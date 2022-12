In Marcillac ben je weg van de beschaving. En dus is er onbeschaafde wijn

Tussen de Franse hoogvlakten groeit een obscure druif die een lekker stroeve wijn oplevert. Onno Kleyn proefde hem en wilde spontaan uiensoep gaan maken.

‘Oerwijn’ noemt de importeur hem, de rode Les Crestes uit Marcillac. Niet te verwarren met natuurwijn. Ik begon bij het proeven ervan meteen dingen te noteren als ‘uiensoep maken’, ‘kastanjes poffen’ en ‘kolen vullen’. Want dat doen ze daar in dat wijnvalleitje midden in de Aveyron, groene kolen volstoppen met worstenvlees en ui en knoflook en dan lang, lang garen. Marcillac is een enclave, een klimatologisch begunstigd plekje tussen tochtige hoogvlakten waar je in januari niet zonder jas buiten wilt zijn. Geen wonder dat ze daar een eigen obscure druif hebben, de fer servadou, waar zwart sap uit komt als je een beetje knijpt. De bodem is rode zandsteen, diep grijs-purper, en om dat te markeren hebben ze er de Marcillaanse kerk van gebouwd. Die zie je als je van Rodez naar Conques rijdt, einden door het niets, waarop de Départementale 901 plots in brede slingers het dal in duikt. Weg van de beschaving ben je hier. En dus is er onbeschaafde wijn. Het malle is echter dat hij zo goed smaakt. Lekker stroef, behaaglijk tegelijk; wijn met de smaak van thuiskomen.

Marcillac Les Crestes