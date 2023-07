Kan ik iets doen aan gebrekkig thuisonderwijs?

Een familielid geeft thuisonderwijs aan drie kinderen. De oudste zou in de brugklas moeten zitten, maar kan niet lezen en schrijven, nauwelijks rekenen en weet niet hoe het dorp heet waar hij woont. De kinderen kennen geen sociale regels, vinden veel dingen eng en komen zelden buiten de deur. Met familieleden die kritiek hadden is het contact verbroken. Ik zie ze hooguit op een verjaardag, waardoor de ernst mij niet duidelijk was. Wat zou in het belang van de kinderen zijn om te doen? Vrouw (26), naam bij de redactie bekend

Veilig Thuis

Ik heb onze dochter die in de jeugdzorg werkt gebeld en gevraagd wat haar advies zou zijn. Dat is: ‘Veilig Thuis bellen en hen informeren. Het is een vorm van ernstige verwaarlozing. Zeker het melden waard.’ Yolanda Klein (64), Nijkerk

Spoed

De zomervakantie nadert en daarin is ruime tijd voor bijscholing. Er is daarom maar één ding voor u te doen: met spoed de onderwijsinspectie inschakelen. Daarnaast kunt u een vertrouwensarts benaderen. Besef dat dit een vorm van kindermishandeling is (verwaarlozing) en moet stoppen. Ieder kind heeft recht op (goed) onderwijs. U heeft een taak: aan de slag. Fred Kleinveld (61), Batenburg

Alarmerende tekenen

Dat kinderen sociaal geïsoleerd worden, voor veel dingen bang zijn en niet vaak buiten komen, zijn allemaal tekenen dat er misschien nog veel meer gebeurt achter gesloten deuren. Hoe eerder het stopt hoe beter het is voor de kinderen, dat is het belangrijkste. Josefien Jansen (25), Amsterdam

Praten zonder oordeel

De ouder zal zich net als u zorgen maken om het welzijn van de kinderen. Het lijkt erop dat hij of zij ze nu wil beschermen en dat u meer aan hun toekomst denkt. Daarover zonder oordeel met elkaar praten geeft misschien een opening. Zo niet, dan kunt u alsnog zeggen dat u een melding wilt maken. Marion Kriele (59), Doesburg

Vraag voorleggen

In het belang van de kinderen zou het raadzaam kunnen zijn om uw vraag (anoniem) voor te leggen aan Veilig Thuis, zij kunnen met u meedenken en u van het juiste advies voorzien. Anne van der Klaauw (32), Arnhem

Maar één optie

Dit familielid veroorzaakt zelf een enorme kansenongelijkheid. Nederland heeft niet voor niets een leerplicht om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. U staat eigenlijk maar één ding te doen in het belang van deze kinderen: het melden bij Veilig Thuis. Waarschijnlijk zullen de ouders dan met u breken, maar dat is dan maar zo. Jet Wolff (64), ambulant begeleider, Utrecht

Dagelijkse problemen

Ik heb een aantal jaren geleden een van de laatste afleveringen van Lingo bijgewoond en daarin waren analfabeten aan het woord. Zij ondervinden er dagelijks problemen van. In Nederland vind ik dat we er alles aan moeten doen om dat te voorkomen. De problemen die ze op latere leeftijd zullen tegenkomen als gevolg hiervan zijn ontelbaar en hebben enorme impact. Hannelore Heuer (29), Nijmegen

Ga het gesprek aan

Kritiek geven leidt tot meer afsluiting, blijkt. Daarnaast lijkt het erop dat je het achtergrondverhaal niet kent. Ga daarover in gesprek. Waarom heeft het familielid voor thuisonderwijs gekozen? Hoe loopt de ontwikkeling van de kinderen? Heeft je familielid het idee dat het geven van thuisonderwijs goed lukt? Misschien hebben de kinderen een lage intelligentie, of heeft je familielid hulp nodig. Als je je toch zorgen maakt en je familielid weigert hulp, dan kun je (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis. Dat kan ook als je twijfelt en alleen advies wilt. Manouk Locher (28), Utrecht

Signaleringsvermogen

Wanneer iemand zijn zorgen over een gezin met mij deelt, op basis van één contactmoment per jaar, dan zal mijn aandacht vooral uitgaan naar het bijzondere opmerkingsvermogen van de melder. Pieter Wijnheijmer (69), Panningen

