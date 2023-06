‘Kan ik je even bellen?’ Dat kan niet anders dan slecht nieuws zijn

‘Kan ik je even bellen?’ Frank Heinen kan niet tegen deze onheilspellende woorden in een berichtje. Wéér zo’n voorbeeld van een modern ongewenst verschijnsel. Een van die zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten.

Gemiddeld eens per week ontvang ik Het Bericht. Ontvangen andere mensen dat ook zo vaak? En hoe gaan zij daarmee om? Joost mag het weten.

Dit is Het Bericht: Kan ik je even bellen?

Geen inleiding, geen toelichting, geen groet. Alleen dat omineuze zinnetje, die vraag waarin voortdurend nieuwe valluiken opengaan.

Kan ik je even bellen?

Het kan niet anders dan slecht nieuws zijn. Het bericht dat iemand met me wil bellen, is al slecht nieuws. Ik ben geen groot beller, ik ga liever tijdens een onweersbui met een ijzeren staaf in een open veld staan dan dat ik met vreemden telefoneer. Dat schijnt vaker voor te komen onder mensen van mijn leeftijd, maar meer dan aan een generatiegebonden zenuwtrek zou ik mijn belangst willen toeschrijven aan een strikt persoonlijke incompetentie: ik zeg in telefoongesprekken voortdurend dingen die ik niet meen. Zo komt het weleens voor dat iemand me iets vervelends voorstelt, iets waar geen mens die ze alle 24 in het kratje heeft zin in zou hebben, een voorstel waarop de enige juiste reactie ‘Nee, dankjewel, nog in geen miljoen jaar’ luidt.

Zo’n soort voorstel kan, live aan de lijn, bij mij altijd op een ongemeend ‘Ja, leuk!’ rekenen.

Een ander bezwaar van telefoneren, is dat ik er niet mee kan ophouden. Ik blijf praten. Dat klinkt vreemd, voor iemand die het haat, maar ik telefoneer zoals andere mensen aan een korstje krabben: je gaat door tot het bloedt. De ander moet met harde hand een einde aan het gesprek maken, me botweg in de rede vallen of mij desnoods het zwijgen opleggen door me gewoon weg te drukken. Ik vrees dat ik om die reden in sommige kringen ondanks alles bekend sta als beller. ‘Hij is misschien wat lastig te pakken te krijgen, maar als je hem eenmaal aan de lijn hebt, dan houdt-ie niet meer op.’ Daarom wil ik dus niet bellen.

Kan ik je even bellen?

Het komt zelden van een goede bekende. Vaak is het een collega, soms een ver familielid. Er zit iets onheilspellends in die op zich eenvoudige vraag, een verborgen diepte die gedijt bij een soundtrack van Angelo Badalamenti eronder. Wat bezielt de Kan ik je even bellen?-stuurder? Waarom houdt hij of zij de reden van zijn contactverzoek zo krampachtig voor zich? Het kan Iets Heel Ergs zijn, of Iets Heel Erg Leuks. Maar ja, je kent de Kan ik je even bellen?-stuurder niet goed genoeg om Heel Erge of Heel Erg Leuke berichten te ontvangen. En dóór draait de molensteen van fantasie, en maalt beendermeel van de botten van alledaagse ellende.

Oneervol ontslag, een rechtszaak, een gevangenisstraf? Minstens.

Kan ik je even bellen?

De ernstigste variant is: mensen die eerst bellen, geen gehoor krijgen en je vervolgens een bericht sturen, mailen zelfs. Deze mensen zijn gevaarlijk.

De vraag suggereert bescheidenheid, en legt ongeduld bloot. Hij bezet onmiddellijk al je gedachten. Het is de geestelijke variant van nog voor het ontbijt je handdoek op een zwembadstoel leggen, bij het zwembad van de buren.

Kan ik je even bellen?

Is dat werkelijk wat je wil weten?

Wie zijn de mensen die dit sturen? Zijn dit dezelfde mensen die aan vreemde vrouwen vragen of ‘het gewenst’ is, mensen die in de ochtendspits met een patatje naast je in de trein gaan zitten en je er eentje aanbieden? De ‘Kan ik je even bellen?’-stuurder vraagt om 2 uur ’s nachts in een vol café om een gemberthee, om er direct erna aan toe te voegen, ‘of niet, als het te veel werk is’. De ‘Kan ik je even bellen?’-stuurder gebaart dat hij eerst zijn mond moet leegeten, maar begint toch al aan een antwoord als zijn mond nog verre van leeg is.

Bel gewoon. Of beter: bel niet, en schrijf me wat je bellend had willen bespreken.