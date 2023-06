Journalist Yuki Kho verliest zich momenteel makkelijk in nachtelijke Wikipedia-sessies

Cultuurjournalist Yuki Kho met haar baby in haar woning in Amsterdam. Beeld Ivo van der Bent

Journalist en moderator Yuki Kho (32) is even geen journalist en moderator, maar moeder met verlof. Al zegt Kho zelf dat ze ‘een soort dubbelleven’ leidt, waarbij ze tussen de nachtvoedingen door soms toch even met haar hoofd bij haar werk is. Alvast nieuwe gasten bedenken voor het radioprogramma Nooit Meer Slapen of een debat over zwangerschappen voorbereiden, ook al zou ze deze periode eigenlijk helemaal niet op het podium staan. ‘Overdag leef ik in een soort verstilde tijd. Een tijd waarin de echte klok wel bestaat’ – en de start van een sporadische buiten-de-deur-afspraak dicteert – maar waar vooral ‘de gevoelstijd’ de scepter zwaait in deze lieve wollige weken van de kraamtijd. Een klok die helemaal geen ritme van dag en nacht voorschrijft, want langs die wijzers gaan voeden, verschonen en slapen gewoon 24 uur per dag door.

Week uit is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders de balans opmaken van hun afgelopen week.

Haar voorbije week is dan ook het best zo te omschrijven, als een mooie brij van zorg, liefde, slaap en waak, en in de ochtend soms een aflevering van Nederland in Beweging! in de woonkamer. ‘Ik heb deze maanden even geen tijd voor de sportschool, dus dit was een goede tip van mijn tante: oefeningen voor de tv. Het is zo’n cute programma.’

Hoogtepunt van afgelopen week was het etentje met Heske ten Cate, mede-auteur van haar aanstaande boek over vrouwelijke kunstenaars, waar Kho hoogzwanger het boekcontract voor tekende. Dat hoeft pas over een paar maanden gemaakt te worden, maar in die nachtelijke uren tussen dommelen en paraatheid doet ze er toch ook al stiekem wat research. ‘Als het ’s nachts stil is en mijn peuter niet om een boterham met appelstroop vraagt, mijmer ik graag over hoe het moet worden. En dan beland ik ook vaak genoeg in een Wikipedia-rabbit hole waar ik de weg nauwelijks weer uit vind.’

Maar eigenlijk was het hoogtepunt niet één specifiek moment. Het hoogtepunt van de week is het sluimerende besef dat alles in evenwicht is. Dat ze geen journalist in de cultuursector is die geweldige werkprojecten misloopt, maar een moeder die zich overgeeft aan haar verlof, want ‘deze periode met z’n vieren thuis, die is er maar één keer’. Met een tweede kind verdwijnt de onrust en komt het geloof. Dit, hier, dat is wat telt.