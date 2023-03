Is weglopen tijdens een ruzie zinnig?

Mijn vrouw heeft er een handje van om midden in een meningsverschil/ruzie weg te lopen. Ze luistert dan niet meer naar welk argument dan ook. Ik vind dit hoogst irritant en het biedt ook geen oplossing van het conflict. Ik probeer in zo’n (stevige) discussie redelijk te blijven, maar door haar houding wordt dat lastig. In mijn ogen lost weglopen niks op, het verergert het conflict alleen maar. Is conflictvermijding in een relatie zinnig? Man (58), naam bij redactie bekend

Wanneer hij terugkomt

Mijn partner loopt ook soms weg, maar zegt er tegenwoordig wel bij wanneer hij op het punt van conflict terugkomt. Dat is noodzakelijk om, zoals u zegt, redelijk te kunnen blijven. Oefening baart kunst. Charlotte de Vries (28), Stockholm

Spanning loopt plotseling hoog op

Het gedrag van uw vriendin herken ik bij mijzelf. De spanning loopt plotseling zo hoog op dat alleen uit het gesprek vluchten als uitweg overblijft. Een tip is met elkaar de mogelijkheid af te spreken om op elk moment een time-out te nemen en te krijgen. Ben Stoelinga (72), Amsterdam

Hanteer de volgende regels

Spreek met elkaar af om de verschillen in de relatie, en de relatie zelf, serieus te nemen door de volgende regels te hanteren:

1. Bij verschil van mening/discussie/ irritatie: gooi alles eruit, allebei, ongecensureerd;

2. Trek u vervolgens allebei terug en stel uzelf de vraag: wat zegt dit (wat ik eruit gooide) over mij?;

3a. Kom bij elkaar als jullie zover zijn (degene die het langste nodig heeft, bepaalt) en geef elkaar in eerlijkheid en openheid een antwoord;

3b. Als er in 24 uur niet op is teruggekomen, doe dat dan ook niet meer en vergeet het. Zo leveren conflicten wel wat op, namelijk zelfinzicht en kennis over elkaar. Jennine Veltkamp (60), Hattem

Probeer eens een schriftelijke ruzie

Probeer eens een schriftelijke ruzie. Daarbij kan niemand weglopen en kunt u elkaar niet in de rede vallen. U schrijft een korte tekst en uw wederhelft schrijft iets terug. U beantwoordt dat, enzovoort. Hierbij wat spelregels:

- U kunt elkaar mailen, maar ook een schriftje volstaat.

- Spreek een maximumdeadline af. Binnen hoeveel dagen verwacht u antwoord?

- Spreek een minimumdeadline af. Beantwoorden mag pas na bijvoorbeeld 24 uur.

- Ga de schriftelijke ruzie niet mondeling becommentariëren: u kunt het thuis over van alles hebben, maar niet over de ruzie.

- Schrijf elkaar ook, juist tijdens een vlammende ruzie, iets liefs. Theun Smits (68), Amsterdam

Bewijs van mijn onvermogen

Om een conflict met mijn vrouw echt aan te gaan, moet ik vooral goed naar haar luisteren, en niet uitgaan van mijn eigen ‘redelijke’ gelijk. Alleen als ik haar het gevoel geef dat ze gehoord wordt, kan ze mij horen, en dat geldt voor haar net zo. Als mijn vrouw wegloopt bij een conflict (en ja, dat gebeurt) dan is dat (ook) een bewijs van mijn onvermogen om haar tot haar recht te laten komen bij het uitpraten. Hans Bergmans (76), Bilthoven

Hij verergert het conflict in mijn hoofd

Ik ben ook iemand die het verfoeit als mijn man wegloopt tijdens een ruzie. Graag had ik hem nog met allerlei argumenten geconfronteerd. Doordat hij wegloopt, verergert hij het conflict in míjn hoofd, en vermindert het in zíjn hoofd. Als alles weer pais en vree is, vraag ik hem: ‘Waarom liep je weg?’ Hij antwoordt: ‘Jouw woede kan ik niet verdragen. Eerst moet ik bijkomen en het verwerken, dan pas kan ik reageren. Als ik ertegen inga, wordt het voor mij erger. Ik praat liever over het onderwerp als jij afgekoeld bent.’ Als ik u raad mag geven: vraag haar op een rustig moment waarom ze is weggelopen tijdens het conflict en houd rekening met haar gevoelens. Marian Hulshof (72), Hurdegaryp

Over twee weken: Mijn partner poetst niet mee in huis Mijn man is erg slordig en ziet het niet als het bij ons thuis een puinhoop is. Ik wel en ga dan maar alleen aan de slag. Tijdens die klus word ik steeds bozer op hem; wat denkt hij wel, alleen omdat hij het niet belangrijk vindt, hoeft hij geen poot uit te steken? Als ik hem dit inpeper zegt hij altijd: ‘Nou, van mij hoeft het niet’. Hij doet wel veel andere dingen voor ons, buiten het huishouden om, maar is dit nou eerlijk? We hebben één keer per week een hulp maar de rest van de week moet er ook veel gebeuren. Vrouw (60), naam bij redactie bekend