In een wijnvat met een Wim Hof-waardige temperatuur zitten, daar laadt actrice Carolien Karthaus-Spoor van op

Actrice Caroline Karthaus-Spoor. Beeld Ivo van der Bent

Carolien Karthaus-Spoor (34) klinkt kwiek voor iemand die er een drukke week op heeft zitten, mede mogelijk gemaakt door het wijnvat waar ze vanochtend in zat. Dat vraagt om verduidelijking, begrijpen we: dat wijnvat was niet gevuld met wijn maar met water met een Wim Hof-waardig temperatuurtje. Puffend zat Spoor erin om er vervolgens na een minuut weer uit te komen, fris en fruitig – zonder dat er een druif aan te pas kwam.

En nu is ze hier, aan de keukentafel, manlief Jon (‘de liefste’) geeft haar koffie. Hij (regisseur) en zij (actrice) werkten de afgelopen tijd intensief samen voor de film Fijn weekend die deze week in première gaat. Het idee ontstond op hun dakterras toen corona de hele film- en theaterwereld – hún wereld – platlegde. Je kunt erdoor van slag raken, maar je kunt ook zeggen: wat kan er nog wél?

Zo gezegd, zo gedaan: Spoor en ‘de liefste’ maakten samen met hun vaste vriendengroep een film. ‘Met z’n allen in quarantaine en daarna twee maanden draaien, in de Franse Bourgogne: het was fantastisch.’ Hun zoontjes Otis en Elias, toen 2 en 4, konden mee dankzij een fijne meereizende oppas. De hele bups verbleef in een huis met een megatuin, trampoline en uitzicht op een weiland vol koeien. De plek gaf hen, ondanks drukke draaidagen, veel rust. Een zeldzaam fenomeen voor Spoor die altijd in gezellig maar ook vaak woelig vaarwater verkeert, met nieuwe filmprojecten en series, kinderen naar school, de oppas, haar bedrijf, een kinderfeestje, tussen-de-bedrijven-door-appjes over wie wie ophaalt, ‘wat doen we met eten’, ‘ligt er nog iets in de vriezer’?

‘Deze week schrok ik even’, vertelt ze. ‘Mijn man en ik hadden al een hele tijd geen date night meer ingepland. Doen we eigenlijk altijd heel strikt, tot zoiets ineens vervaagt waar je bij staat. Dus we hebben de agenda’s gepakt.’ Er is een plan de campagne voor een restaurantavondje voor twee, of gewoon lekker thuis voor de open haard. ‘Nu ik ouder ben, hoef ik niet meer elke avond de hort op.’ Dus in huize Karthaus kan maar zo, op een willekeurige woensdagavond, een flesje bubbels worden opengetrokken. Fris worden doen ze de volgende ochtend wel weer – dat wijnvat staat er niet voor niets.