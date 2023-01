Jezus Cinco skate op het platteland in Groningen: ‘Ik heb veel volgers uit Amerika, die vinden de omgeving heel mooi’

Ragnar van der Horst (‘Jezus Cinco’) Beeld Jan Dirk van der Burg

Ragnar van der Horst (28), Groningen

Ragnar, oftewel ‘Jezus Cinco’, het alter ego waarmee hij long distance pushing longboarding in Noord-Drenthe en Groningen groot maakt op YouTube, is vandaag in het Stadspark een beetje uit de route. ‘Ik skate normaal altijd op het platteland, ik woon er al mijn hele leven. Ik heb heel veel volgers uit Amerika, die vinden die omgeving héél mooi, terwijl ik denk: het is de fucking polder mensen.’ Maar die kijkers komen misschien ook voor Jezus Cinco zelf, die een hogere vorm van schoonheid laat zien op het snijvlak van clown en superheld, ergens tussen Bakkeveen en Tynaarlo − met drie (!) GoPro’s tegelijk.

‘Er gebeurt natuurlijk geen bal als ik op pad ben. Dan ga ik rotzooi oprapen langs de weg, een beetje zingen of stop ik heel lang voor een bult schijt.’ En het bevragen wat nu eigenlijk mooi, of wat nu eigenlijk interessant is, dat trekt hij ook door in zijn kledingstijl. ‘Ik zag laatst een andere longboarder met een sjaal met vlammen. Echt superdom, dus die heb ik meteen gekocht. Die helm zag ik ook bij een ander, ook heel dom, dus ik dacht meteen: die moet ik hebben. Het is wel de bedoeling dat ik mijzelf een beetje voor schut zet. Als het té cool gaat worden, is het voor mij niet leuk meer.’