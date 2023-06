In Vaduz, de minihoofdstad van Liechtenstein, kun je één keer per jaar komen borrelen bij de prins

Beeld Jost Stokhof

Michaela Hogenboom (36) heeft zich van jongs af aan ingezet voor duurzaamheid. Ze was jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling voor de VN, en is nu directeur van Feldfreunde. Deze organisatie werkt aan een groener ‘agrarisch-ecologisch’ voedselsysteem in Liechtenstein. Aangesloten boeren telen peulvruchten en nieuwe broodgraansoorten, en organiseren open dagen, kookevenementen en lessen op school.

Hogenboom: ‘Ik ben voor de liefde naar Liechtenstein gekomen. Mijn man komt hier vandaan. Nu zijn we elf jaar en twee kinderen verder. Liechtenstein is een klein vorstendom, het beslaat in totaal maar zo’n 160 kilometer, tussen Zwitserland aan de westkant en Oostenrijk aan de oostkant. Het is een welvarend en werkelijk prachtig land, met kastelen, bergen en de Rijn en het Rijndal. Wij wonen niet ver van Vaduz, spreek uit als Vadoets. Dat is een minihoofdstad met bijna zesduizend inwoners, een Städtle, stadje, zoals de Liechtensteiners zeggen, maar het heeft toch een urban flair.’

Vegan vleeskaasbroodje

Michaela Hogenboom: ‘Het kantoor van Feldfreunde zit midden in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein, boven bakker Amann. Die verkoopt brood van boeren die bij Feldfreunde zijn aangesloten, Liechtensteins spelt- en tarwebrood. Daar word ik zo blij van. Hij verkoopt ook Fleischkäsebrötchen, vegan als je wilt, en Znüni, belegde broodjes als ochtendsnack, perfect om mee te nemen voor een picknick.’

Bäckerei Konditorei Amann, Aeulestrasse 56

Zwartgrijze kubus

‘Vaduz is echt klein en alles zit eigenlijk aan het voetgangersgebied, zoals het regeringsgebouw en het vrij nieuwe Kunstmuseum. Want, hoe klein ook, een grootstedelijk museum hebben we wel. Het Kunstmuseum is een zwartgrijze kubus met een interessante modernekunstcollectie en wisselende exposities. Ik ben er vaak met de kinderen geweest op woensdagmiddag, als de toegang gratis is. Het museumcafé kan ik aanraden, leuk voor koffie of lunch met sushi, met of zonder museumbezoek.’

Kunstmuseum Liechtenstein, Städtle 32

Bier en saladebowls

‘Dit vrolijke café met terras voelt aan als een brocantewinkel, met die oude meubels en het porseleinen servies, gezellig genoeg. BarDuz serveert koffie, Liechtensteins Tschüggerbier, tosti’s, zelfgebakken taart, en, mijn favoriet, saladebowls met veel fruit.’

BarDuz, Städtle 35

Hoi

‘Grappig hè, dat Liechtensteiners ‘hoi’ zeggen, net als de Nederlanders. De Hoi-Laden is een charmante souvenirwinkel, al zou ik het eerder een geschenkenwinkel noemen. Ze hebben echt mooie dingen; speciaal ontworpen zakdoeken, kleurig keramiek, Liechtensteinse kinderboeken, schnaps, honing en souvenirs met Zwitserduitse teksten. Zwitserduits is de taal die in Liechtenstein wordt gesproken, al heeft elk dorp z’n eigen dialect. Mijn man weet meteen uit welk dorp iemand komt.’

Hoi-Laden, Städtle 35

Sociale cohesie

‘Een bijzondere locatie vind ik het Vadozner Huus, een buurthuis, supersympathiek, opgezet voor de sociale cohesie van de stad. Er gebeurt van alles, koffie-ochtenden, taallessen, bruiloften, vergaderingen. Maar iedereen kan er ook gewoon terecht, toeristen of backpackers, om even neer te strijken en een kop thee te zetten, zonder veel geld uit te geven. De Rathausplatz ernaast hoort er in de zomer bij, dan is het één grote zandbak met gratis yoga en concertjes.’

Vadozner Huus, Städtle 14

Indiase schalen

‘Vaduz heeft een fijn Indiaas restaurant, Schlössle Mahal, ofwel ‘slotje Mahal’, dat goed bekendstaat. Er staan lekkere curry’s op het menu, en thali’s, schalen met verschillende kleine gerechten. We hebben er laatst nog heerlijk vegetarisch gegeten.’

Schlössle Mahal, Fürst Franz Josef Strasse 68

Taartpuntpark

‘Het Haberfeld is een natuurpark in de vorm van een taartpunt. Het heeft precies de juiste grootte om wat te wandelen, te picknicken, of eendjes te kijken. Wat ik in het park zo leuk en informatief vind, is het Ernährungsfeld, een akker waar verschillende soorten graan en peulvruchten worden verbouwd, om te laten zien hoeveel een mens aan voeding nodig heeft. Wat blijkt: 1,7 voetbalveld met gewassen kan drie Liechtensteiners een jaar voeden.’

Naturpark Haberfeld

Borrelen bij de prins

‘Der Liechtenstein Weg is een website en app met heel mooie wandelroutes. Ik heb met de kinderen – mijn man is meer een klimmer dan een wandelaar – al vaker de etappe Triesenberg-Vaduz gewandeld. Die gaat door de stad en langs het nieuwe uitkijkpunt, waar je geweldig ver kunt uitkijken, en door het bos langs het Wildschloss. Dat is een 12de-eeuws kasteel waarvan alleen nog een ruïne over is, een romantische, geheimzinnige plek, geliefd bij de Liechtensteiners. Deze etappe leidt verder langs het kasteel van de koninklijke familie, maar dat is verboden terrein. Een keer per jaar, op het Fürstenfest, op 15 augustus, nodigt Prinz Hans-Adam II de Liechtensteiners uit in de kasteeltuin voor een drankje. De familie is soms wel in het wild te bewonderen. Laatst hebben we Erbprinzessin Sophie gezien, die in het bos de hond aan het uitlaten was.’

Kazige gerechten

‘We leven hier met de seizoenen. Het moment waarop in de herfst de koeien van de Alp naar beneden komen wordt gevierd, en het moment dat ze naar de Alpenweiden gaan in de lente. In de zomer gaan we vaak met de kinderen wandelen in de bergen bij het dorp Planken. En dan eten in de Gafadurahütte, de oude koninklijke jachthut, met geraniums voor de ramen en uitzicht over het groene, glooiende dal en de bergwanden.

‘Binnen wordt Liechtensteinse Hausmannskost gekookt: rösti, Käseknöpfli en andere kazige gerechten. Er leidt ook een lang en hoog bergpad naar Planken, de Fürstensteig, met spectaculaire uitzichten. Maar let op, het pad is voor ervaren wandelaars. Ik wil ten slotte graag Malbun noemen, een bergdorp met ski-, slee- en wandelmogelijkheden, een grote speeltuin en een wandelpad met wel tien schommels. Lekker koel daar in de zomer. Vanuit Vaduz gaat een bus. Check de uitgebreide site tourismus.li.’

Gafadurahütte, Gafadurastrasse Planken