Je bent geen pornoacteur, je leven is geen pornofilm, dus doe rustig en kom lekker over jezelf heen

Voor alle mannen die in het verleden ongewenst − en zonder consent − sperma hebben achtergelaten op haar lichaam, heeft actrice Joy Delima een duidelijke boodschap.

De allereerste keer dat ik seks had met iemand, kwam hij klaar over mijn ontblote rug.

Ik was 18, hij was mijn eerste vriendje en hij besloot dat ejaculeren op de rug van zijn kersverse vriendin die nog geen seksuele ervaring had een mooie afsluiter was. Of misschien ben ik deze handeling aan het overanalyseren en dacht hij louter: ‘Woah, dit vind ik geil.’

Ik moet er wel even bij vermelden dat hij in eerste instantie een condoom om had, mij vervolgens vroeg op mijn buik te gaan liggen en tijdens dat afstandelijke standje harder begon te kreunen, het condoom op eigen initiatief vlug aftrok en het resultaat van zijn hoogtepunt over mijn rug verspreidde. Daar lag ik dan, na mijn allereerste vrijpartij, met een rug vol zaad. Dat wilde ik helemaal niet, vandaar ook het condoom, maar ik dacht toen dat het er dan wel bij zou horen. Waarom zou hij, de jongen die van mij hield en al vaker seks had gehad, dat anders doen?

Het zou helaas niet de laatste keer in mijn leven zijn dat ik werd opgezadeld met een onverwachte en ongewenste spermadouche. Ik weet nog dat ik ooit seks had met een man wiens penis niet stijf werd en hij besloot zich toen voor mijn neus af te trekken om weer een erectie te krijgen zodat hij door kon met penetreren. Dacht ik. Maar dat had ik mooi mis. Ik werd getrakteerd op een heuse verrassing: meneer kwam gewoon, zonder aankondiging, zonder orgastisch gekreun, klaar. Op mij. Over mij heen.

Ik wou dat het was gefilmd, want mijn gezichtsuitdrukking zou een komisch hoogtepunt geweest zijn in de Nederlandse filmgeschiedenis. De gedachten die door mijn hoofd gingen terwijl ik daar bloot en ondergespoten zat waren namelijk: ‘Oh my god, wat ongemakkelijk en zielig, hij is per ongeluk te vroeg gekomen.’ En daarna: ‘Wacht even, was dit z’n bedoeling? Is deze fucker nou serieus over mij heen gekomen zonder aankondiging, zonder consent én zonder excuus?!’

Eenmaal thuis vroeg ik mij af of deze mannen doorhadden wat voor heftige impact een ongewenste spermadouche op je kan hebben. ‘Opvallend’ genoeg deden alle drie de mannen ook geen moeite om mij genot te bezorgen, wat de situatie enkel verergerde. Het voelde elke keer alsof ik tegen mijn zin in had gesekst.

Hoe zulke mannen met sperma omgaan is het toppunt van porno integreren in je seksleven. Nog zo’n voorbeeld: ‘Waar zal ik komen?’

Hoe bedoel je ‘waar zal ik komen?’ Alsof het sowieso ergens op mijn lichaam thuishoort. Alsof je zo goed kunt mikken dat ‘in m’n knieholte’ of ‘linksboven op dat schilderij daar’ ook een optie zou zijn. Als die mannen vragen waar ze zullen komen, bedoelen ze meestal: in je mond, op je gezicht, op je vulva, in je vagina/anus, op je borsten of op je billen. Gewoon rechtstreeks gekopieerd en geplakt uit de (extreem vrouwonvriendelijke) porno die ze kijken. ‘Spuug of slik jij?’ Ook goedemorgen Gerrit, jezus.

Gelukkig zijn er veel meer mannen die wél respectvol omgaan met hun sperma, maar hele leuke seks kan verpest worden als je eindigt met iets wat op dat moment ongewenst is. Want ik heb dus niks tegen sperma, ik heb iets tegen het ontbreken van consent. Ik heb ook niets tegen sperma in of op mijn lijf, maar ik bepaal waar en wanneer en of het er überhaupt komt. Het is namelijk míjn lichaam en dat leken die mannen voor het gemak even te vergeten. Tegen hen zeg ik dan ook: je bent geen pornoacteur, je leven is geen pornofilm, dus doe rustig en kom lekker over jezelf heen als jij je sperma zo nodig op een lijf wilt zien. O, dan vind je het niet leuk meer? Precies, ik ook niet.

