‘Is er iets? Je bent zo stil’: Kasper had gezworen de vraag nooit te stellen, laat staan te appen

Cabaretier Kasper van Kooten is op zoek naar een nieuwe, grote liefde. Hij doet hier verslag van zijn tocht.

Er volgde een dagenlange stilte. Dat was wel vaker gebeurd, maar deze stilte had iets verontrustends. Ik betrapte me erop dat het op niets gebaseerde gevoel van onrust mij nog meer onrust gaf. Leer toch eens dat dit verstikkende online spel van vraag en aanbod niet anders kan worden gespeeld dan zo: met een permanent gevoel van de boot missen. Dat je het nooit echt goed doet, je te vroeg, te laat, of voor jezelf precies op tijd, maar voor je match weer net op een verkeerd moment reageert.

Het grootste probleem van hedendaagse online romantiek is het missen van gelijktijdigheid, of beter nog: het ontbreken van één klok die tikt voor twee. Zoals die perfect kan doen bij een blik van een vreemde op straat, of in een leuk café; die paar seconden exact tegelijk voor twee. Seconden die meteen op minuten lijken. Dat zijn de beste.

Toen ik, op een parkeerplaats langs de A12, ineens de geest kreeg om een bericht te sturen dat ik haar lach de mooiste vind die ik in jaren heb gezien, was de kans aanwezig dat zij net een moeilijk oudergesprek zat af te ronden. Dat was deze week, toch? De docent had zijn nadrukkelijke zorgen uitgesproken over het steeds verder van het pad raken van haar jongste zoon, stelde ik me voor.

Na het gesprek, toen ze terugreed naar huis, verdrietig en onthutst, niet wetend hoe ze zonder ingrijpen van haar lamlendige ex deze klus alleen ging klaren, zat ik nog steeds te wachten op de parkeerplaats, hopend dat ze mijn compliment nu wel snel zou lezen, maar ik voelde aan alles dat haar klok die dag anders tikte dan de mijne.

Pas toen ze thuis was, wat bijgekomen na een koffie en een boterham, zag ze mijn bericht. Ze glimlachte half, maar had niet de puf om te reageren. Ik was inmiddels doorgereden. Het hele verzonnen verhaal over haar oudergesprek en de rest van haar middag was mijn invulling geweest van de angstige wachttijd op haar reactie die nog steeds niet was gekomen.

‘Is er iets? Je bent zo stil’, appte ik een dag na mijn laatste bericht aan haar. Ik hield het inmiddels niet meer. Ik had gezworen die vraag nooit te stellen, laat staan te appen. Ik haat appen, eigenlijk. Het woord appen alleen al geeft me het zuur. Waarom doe ik het dan? Nou, we hadden elkaars nummer en waren met consensus uit de date-omgeving gestapt. Daarmee ontstond direct een nieuw probleem: door de mogelijkheid van appen denk je automatisch ongelimiteerde toegang tot andermans klok te hebben en dient de ander voor je gevoel de hele dag beschikbaar te zijn, wat waanzin is. Appen maakt meer kapot dan je lief is. En niet alleen voor beginners, ook koppels die al jaren samen zijn proberen elkaar kapot te klokken.

Ik kende een stel dat als het face to face niet meer uit een conflict kwam – wat steeds vaker gebeurde omdat de relatie ten dode was opgeschreven – alleen maar append communiceerde. Lag zij boven op de slaapkamer woedend naar beneden te appen, in hetzelfde verdomde huis. Hij kon niet doen alsof hij even iets anders aan het doen was en daardoor niet kon reageren, omdat ze wist dat hij er nog zat. Hij, ook woest inmiddels, schoot appjes terug naar boven en wenste ondertussen dat iemand hem kwam redden uit deze absurde tekstoorlog, waarin geen vragen meer werden gesteld, maar alleen nog digitale vuurballen over en weer vlogen, en waarin ze met kramp in beide duimen samen vochten tegen het verwoestende gebrek aan één klok voor hen samen.

‘Is er iets, je bent zo stil?’ was dus de vraag die ik nooit had willen stellen, maar ik miste mijn nieuwe vlam. Het duurde alsnog een paar uur voor ze reageerde. Toen appte ze uiteindelijk:

‘Hé, sorry. Mijn ex heeft me geappt. Hij heeft een nieuwe vriendin. En daar ben ik toch wel kapot van, merk ik.’ En ik maar denken dat ik precies wist waarom ze niet appte. Had ik maar nooit leren appen.