symboliek, met het dragen van die ringetjes, was een jaar lang voldoende om een nieuwe start te maken en ze konden uiteindelijk in de smeltkroes. Tette Hemminga (79), Amsterdam

Samenvoegen

Mijn ouders zijn gescheiden en hebben hun trouwringen laten samenvoegen en vermaken tot twee ringen voor mijn zusje en mij. Misschien kun je zoiets aan hem voorstellen? Berdien Schuring (29), Amsterdam

Andere redenen

Vergeet niet dat het dragen van een trouwring niet per se betekent dat iemand nog verbonden is aan zijn of haar ex-partner. Sommige mensen dragen hun trouwring uit gewoonte of om andere redenen. Probeer daarom niet te snel conclusies te trekken en geef je ex de ruimte zijn eigen keuzes te maken. Ibrahim Elmaagac (50), Arnhem

Bevrijd

Ik heb na mijn scheiding nog een tijdje mijn ring gedragen, tot het moment dat ik me bevrijd voelde van de emotionele band die ik ermee had. Uw ex-partner kan alleen zelf bepalen wanneer dit moment daar is. Prijs uzelf gelukkig dat hij niet zomaar afstand van jullie band kan nemen. Anne de Grauw-van de Leest (36), Dordrecht

Die ring gaat af

Het gaat vanzelf. Zodra hij voelt dat het echt voorbij is, gaat de ring af. Dat kan even duren, maanden of jaren, maar die ring gaat af. Irene Apperloo (63), Schiedam

Direct de deur uit

Beschouw het als compliment; hij voelt zich nog verbonden met je en is nog niet toe aan het afdoen van zijn trouwring. Dat is toch veel beter en mooier dan dat hij alle herinneringen aan jou direct de deur uit had gedaan? Eva Vangangel (44), Amstelveen, negen jaar geleden in harmonie gescheiden

Cadeau aan dochter

Toen mijn dochter 25 werd heb ik mijn trouwring aan haar gegeven. Ik heb de voornamen van mijn ex en mij erin laten graveren, net als de datum van haar 25ste verjaardag. Een vorm van verbinding. Bovenop zat een klein diamantje. Ze was er heel blij mee, is nu 34 en heeft hem nooit meer afgedaan. Theresa de Haan (68), Wijhe

Nu is het tijd

Je hebt het al besproken en je gevoel gedeeld, op te maken uit je opmerking ‘Hij zegt nog niet te weten wanneer en of hij hem af zal doen’. Dus nu is het tijd om het los te laten. Gerhard Knol (51), gescheiden co-ouder uit Almere

Ervaringsdeskundige

Ik ben ervaringsdeskundige. We hebben ooit mooie trouwringen gekocht. Een paar jaar na de scheiding heb ik de inscriptie op die van mij laten wegfrezen, en nu draag ik hem weer. Nu als teken van trouw aan mezelf, maar vooral als sieraad. Vraag uw ex de ring een tijdje niet te dragen. Later kan hij hem altijd weer omdoen, met of zonder uw naam erin. Misschien met toevoeging van de scheidingsdatum? Marcel van Pinxteren (53), Den Bosch

Uitgaansleven

Er zijn vrouwen die, als ze alleen op vakantie gaan of zich in het uitgaansleven storten, een ‘trouwring’ omdoen. Misschien heeft uw ex ook de behoefte om als getrouwde man te worden gezien? Waarschijnlijker lijkt het me dat hij tijd nodig heeft om de scheiding te verwerken. U denkt verschillend over de symbolische waarde van een trouwring. Laat het gaan. Francine van Bentum (59), Hoorn

Over twee weken: hoe moet ik omgaan met de relatieproblemen van mijn moeder? Mijn moeder heeft al twintig jaar een relatie met een man met gedragsproblemen en een narcistische persoonlijkheid. Ze klaagt te pas en te onpas over hem en ik ben het na twintig jaar compleet zat. Ik heb meerdere malen tegen haar gezegd dat ze hulp moet zoeken om hier beter mee om te gaan maar er gebeurt nooit wat. Bij hem weggaan lijkt geen optie. Hoe kan ik hier mee omgaan zonder mijn relatie met mijn moeder te beschadigen? Vrouw (36), naam bij redactie bekend