In het echte leven wil acteur Thor Braun het liefst juist níét opvallen

Thor Braun op hogeschool Artez in Arnhem. Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

‘Bij hogeschool Artez in Arnhem, ik zit hier op de Toneelschool. Ik vind het mooi dat het gebouw zo ontzettend licht en ruimtelijk is, hoewel het helemaal onder de grond zit. Het is eigenlijk een grote kelder, maar zo voelt het meestal niet. Het glazen plafond is buiten dus op grondniveau, er is een kleine gracht omheen gemaakt waarin kikkers zwemmen. Het gebouw heeft een bijzondere akoestiek: je kunt elkaar hier goed horen. Een vriend bij mij in de klas zingt vaak. Als hij binnenkomt hoor ik hem aan de andere kant van het gebouw ook, want het galmt overal. De kikkers die buiten om het plafond zwemmen, hoor je binnen ook kwaken. Ik hou van dat geluid. In de lokalen voelt het soms wel grotachtig, je kunt daar geen ramen openzetten. Frisse lucht is hier binnen lastig te halen.’

Op mijn plek is een wekelijkse rubriek in Volkskrant Magazine waarin de geïnterviewden, op een mooie locatie, vertellen over hun smaak en voorkeuren op het gebied van kleding, interieur en design.

Wat trekt jou aan in architectuur?

‘Ik weet nog dat ik erg onder de indruk was toen ik het Guggenheim Museum in Bilbao zag. Ik was alleen op reis toen ik dat gebouw zag en heb er een hele middag omheen gelopen. Ik vind het fantastisch hoe dat pand lijkt te bewegen. Het woongebouw The Valley op de Zuidas in Amsterdam vind ik ook tof, het lijkt een soort rots. Het heeft veel planten aan de buitenkant, waardoor het ook een woonomgeving voor dieren is. Ik hou ervan als architectuur rekening houdt met de natuur.’

Wie? Thor Braun (23). Waar? Hogeschool Artez in Arnhem. Werkzaamheden? Acteur.

Wat is jouw kledingstijl?

‘Eigenlijk vind ik het fijn om niet op te vallen. Ik kies altijd voor kwalitatief goede, basic kleding, die lang meegaat. Ik draag graag een hoodie met een spijkerbroek en Nikes eronder. In de televisieserie Oogappels speel ik een personage met een excentrieke kledingstijl. Het voelt veilig om in die context bijzondere kleding te dragen, want dat heeft niks met mij te maken. Al heb ik een keer de grens getrokken bij een coltrui waar mijn tepels uit staken. Ik krijg veel complimenten over hoe ik eruitzie in die rol, dat moedigt me aan in mijn eigen leven ook af en toe gedurfde keuzes te maken. Deze schoenen zijn daarvan een voorbeeld. Behalve mijn moeder ken ik niemand die ze ook mooi vindt, maar mijn hart gaat sneller kloppen als ik ze zie.’

Waarom wil je niet opvallen?

‘Als ik in iets excentrieks naar school ga, ben ik daar de hele tijd mee bezig. Ik voel het dan de hele tijd om mijn lijf zitten. Misschien heeft het met mijn seksualiteit te maken, dat ik het fijn vind er niet te opvallend uit te zien. Raar eigenlijk dat als iemand zegt dat ik er niet gay uitzie, ik het opvat als een compliment. Los daarvan vind ik mijn kledingstijl ook gewoon mooi.’

Jordans

‘Het design heeft iets beestachtigs, het lijken bijna olifantenpoten. Ik heb thuis een zelfgebouwde kast staan waarin ik al mijn Air Jordans uitstal. Ik heb er veel, sommige zijn helemaal afgedragen. In mijn middelbareschooltijd droeg ik dit soort schoenen iedere dag, nu doe ik dat niet zo gauw meer.’

Beeld Jordi Huisman

Eendentrui

‘Ik zag deze eend en dacht meteen: die moet ik hebben. Ik hou van natuur en dieren, ik lees er veel over en ga vaak met een verrekijker de natuur in om vogels te spotten. Ik wil ook zelf kleding maken, maar zo’n grote eend had ik niet kunnen maken.’

Beeld Jordi Huisman

Vintage

‘Ik wil graag mijn best doen voor de wereld, ik voel me schuldig als ik fast fashion koop. Maar ik ben erg slecht in vintage: het staat mij nooit. Ik kocht laatst een broek met een iets te brede taille, maar die zit dus eigenlijk net niet goed.’

Spijkerjasje

‘Dit jasje is wel vintage. Ik heb ’m samen met mijn vriend Joppe gekocht. Joppe is geweldig: hij draagt altijd veel kleur en motieven en hij heeft schijt aan wat anderen daarvan vinden. In een vintagewinkel koopt hij allemaal kleurrijke dingen, ik koop dit basic spijkerjasje. We vinden het allebei leuk dat de ander zijn eigen stijl heeft.’

Beeld Jordi Huisman

Tafel

‘Deze tafel is de kern van de Toneelschool. Mensen uit de filmwereld snappen soms niet waarom ik ervoor heb gekozen naar de Toneelschool te gaan, maar ik wil per se meer leren over het vak.’