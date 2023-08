In dit zomerse beelddagboek krijgen schijnbaar alledaagse voorwerpen een bezieling

De verzameling polaroids en schilderijen die Carolina Echeverri (43) en haar partner Anders Scrmn Meisner (41) in deze aflevering van het Zomerdagboek laten zien, is niet echt de weerslag van een afgebakende zomerse periode in hun leven. Veeleer komt de sfeer van het tweetal tot uitdrukking waarin zij in de Deense hoofdstad Kopenhagen leven met hun twee kinderen van 7 en 10 jaar. Liever dan een registratie van het alledaagse gezinsleven laten ze ons zien hoe hun bestaan versmelt met hun artistieke werk. Hoe het vader- en moederschap hen beïnvloedt en hoe zij elkaar steeds stimuleren tot nieuwe artistieke avonturen. Hoe ze het beste uit elkaar halen.

Al jaren maakt Echeverri analoge directklaarfoto’s met haar oude Polaroid Impulse-camera: van haar leven en hun zoon en dochter, van landschappen, wolkenluchten, bomen, bloemen, vruchten, maar ook (oude) sieraden, gebouwen, de zee. Schijnbaar alledaagse voorwerpen en onderwerpen die, met het oog van de kunstenaar bekeken, een bezieling krijgen. Vaak zijn het, zoals dat heet, gelaagde beelden, waarbij de gelukzaligheid van een kinderleven tot uitdrukking komt. Maar waarin ook de melancholie doorklinkt van het ouderschap bij het besef van de zichtbaar rap verglijdende tijd, of de zorgen opdoemen om de gevaren waaraan kwetsbare kinderen blootstaan.

Het zijn foto’s vol symboliek, waarbij de interpretatie aan de toeschouwer is: die bepaalt of hij rood associeert met bloed, vuur of de liefde – dan wel alle drie, of juist iets heel anders. Of hij de bergen op de foto’s associeert met gevaar en eenzaamheid of juist met vertrouwdheid, zoals Echeverri, die opgroeide in het ruige landschap van Colombia. En of die appels verwijzen naar de jonge, zoete huid van de zoon of naar de vergankelijkheid – want hoe snel verschrompelt en rimpelt niet de schil?

Focus houden

Vijftien jaar zijn Echeverri en Meisner een stel. Ze leerden elkaar kennen in Amsterdam. Echeverri, geboren en opgegroeid in Colombia, fotografeerde in het begin van haar loopbaan voor de alternatieve platenmaatschappij Anti Records, met illustere artiesten als Booker T., Nick Cave en Tom Waits onder contract. Ze leerde er, behalve fotograferen, hoe belangrijk het is focus te houden op wat je wilt bereiken, dat je als kunstenaar eigenwijs moet zijn en hard moet werken. Maar ook dat je, zoals de genoemde popmuzikanten, ‘loyaal moet zijn aan je eigen werk’, als je ergens wilt komen.

Echeverri is autodidact, net als Meisner, die vooral olieverfschilderijen maakt die ondanks de vaak serieuze, soms zware thematiek – dood, vergankelijkheid, klimaatcrisis – een lichte en vaak ook vrolijke toets hebben. Zonder opleiding aan de kunstacademie, en dus zonder medestudenten en docenten, had hij behoefte aan mensen die hem feedback wilden geven. Een rol die Carolina sinds zij samen zijn vervult, ze bekritiseert hem niet zozeer, maar wijst hem vooral op wat haar in zijn werk raakt. ‘Ik probeer altijd emotionele waarde in mijn werk te leggen, zodat het op een subtiele manier iets positiefs losmaakt bij de toeschouwer’, zegt Meisner. Als het onderwerp gitzwart is, wil hij dat op een ‘lichte en vriendelijke manier’ overbrengen, waarbij het de kunst is het evenwicht te vinden tussen te letterlijke, oninteressante, verbeelding en te zweverige: ook dan haakt de toeschouwer immers af. Zoek je naar kunst waarmee Meisners werk geassocieerd kan worden, dan zouden de namen van Keith Haring, Andy Warhol of David Hockney je te binnen kunnen schieten.

Meisner werkt voornamelijk als autonoom kunstenaar, hoewel hij een enkele keer in opdracht werkt. Zoals voor de platenhoes van Hawks van het Nederlandse Alamo Race Track, waarvan hij de bandleden kent. Sinds het tweetal kinderen heeft, is de samenwerking tussen Meisner en Echeverri nog veel intenser en symbiotischer geworden. De vervulling van het ouderschap. Gas terugnemen zodat de ander ruimte krijgt om een deadline te halen. Elkaar in praktische zaken bijstaan. En nu, voor Volkskrant Magazine, ook elkaar portretteren.

Privacy opgeven

Het was geen onverdeeld genoegen voor Carolina, bekent ze. Niet eerder heeft ze Anders gefotografeerd met het doel de beelden aan de openbaarheid prijs te geven. Zijn handen, die ze zo mooi vindt, waren ‘altijd voor mij’. Nu zijn ze plots voor iedereen zichtbaar. Een beetje privacy moet ze zo opgeven. Daarbij is Anders zelfverklaard cameraschuw, zodat er de nodige schroom viel te overwinnen.

Meisner van zijn kant heeft de camera niet ter hand genomen om zijn vrouw toe te voegen aan het kaleidoscopische familieportret dat op deze pagina’s staat: ‘Ik kan absoluut niet met de camera omgaan. Het heeft denk ik iets met de blik door de lens te maken, of met mijn onvermogen om het juiste moment af te drukken.’

Zijn vrouw kan die opvatting alleen maar beamen: ‘Ik ben blij dat hij mij alleen in zijn schilderijen heeft vastgelegd. Het schilderen gaat hem beter af.’

Hoe kijken hun twee kinderen tegen het project aan waarin ook zij figureren? Echeverri: ‘Die hebben er niks van gemerkt. Ze weten niet beter dan dat ik altijd fotografeer. Ze zijn ermee opgegroeid en maken zelf ook foto’s.’ Dat verklaart vast dat de ernst en de lichtheid van het leven zo mooi samenvloeien, zodat je telkens opnieuw naar de polaroids en schilderijen wilt kijken, en steeds nieuwe elementen ontdekt die tegelijk troost en pure levensvreugde schenken.