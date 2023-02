In theorie zou ik vandaag nog kunnen beginnen als consultant achtergrondmuziek

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week maakt Frank Heinen zich druk om de muziekalgoritmes in de openbare ruimte.

Mijn vriendin bezit een volkomen zinloos talent: het bepalen van de perfecte tatoeage. Zelf heeft ze geen tatoeages – niet dat ik weet althans. En ze heeft er ook geen in de planning – niet dat ik weet althans. Maar áls ze er een zou hebben, dan zou het precies de goede zijn, de prent die haar in een paar inktstrepen samenvat. Het is fascinerend haar bezig te zien in de tattooconsultancy. Ze hoort een naam, sluit vijf seconden haar ogen en zegt dan bijvoorbeeld: ‘Een kleine iep, schetsmatig, linkerbovenarm.’ Of: ‘‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’, lettertype Calibri, rechterzij.’ Of: ‘Een maat rust in notenschrift, binnenkant pols.’ Of: ‘Mickey Mouse speelt padel, dijbeen.’

Het klopt altijd akelig precies.

Ik weet zeker dat ze er erg rijk mee zou kunnen worden als ze er werk van zou maken. Maar dat doet ze niet, want het is geen werk. Als je die omstandigheid buiten beschouwing laat, is er eigenlijk maar één reden waarom ze zich niet vandaag nog bij de Kamer van Koophandel laat registreren als zzp’er in de tatoeageconsultancy (bedrijfsnaam ‘Tattoo for you’, zou ik zeggen): ze geneert zich voor wat ze kan. Kinderachtig. Tuurlijk, je hebt liever aanleg voor hersenoperaties of het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken, je wilt liever iets nuttigs kunnen, tja, dat willen we allemaal wel. Maar wanneer je voor een paar duizend euro mensen kunt helpen op weg naar de meest persoonlijke vorm van lichaamsverfraaiing, stelt dat dan niks voor, kun je je afvragen. Niet helemáál niks, zou ik zeggen.

Elke nieuwe weigering van haar om dit zonderlinge natuurtalent te benutten, herinnert me aan mijn eigen consultancydroom. Ik denk daar wel vaker aan, trouwens. Zeg maar: praktisch elke keer dat ik ergens anders ben dan thuis. In horeca, in winkels, in een voetbalstadion. Overal staat altijd muziek op. Ik weet niet waarom, en voor wie, want de meeste mensen lopen met oortjes waarmee ze hun eigen muziek kunnen luisteren. En ik weet ook niet precies wie daarover gaat, en wie die muziek uitzoekt, en aan welke regels die persoon is gebonden, wat betreft rechten afdragen enzo, maar het komt in elk geval nooit voor dat je ergens bent en dat je denkt: goh, wat past deze muziek helemaal precies bij de plek waar we ons bevinden. Dit is lekker uitgezocht, dit is een intelligente selectie van nummers en deuntjes die je in de stemming brengt voor wat dan ook. Echt nooit. Met name in cafés, restaurants en kleine winkels is de willekeur waarmee afgekloven evergreens de ruimte worden ingepompt op een volume dat negeren onmogelijk maakt, gewoon pijnlijk. Wáárom zou je – niet-willekeurig voorbeeld – als carrotcake-met-gemberthee-achtige koffiezaak ’s ochtends vroeg achter elkaar Goldbands Noodgeval, iets van Armin van Buuren én Africa van Toto draaien? Hoe werkt dat? Wordt daar een schizofreen algoritme op losgelaten, of liggen er daadwerkelijk overwegingen aan ten grondslag, en indien ja: welke?

Niet zo lang geleden beschreef collega Hiske Versprille in haar restaurantrecensie hoe ze plaatsnam in een duur, nog uitgestorven restaurant, waar direct een playlist van softe rockcovers werd opgezet. Hè, gezellig. Dus: je huurt een zootje professionele, talentvolle koks in, stelt een menu op, koopt wijnen in, er komt een getraind legertje hotelschoolalumni voor in de bediening, er wordt een te dure stylist ingevlogen voor de aankleding en als dat allemaal voor mekaar is, zet je een halve tamme achter de knoppen van de muziekinstallatie. Studeer tien jaar, werk in wereldvermaarde keukens, begin je eigen zaak, koop de beste ingrediënten in, verzin een schitterend gerecht en serveer het in een bij het oud papier gevonden kartonnen doos. Schilder een prachtportret en geef het vervolgens uit handen aan een kleuter en een pot vingerverf.

In theorie zou ik vandaag nog kunnen beginnen als achtergrondmuziekconsultant. Ik zou kunnen uitgaan van gepersonaliseerde playlists, van hitjesquota en van een strikt softrockcoververbod. Ik zou mezelf ‘For everyone’s ears only’ kunnen noemen.

Ik zou, ik zou, ik zou... Maar ik ga het natuurlijk niet doen. Weinig zo prettig als je ergernis over onbegrijpelijke luxeverschijnselen.