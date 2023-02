Is het eerlijk om ondanks de klimaatcrisis kinderen te krijgen?

Mijn vriend en ik zijn begin dertig en geruime tijd bij elkaar. We hebben het goed samen en zijn veel bezig met een duurzame levensstijl. Steeds meer mensen in onze omgeving krijgen kinderen. Wij hebben het hier regelmatig over, omdat wij misschien ook een kinderwens hebben. Deze wens verdwijnt wanneer we ons verdiepen in de klimaatcrisis. Als ik lees dat de zeespiegel aan het einde van deze eeuw bijna een halve meter is gestegen, vraag ik me af of wij wel aan kinderen moeten beginnen. Welke toekomst geef ik mijn kinderen? Is het eerlijk om alleen aan mezelf te denken en toch moeder te worden?

Vrouw (32), naam bij redactie bekend

Toen viel de Muur

Halverwege de jaren tachtig stelden wij en een aantal van onze vrienden ons dezelfde vraag. Welke toekomst zouden onze toekomstige kinderen hebben in een wereld met een permanente dreiging van een kernoorlog? Wij namen de gok. En toen viel de Muur. Ton van Hemmen (64), Schiedam

Belang van kind

Bij de vraag naar het krijgen van kinderen moet eerst de vraag worden gesteld: is het in het belang van het kind om geboren te worden? Voor mij geldt dat mijn kinderwens daaraan ondergeschikt is. Als ik de vraag ontkennend beantwoord – om welke reden dan ook – kies ik ervoor, uit liefde voor mijn ongeboren kind, om geen kind op deze wereld te zetten. Ook niet onbelangrijk is het antwoord op de vraag waarom u een (biologisch) kind zou willen. Hier heb ik zelf nog geen rationeel antwoord op kunnen formuleren. Noor van Raaij (33), Utrecht (gelukkig getrouwd en gelukkig kinderloos)

Mensen nodig

Deze vraag stelde ik mezelf ook toen ik rond de 30 was, en mijn gevoel kreeg de overhand. Nu zou ik er nog meer mee worstelen, want de feiten zijn nog veel angstaanjagender dan begin jaren negentig. Onlangs las ik een interview met Marjan Minnesma, oprichter van Urgenda. Wat me trof, was dat zij op de vraag of je nu kinderen zou moeten krijgen, antwoordde: als je graag kinderen wilt, zou ik dat niet laten, want er blijven altijd mensen nodig om te strijden voor een betere wereld. Ik wens jullie veel wijsheid. Christine Groen (61), Den Haag

Pak twee stoelen

Mijn advies: pak twee stoelen. De ene stoel staat voor het krijgen van een kind. De ander voor kinderloosheid. Ga om beurten 1-5 minuten op de stoel zitten en stel je zo levendig mogelijk voor hoe je leven is in die situatie. Wat ervaar je? Kies voor de optie waar je je (het meest) open, vrij en blij bij voelt en laat de lijstjes met voors en tegen verder los. Het leven is er om geleefd te worden. Jerien Koopman (43), Leiden

Met jouw gezin

Wrang genoeg is Nederland (en Europa) rijk genoeg om zichzelf redelijk te beschermen tegen veel gevolgen van de klimaatopwarming die nu al andere armere continenten raken. Klimaatvluchtelingen, financiële crises en polarisatie worden enorme uitdagingen, maar des te meer reden om met jouw gezin voor te leven hoe het wel kan en de klimaatrebellen van de toekomst te leveren. Mira Geirnaert (35), activist bij Extinction Rebellion en moeder

Toen al beroerd

In de middeleeuwen en zelfs in de prehistorie had de gemiddelde mens pas een beroerd toekomstbeeld. Als men toen al had besloten om geen kinderen te krijgen zouden er nu niet veel mensen zijn. Wouter Rijnen (44), Maarssen

Niet ‘geloven’

Als alle klimaatbewuste mensen geen kinderen meer nemen, lopen er straks alleen nog kinderen rond van mensen die er niks van weten, of die niet in klimaatverandering ‘geloven’. Hoe meer klimaatbetrokken mensen zoals jullie kinderen krijgen, hoe meer mensen er straks rondlopen op aarde die onze leefomgeving ten goede kunnen veranderen. Filmtip: Idiocracy (2006). Charlotte Rommens (34), Utrecht

Liefde uitdelen

Lees de ecothriller Zelfs als alles eindigt van Jens Liljestrand: uiterst actueel en urgent. En, er zijn genoeg andere manieren om uw liefde en zorgzaamheid uit te delen. Helga Bod (63) Velp

