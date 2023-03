Je zet je schrap voor het onvermijdelijke: het klettergeluid van het treinprullenbakjesdeksel

Moderne verschijnselen; we komen er in om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week wordt Frank Heinen horendol van het prullenbakjesgeluid in de trein.

Dit stukje is niet voor iedereen.

Om te beginnen is dit stukje niet voor mensen die nooit in de trein zitten.

Het is ook niet voor mensen die af en toe in de trein zitten, of alleen in spiksplinternieuwe intercity’s en internationale treinen.

Dit stukje is alleen voor mensen die in een gewone trein zitten.

(Zijn ze weg? Mooi. Kunnen we? Dan gaan we.)

Dit stukje gaat over een geluid. Je leest niet vaak in de krant over een geluid – behalve op de pagina ‘Muziek’. Of er moet heel veel tegelijk van zijn, dan mag het bij ‘overlast’ in de kolom ‘Kort binnenlands nieuws’. Maar een ‘doodgewoon’ geluid? Een geluid dat onze levens is binnengedrongen zonder ballotage, zonder protestgroepen, ik zou haast zeggen: geruisloos? Zelden.

Het betreft een treingeluid.

Meer precies: het geluid van het prullenbakje in de trein.

Het prullenbakje waar ik het over heb is van ijzer en hangt onder het tafeltje aan het raam waarop de ‘vierzitter’ uitzicht biedt. Soms duikt het ook op zonder tafeltje. Kijk, daar hangt-ie, open en bloot, onschuldig ogend, klaar om de levensvreugde van tientallen mensen te slopen.

Er zijn veel verschillende treinprullenbakjes – zoveel soorten vuil, zoveel soorten bakjes. Sommige van die bakjes zijn als het ware geïntegreerd in de wand van de trein, die kun je opentrekken. Gevolg: het vuilnis van je voorgangers komt omhoog als een kartonnen taart uit een felicitatiekaart. Die bakjes zitten altijd vol, ze kunnen hun prullen nauwelijks binnenhouden.

Vervelend (en vies), maar over die bakjes heb ik het niet. Het enige geluid dat zij voortbrengen, is een doffe, scharnierende piep en het geknisper van een of andere plastic verpakking die iemand er nog net heeft weten bij te proppen.

Nee, het gaat mij om het prullenbakje met het ijzeren deksel. En daar dan het geluid van. Het geluid van dat ijzeren deksel, dat neerklettert op de ijzeren bakconstructie.

Dat geluid.

Ik moet denken aan de maker van het prullenbakje. Ik stel me zo voor dat de NS daar een ‘mannetje’ voor heeft, een prullenbakjesbureau waar ze al jaren mee samenwerken, en dat ze op een dag bellen en zeggen: we hebben nieuwe prullenbakjes nodig. Klassieke, ijzeren bakjes, hufterproof. En dat zo’n prullenbakjesmaker vraagt wat dat soort makers altijd vragen: welke kleur, moet het hangen of staan en deksel of niet. En dat de NS, na een vruchtbare brainstormsessie, terugmailt: ‘Doe maar een deksel. Oogt frisser.’ En zeker: het oogt frisser, mijn god wat oogt het fris, de wilde frisheid van limoenen in bakvorm, zo oogt het. Maar heeft er iemand ooit ook maar 1 seconde stilgestaan bij hoe het oort?

Eerst hoor je iemand in de coupé het deksel oplichten. Dat gaat bijna geluidloos, maar je hoort het toch, ik denk dat je onderbewuste het geluid signaleert en je helpt om je schrap te zetten. Hierop volgt een seconde waarin een onbekende ergens in de ruimte een beetje afval in het bakje stopt. Soms hoor je het geritsel van een verpakking, of een tevreden ‘tok’ van een kartonnen koffiebeker die neerkomt in een net geleegd, ijzeren prullenbakje.

Een zeldzame keer hoor je na het zachte geluid van het openen even niets meer. In de meeste gevallen betreft het dan een mandarijneneter, die velletje voor velletje, draadje voor draadje, partje voor partje zijn vrucht eetklaar maakt.

Die stilte is ondraaglijk. Want de mandarijneneter heeft dan misschien geen idee wat er komt; jij wel. De rust is schijn, de stilte is zwanger van lawaai. Al je spieren trekken zich samen, je zet je schrap voor het onvermijdelijke.

Zelfs voor wie weet van het geluid, is het onmogelijk het dekseltje zachtjes te sluiten. Het ding onttrekt zich aan je vingers en klettert helemaal op eigen houtje dicht, met het geluid van een ijzeren hamer op een ijzeren staaf, vlak naast je oor. Het is een geluid dat zich vastzet in je geheugen, zoals de allerergste beelden dat doen.

Het zit ’m niet eens in het aantal decibellen. Eerder in een wonderlijk soort intensiteit die al je organen laat rillen, de auditieve variant van de tandarts die bij zijn herstelwerkzaamheden even langs een blootliggende zenuw scheert, een geluid als een botte schaar die je ziel verknipt.

Waar komt het vandaan?

In welk laboratorium is dit ontwikkeld?

En: kan het stoppen?