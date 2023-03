Is het redelijk als ik een deel van de vakantiekosten terugvraag?

Voor een vriendin en haar kinderen die een moeilijke tijd hebben, boekte – en betaalde – ik een dure vakantie. Samen met mijn zoon zouden we gaan, maar recentelijk hebben onze zonen ruzie gekregen. Zij wil nu niet meer mee. Ik zal nog proberen of anderen hun plek willen innemen. Lukt dat niet, dan voelt het onrechtvaardig en als weggegooid geld. Is het redelijk als ik haar vraag een deel van de kosten te betalen of is dit een wijze levensles? Vrouw (50), naam bij de redactie bekend

Leerzaam

Ik maakte hetzelfde mee. Gelukkig zag ik op tijd in dat mijn vriendin en ik een rol spelen in het herstellen van het contact tussen onze zonen (13 en 14). Is het onderwerp van de ruzie het waard om de vriendschap te verbreken? Het is leerzaam voor ze om het uit te praten, excuus te maken, te vergeven en te leren dat je ruzie kunt maken zonder dat je de vriendschap verliest. Hetzelfde geldt voor u en uw vriendin. Suze Bongers (54), Amsterdam

Nooit meer

Jaren geleden nam ik ook een vriendin een weekje mee op vakantie met haar kinderen, die bevriend waren met mijn kinderen. Dat beviel zo goed, dat ik voor het jaar daarna weer een huisje boekte. Om allerlei redenen zag de vriendin echter van die trip af, wat ik heel erg vond. Gelukkig kon ik iemand anders nog blij maken met een weekje weg, maar de vriendschap met die vriendin is snel bekoeld en uiteindelijk gestopt. Om het geld ging het niet, dat verlies heb ik genomen, ik had immers zelf het uitstapje aangeboden. Maar omdat er zoveel kan gebeuren tussen het goedbedoelde aanbod en de reis zelf, bied ik zoiets nooit meer aan. Martina van den Dool (54), Amersfoort

Onbaatzuchtig

Dat de kinderen onderling ruzie hebben, kan toch geen reden zijn om de geplande vakantie af te zeggen? Een verhelderend gesprek met uw vriendin over de precieze reden zou een eerste stap zijn. Stel voor om haar vakantie door te laten gaan, en dat u thuis wilt blijven als dat voor haar beter voelt. Vraag geen geld terug; dat is echte onbaatzuchtige vriendschap. Peter Buijs (75), Franeker

Not done

Het zal zeker vervelend voelen, maar geld terugvragen is not done. De reis was een cadeau en blijft dat ook wanneer de ontvanger afhaakt. Als je iemand een boek cadeau geeft dat je later ongelezen in de kast ziet staan, vraag je ook niet een deel van het aankoopbedrag terug. Ties Keyzer (31), Hilversum

Nekslag

De vriendschap staat al onder druk vanwege de ruzie van de zonen. Het terugvragen van de kosten kan de nekslag zijn. Dat u overweegt om geld te vragen voor een cadeau, geeft aan dat u met deze gift over uw eigen grenzen bent gegaan. Een wijze les. Francine van Bentum (60), Hoorn

Verlies nemen

Ik zou geld van de emotie scheiden. Heeft u ruzie met de vriendin omdat jullie zonen ruzie hebben? Zo nee, wat houdt u tegen om uw dilemma met uw vriendin te bespreken? Bekijk samen hoe u met de situatie omgaat. Als de ruzie tussen jullie zonen ook jullie vriendschap aantast, dan zou ik nog steeds met haar daarover in gesprek gaan. Neem bij voorbaat het financiële verlies als een feit, dan hoeft dat niet tussen jullie in komen te staan. Barbara Philipsen (61), Haarlem

Levensles

Een wijze levensles zou het zijn als u uw zoon en zijn vriend leert dat ruzies opgelost kunnen worden. Daarna kunt u gezamenlijk genieten van de geplande vakantie. Marieke Schasfoort (53), Boxtel

Over twee weken: Kunnen we onze dementerende moeder minder bezoeken? Onze moeder van 95 heeft alzheimer en woont al jaren in een zorginstelling. Zij herkent ons niet meer. Ieder weekend bezoekt een van ons haar, maar het laatste jaar merken we niet meer dat ze daar blij van wordt. Een gesprek is al lang niet meer mogelijk en uitstapjes zijn te spannend geworden. Het liefst zit ze bij haar huiskamergenoten en haar vertrouwde verzorgers. Wij wonen niet om de hoek en ervaren deze bezoekjes als een flinke belasting. Kunnen wij haar minder vaak bezoeken zonder haar tekort te doen? Twee werkende zestigplussers, namen bij redactie bekend