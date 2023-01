Judith Herzberg (88): ‘Je denkt toch niet dat al die gedichten op de werkelijkheid zijn gebaseerd?’

Beeld Judith Herzberg

Dichter Judith Herzberg (88) heeft niets tegen fotografen, ze heeft ‘fotografen onder haar beste vrienden’, maar wilde toch niet op de foto voor dit interview. Als alternatief nam ze potlood, pen en stift en tekende zichzelf. Op kladblaadjes, verpakkingsmateriaal van crackers en op kartonnen tandenstokerhoesjes. Al die zelfportretten staan bij dit interview.

Judith Herzberg (88), Nederlands grootste dichter: ‘Vanochtend, dacht ik, als ik iets aantrek, waarvoor doe ik dat? Doe ik dat voor mezelf, omdat het lekker zit, of omdat ik een bepaalde indruk wil maken? Bijvoorbeeld omdat ik bezoek krijg.’

En hoe heb je nu je kleding aangepast?

‘Ik trek iets aan wat ik al eerder aan heb gehad, het moet wel lekker zitten. Gisteren was ik veel sloeberiger. Als ik alleen ben, doe ik sloeberige kleren aan. Dan hoef je ook niet op te passen dat er een vlek op komt. Ik ben morsiger geworden. Dat is gek genoeg zo, daar kun je niks aan doen. Mannen maken kruimels, vrouwen maken vlekken.’

Daar heb je vast de essentie van het verschil te pakken, ken je nog meer verschillen?

‘Ik weet dat mannen in gezelschap kunnen gaan zitten lezen. Die doen gewoon een krant open. Dat doen vrouwen niet. Als er niemand is die leest, gaan vrouwen ook niet lezen. Opvallend, ik zou het wel willen kunnen, maar ik kan dat niet.’

Ik wil ook indruk maken op jou, daarom heb ik een taart meegenomen.

‘O heerlijk. Wat is het?’

Citroen-meringue. Dat is natuurlijk een verwijzing naar jouw gedicht, Het volle leven. Over de wens om in een hotelbed te liggen en dan de knecht taart laten brengen.

‘Dat is een heel oud gedicht, zeker zestig jaar oud, nog van voor ik in dit huis woonde. Dat zei mijn kind, die was toen klein. Die wilde in een groot bed een taart eten, gekregen van een knecht. Ik heb het gewoon opgetekend. Dus is het helemaal niet van mij, er bestaat geen knecht. Een kind kan dat wel zeggen, een knecht, want een kind kent dat uit verhalen. Niks van wat ik schrijf is echt waar. Je kunt het niet terugbrengen tot de werkelijkheid. Het is allemaal gestolen. Het is toeval, het is toevallig waar je tegenaan loopt.’

Hoe is het met de muizen?

‘Die muizen. Toen ik je van de week aan de telefoon had, was het nog leuk, een dag later wilde ik er toch van af. Ik heb iets gekregen, dat verjaagt muizen. Het zit in het stopcontact. Dat straalt een geluid uit dat wij niet kunnen horen maar muizen wel. Ik vond het een beetje veel worden, met die muizen, het waren er al twee. Want inderdaad moet je uitkijken dat ze zich niet gaan vermenigvuldigen. Een ging zo de gordijnen in, en de andere ging op zijn achterste pootjes staan, en keek me zo aan met een blik van, wat doet dat mens daar! Als ze dan met zijn 144’en worden, wordt me dat te veel.’

Vind je het jammer, het was toch een mooi schouwspel? En je hebt al eerder over muizen poëzie geschreven.

‘Er lag in de keuken een rode appel, en die had de muis geschild. De schilletjes lagen naast de appel in kleine muizenbeetjes, hij was ook de appel ingegaan. Zullen we gaan zitten? Ik ga op de bank. Vertel, wat wil je weten?’

Ik ben hier omdat er een nieuwe bundel is verschenen, ‘Sneller langzaam’, zestig jaar na je debuut, en er een uitgebreide editie is gekomen van ‘Doen en laten’, met een doorsnede uit je werk...

‘Het is geen overzicht. Ik kreeg iets te zien wat op internet stond dat het een overzichtsbundel is. Dat is het niet. Het is maar goed dat ik geen internet heb, anders ging ik me de hele dag ergeren aan allerlei onzin.’

Hoe moet ik het dan noemen?

‘Er was hier een winkel op de hoek, van zo’n grote keten. Daar verkochten ze sigaretten, schrijfpapier, en daar werkte een man die ik heel erg aardig vond, met wie ik later bevriend ben geraakt. Die vond het leuk als er pockets zouden komen met gedichten, ook van mij. Toen kwam die Rainbow-serie op. Daar ging ik aan meedoen. Ik heb gedichten uitgezocht die op het eerste gezicht konden aanspreken. Geen teksten waar je lang over moest nadenken. Iets dat je snel meepakte, voor onderweg. En zo heb ik het uitgezocht, voor die winkel op de hoek. De man die daar werkte heette Wim. Hij had een vriend die ook Wim heette. Die werkte in een ziekenhuis. Ik noemde hen de Wimmen.’

Ik hoorde van de uitgeverij dat er 150 duizend van zijn verkocht van die pocket, dat is niet niks.

‘Daar geloof ik niks van. Dat zou ik toch moeten merken?’

Ben je daar trots op: dat je met voorsprong de meest gelezen levende dichter van Nederland bent?

‘Ik weet niet of dat zo is. Het zijn maar getallen. En voor getallen heb ik geen goed geheugen.’

Hoe vind je ‘Sneller langzaam’ geworden?

‘Ik ga toch niet met jou mijn eigen bundel bespreken? Ik heb het al geschreven. Zullen we de bordjes wegzetten? Of wil je nog meer taart eten? Het is heel machtig. Denk dat de muizen er gek op zouden zijn.’

Kun je van poëzie verstand hebben?

‘Ja dat denk ik wel. Je kunt het verschil maken tussen wat je aanspreekt, en wat niet. Een toneelstuk moet gespeeld worden door acteurs, poëzie moet gelezen worden door lezers.’

Beeld Judith Herzberg

In jouw werk zit amper pessimisme.

‘Ik kan niet zo goed over verdrietige dingen schrijven. Ik denk weleens als ik een beetje somber ben: moet ik daar niet eens woorden voor vinden? Die vind ik gewoon niet. Ik vind dat heel moeilijk om te beschrijven. Ik vind het ook niet relevant voor anderen om te lezen.’

Aan sentimentele gedichten doe je ook niet.

‘Dat vind ik gewoon lelijk. Sentimentaliteit is unearned emotion; een onverdiende emotie. Je wekt emoties op waarin niet genoeg emotionele energie is geïnvesteerd. Je kunt gemakkelijk emoties opwekken bij anderen met goedkope middelen, maar het moeten dure middelen zijn.’

Ben je wel eens ontroerd geraakt door je eigen gedichten?

‘Ja onlangs nog, gek genoeg. Ik had een gedicht gemaakt voor Het Parool, door de laatste drie zinnen daarin. Die kwamen er uit, zonder dat ik erover na had gedacht. Mij ontroerde dat. Ik was daar zelf verbaasd over.’

Ik heb Het Parool bij me, hier, het gaat dus om deze zinnen: Vreemd/ kijken vrouwen/ om zich heen.

‘Ik hou niet zo van het woord vreemd. Dat vind ik een goedkoop woord. In dit geval, had ik het idee dat deze drie zinnen veel samenvatten. Noodsituaties, zoals oorlogen, gaan vaak over mannen. Bij de crisis in Oekraïne zie je wel eens op televisie vrouwen huilen, meestal oude vrouwen. Maar wat oorlog werkelijk te weeg brengt voor vrouwen, dat weten we niet. Ze denken: waar ben ik nu weer beland! In een ander land met kinderen, alles is vreemd. Waar is mijn man? Wat gebeurt er aan het front?’

Alles is vreemd, eigenlijk.

‘Je blijft een vreemde buitenstaander als vrouw, maar je bent tegelijkertijd deel van het lot, het omvat je leven. Dat had ik nog nooit zo beseft. Het was nu alsof er iets uit mijn onbewuste kwam, heel simpel verwoord. Die vrouwen zijn vervreemd van hun huis, hun leven, hun man, hun weg. Het is een totale vreemdheid, alles omvattend.’

Wist je meteen wat je bedoelde?

‘Er waren meer mensen die mij vroegen wat het betekende. Misschien betekent het wel te veel voor mij, heb ik het niet genoeg concreet gemaakt. Als ik het ga concretiseren, wordt het gauw sentimenteel. Ik wil niet over gevangenissen en martelingen schrijven. Dat kan ik niet. Deze drie regels zitten aan die eerdere strofen vast, over moed en hoop. Er zijn mannen in de loopgraven, in het leger. De moed die nodig is. En de hoop. Je kunt niet moedig blijven als er geen hoop is.’

Liep je lang met deze zin rond?

‘Het kwam er zo uit, ik dacht juist even niet. Mannen, die een lul hebben, kunnen een geweer hanteren, vrouwen worden geacht dat niet te kunnen. Die worden de dupe op een passieve manier. Ik had er nooit zo over nagedacht, van godverdomme al die vrouwen. Terwijl we erover praten raak ik weer ontroerd.’

Hoe komt dat?

‘Misschien word ik seniel en daardoor zo snel ontroerd. Wellicht verlies ik mijn zelfkritiek. Zelfkritiek komt bij mij in de loop van de dag opzetten. Ik begin de dag met weinig. Ik schrijf ’s morgens iets, en dan denk ik: best goed. Later op de dag vind ik het niks meer.’

Heb je meelezers?

‘Grappig dat je dat zegt, want ik versta het verkeerd. Ik versta het als maillezers. Ja had ik die maar. Dat ik een opzet op de mail kon zetten, en dan meteen respons kreeg. Dat zou ik graag willen. Ik ben dyslectisch in het horen. Ik hoor soms leuke dingen. Mijn meelezers zijn nu allemaal dood. Ik had er veel. Mensen die ik vertrouwde, en die reageerden. Dat gaf me houvast. Er zit geen ontwikkeling in mijn gedichten. Dat is een gebrek. Dezelfde kijk en invalshoek, al zestig jaar lang. Ja, dat is armetierig, maar het is zo.’

Wat is daar armetierig aan?

‘Het gaat nou eenmaal zo. Net als je handschrift dat verandert ook amper, tenzij je een ziekte krijgt of heel erg moe bent. Er was een tijd dat ik alleen nog hele kleine lettertjes kon schrijven. Dat ging ook weer over.’

Vind je jezelf anders dan zestig jaar geleden?

‘Nou... ja. Ik ben heel anders.’

Maar je poëzie is niet mee veranderd?

‘Nee, ik ben niet ontwikkeld. Ik kan het niet anders.’

In je nieuwe bundel ‘Sneller langzaam’ staat wel voor het eerst een gedicht over voetbal.

‘Dat is een moederlijk gedicht: ik zag op televisie een filmpje met Maradona, en die losse veters. Ik maakte me zorgen over jongens die hun veters niet gestrikt hebben. Dan kunnen ze struikelen.’

Beeld Judith Herzberg

Jij dicht wel vaker over schoenen.

‘Ik kijk graag naar mensen, als ik buiten ben. Ik kijk vooral graag naar de schoenen die mensen dragen. Dat heb ik al mijn hele leven. Een soort fetisj. Ik heb jouw schoenen ook al bekeken, toen je niet keek.’

En wat vond je ervan?

‘Heel goeie schoenen. Ik dacht wel, het zijn geen Hollandse schoenen. Waar heb je ze gekocht?’

Het zijn Engelse leren schoenen. Bij Brandjes gekocht... ik bedoel Zwartjes, in Amsterdam.

‘Wat grappig dat je Brandjes zei. Wat een leuke verspreking. Ik ben dol op versprekingen. Zijn het Clarks?’

Nee K-shoes. En wat heb jij voor schoenen aan?

‘Ecco. Als ik weleens in een museum ben met iemand, dan ben ik al gauw moe, en dan kijk ik niet meer naar de kunst maar naar de schoenen van mensen. Je ziet dan veel interessante schoenen.’

Kijk je ook naar sokken?

‘Nee, in sokken ben ik analfabeet. Er is me uitgelegd dat sommige homoseksuelen een boodschappendienst hebben via sokken. Dat je kunt zien aan sokken of iemand boven of onder wil liggen. Dat zijn dingen die je als eenzaam levend wezen te horen krijgt. Is het goed als ik nog een hapje taart neem?’

Het gedicht ‘Ouderdom’ uit je debuutbundel uit 1963, laten we het daar over hebben. Wil je het voorlezen?

‘Ik ken het wel uit mijn hoofd: Later, als ik zwakzinnig ben/met schoothond en schrikvel/ houd ik een kruik warm tegen me aan en praat/ ik met je in mijn slaap... En... hoe ook alweer verder?’

– Als je nu kan begrijpen...

‘Wat ik dan ga bedoelen...’

– Krakende dorre tak dat ik ben...

‘Ga ik me niet zo afgebroken voelen.’

– Maar meer een uitgeblazen paardebloem/ hoor je me dazen?

‘Daar gaan mijn parachuutjes al.’

Mooi, die wegzwevende parachuutjes van een paardebloem.

‘Dit was toen mijn idee van later.’

Is het nu zo geworden, die ouderdom, zestig jaar later?

‘Ik ben een beetje zwakzinnig. Ik kreeg laatst heel moeilijk een draad in een naald. Daar heb ik een keer over geschreven. Dat het je later moeite kan kosten, dat de naald en de draad elkaar niet kunnen vinden. Dat heb ik dus voorzien dat oudere mensen daar een probleem mee hebben.’

Een krakende dorre tak? Ben je dat geworden?

‘Misschien word ik dat nog, op den duur. Het gaat wel die kant op. Ik ben niet zo fit als vroeger. Daarom passen vrouwen zo goed op zichzelf, ze zijn bang omdat ze zo gauw ledematen breken. Dan ben je dus net een dorre tak.’

Daar gaan mijn parachuutjes al. Zie je zo het einde voor je?

‘Of het moment dat ik seniel word. Ik vind dat ik het goed heb voorzien, als ik het zelf mag zeggen.’

Denk je vaak aan het einde?

‘Af en toe, maar niet meer dan vroeger. Ik denk wel eens: zal ik dit of dat nog halen. Over een maand doe ik weer zaadjes in de grond.’

Omdat je ervan uitgaat dat je ze gewoon ziet uitkomen?

‘Ja, precies.’

Zijn er dingen die je nog per se wilt doen?

‘Ja, de hele tijd, ik ben veel aan het opruimen. Ik vind hier en daar in huis dingen die ik ooit opgeschreven heb, daar moet ik nog iets mee. Dat kent iedereen van mijn leeftijd, zover ik weet.’

En zijn er nog persoonlijke dingen die je wilt opruimen, zaken rechtzetten met mensen enzovoorts?

‘Daar gaat het niet om, nu. We moeten wel onderscheid maken tussen privé en werk in een interview. Dat moet. Dat wil ik altijd graag. Het persoonlijke gaat vreemden geen barst aan. Denken dat in mijn poëzie het persoonlijke een rol speelt, wil nog niet zeggen dat ik er ook graag over praat. Je denkt toch niet dat al die gedichten die ik maak op de werkelijkheid zijn gebaseerd. Je denkt toch ietsje verder dan wat er binnenshuis aan de orde is. Er is toch ook zoiets als fantasie.’

En waar wordt jouw fantasie dan door geprikkeld?

‘Dat gaat vanzelf, of het gaat niet. Mijn discipline is: gaan zitten, met papier voor je.’

In het gedicht ‘Maar’, over de periode dat we in quarantaine zaten, schrijf je over wat mensen zeiden, dat ze steeds minder mochten...

‘Dat gaat niet over mij. Dat is wat ik toen de hele dag om me heen hoorde. Namelijk: je mag ook eigenlijk niks meer. Dan zeg ik: dat klopt. Er moet ook zoveel niet mogen. Ik bedoel: ik vind veel zaken raar en tegenstrijdig. Zoals ik het heel raar vind dat je moet besparen op energie en dan zie je op de televisie een programma als Heel Holland bakt. Dat mag dan wel. Zo leer je nooit mensen, of kinderen, dat je met minder energie iets lekkers kan maken. Het zou beter zijn als het bakken van taarten centraal zou gaan, als niet iedereen zijn eigen taart bleef maken.’

Beeld Judith Herzberg

Leef jij bewust bij alles wat je doet?

‘Ik hoop het niet. Maar ik probeer bruikbare dingen niet weg te gooien. Zoals dit dus, dit doosje tandenstokers. Hier kijk maar.’

Wie is dat?

‘Dat ben ik. Dat is een van mijn vele zelfportretten. Het lijkt niet. Het is soms heel iemand anders geworden. Deze is in het donker getekend.’

Wie gaat er nu in het donker tekenen.

‘Dat is weer eens iets anders.’

Waarom heb je zoveel zelfportretten gemaakt?

‘Jij zei, er moet ook nog een foto worden gemaakt bij het verhaal. En dat wilde ik niet, ik stelde voor om zelf portretten te maken. Maar het lijkt nooit helemaal.’

Lijk je op je moeder of op je vader?

‘Allebei.’

En als je naar deze zelfportretten kijkt, wie zie je dan, je vader of je moeder?

‘Allebei niet. Dit stukje, dat tussen je neus en je mond is, vind ik zo interessant. Daar is ook geen woord voor. Je hebt je neus en dan je bovenlip, maar dat gootje daartussen, daar is geen woord voor, geloof ik.’

En je haar?

‘Dat blijft rommelig. Het is aldoor niet mezelf, maar ik weet ook niet wie het wel is.’

Wat vind je het mooiste aan je gezicht?

‘Ik vind niet één ding speciaal mooi.’

Ben je ijdel?

‘Helemaal niet. Ik kijk nooit in de spiegel. Maar misschien ben ik wel zo ijdel dat ik daarom niet in de spiegel kijk. Ik vind sommige tekeningen helemaal niet slecht. Ik ben het wel niet, maar het is wel iemand. Dit is de beste, door de blomen, de blos niet zien. Het moet niet in de krant als kunst worden gepresenteerd, deze tekeningen. Ik vind het niet lijken, maar ik vind het wel leuk om te doen.’

Ik zat net te denken aan je gedicht ‘Hiernamaals’, en dat je hoopt dat je dan met een puntzak patat met je moeder over de markt kan lopen.

‘Dat heb ik ooit in opdracht gemaakt, herinner ik me. De beginregel was: ‘Ik wenste.’ Ja iedereen gaat dood. Of ik leef te lang. Als ik eerder dood was gegaan, had ik minder mensen verloren. Verder vind ik leven toch wel beter dan niet leven. Dat weet ik, denk ik, toch wel zeker. En ik vind die taart echt heel erg lekker, ik moet nu stoppen. Het kind van de buren is jarig, en daar ga ik straks ook nog taart eten.’

Nagekomen bericht, een week later: ‘De muizenverjager werkt niet. De muizen zijn terug.’