Kan ik mijn mijn nieuwe scharrel alleen laten in huis?

Ik woon al drie jaar met twee huisgenoten. We kunnen goed met elkaar overweg. Sinds kort date ik met iemand. Ik werk veel en moet vroeg de deur uit, hij pas later. Dit betekent dat hij ’s ochtends soms alleen is met een huisgenoot of soms helemaal alleen. Mijn huisgenoot zegt het niet fijn te vinden als hij zonder mij in ons huis is, omdat zij haar spullen niet met hem wil achterlaten. Ze vindt dat ik er altijd bij moet zijn wanneer hij in ons huis is. Ik begrijp dat, maar vind het ook wat streng. Vrouw (24), naam bij de redactie bekend

Alleen willen zijn

Het fijne van samenwonen is dat je soms samen bent en soms alleen. Dan kun je even op adem komen. Daarna vind je het ook weer fijn om samen te zijn. Woon je met z’n drieën, dan wordt de tijd meer beperkt, maar wanneer een van de drie dan ook nog haar scharrel in huis achterlaat, blijft er voor de anderen helemaal weinig tijd over om alleen te zijn. Dat geeft irritatie. Heeft niets met streng zijn te maken, wel met ongevraagd grenzen overschrijden. Ate Vegter (70), Monnickendam

Ongemakkelijk

Als je een huis deelt met twee anderen is het belangrijk met hen rekening te houden. Het delen van een huis wordt ingewikkeld als daar partners bij komen. Je huisgenoten hebben mogelijk ook weleens een logé, hoe gaat dat? Hebben jullie daar afspraken over? Waarom voelt je huisgenoot zich onveilig bij hem? En als hij niet heel lekker ligt bij je huisgenoten, kun je misschien bij hem slapen? Annet Boom (64), Eersel

Veiligheid

In het samenwonen met anderen is communicatie en vertrouwen alles. Er lijkt jouw huisgenoot iets in haar eigen gevoel van vertrouwen en veiligheid te raken. Maak daar ruimte voor en voer dat gesprek. Dan volgt voor jullie beiden automatisch een passende oplossing. Tim van den Noort (33), Den Haag

Te veel gevraagd

Heeft u onderling geen afspraken gemaakt over elkaars scharrels, toen u drie jaar geleden ging samenwonen? Als dat nu aan de orde komt dan is strengheid niet het punt, onderling respect wel. U kunt niet van uw huisgenoten verlangen dat zij net zo vertrouwd met uw scharrel raken zoals u dat nu zelf wilt demonstreren. Dat mag u ook niet van uw vriend vragen, of is het uw trofee? Pieter Wijnheijmer (69), Panningen

Excuses

Als u goed met uw huisgenoot wilt blijven opschieten is het belangrijk haar mening en gevoelens serieus te nemen, zelfs al vindt u die eigenlijk overdreven. Begin met uw excuses aan te bieden dat u dit niet met haar hebt overlegd. Daarna kunt u met haar kunnen onderzoeken wat zij nodig heeft om zich veilig te voelen. Wil zij dat u hem eerst langer kent tot u met meer zekerheid kunt zeggen dat hij te vertrouwen is? Helpt het als u haar uitnodigt met z’n drieën te eten? Als u eerst begrip voor haar gevoelens heeft getoond, staat zij er ook meer voor open dat u vertelt wat deze man voor u betekent. Lieske Pauw (53), Delft

Onbeleefd van hem

Het is voor uw huisgenoot een zeer ongemakkelijke situatie. Dat zou het ook voor uw date moeten zijn, maar kennelijk ontbreekt bij hem de natuurlijke wellevendheid om deze situatie te voorkomen, en tegelijk met u het huis te verlaten. Bespreek het met hem. Erik van Uchelen (79), Amersfoort

Over twee weken: Kan ik iets doen aan gebrekkig thuisonderwijs? Een familielid geeft thuisonderwijs aan drie kinderen. De oudste zou in de brugklas moeten zitten, maar kan niet lezen en schrijven, nauwelijks rekenen en weet niet hoe het dorp heet waar hij woont. De kinderen kennen geen sociale regels, vinden veel dingen eng en komen niet vaak buiten de deur. De ouders lachen als de kinderen zich vreemd gedragen en zien dat als antiburgerlijk. Met andere familieleden die kritiek hadden hebben ze het contact verbroken. Ik zie ze hooguit een keer per jaar op een verjaardag, waardoor de ernst mij eerder niet duidelijk was. Wat zou in het belang van de kinderen zijn om te doen? Vrouw (26), naam bij de redactie bekend