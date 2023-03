In deze boksschool kan actrice Stephanie Louwrier het beest in haar even kwijt

Stephanie Louwrier Beeld Jordi Huisman

Waarom is deze boksschool dé plek voor jou?

‘Boksen is voor mij een houvast. Ik kom hier zo’n drie, vier keer in de week. Ik heb altijd het gevoel gehad dat deze sport bij mij zou passen en toen ik het probeerde dacht ik meteen: dit is het. Het maakt dat het beest in mij er even uit kan. Ik ben nu twee jaar gestopt met drinken en het boksen geeft me de uitlaatklep die ik nodig heb. Het heeft iets meditatiefs. Je moet erbij blijven met je hoofd. De discipline die het boksen vergt, houdt mij op de been.’

Wie? Stephanie Louwrier (36) Waar? MPPRO Boxing Center in Amsterdam Werkzaamheden? Ze is theatermaker, zangeres, actrice en presentatrice

Wat vind je aantrekkelijk aan het gebouw?

‘We boksen in de voormalige telefooncentrale West-Slotervaart, eind jaren vijftig gebouwd. Het is een grijs blok vol graffiti. Dat vind ik mooi, ik hou van die rauwheid. Gebouwen die helemaal strak of architectonisch mooi zijn, vind ik niet zo veel zeggen. Ook het contrast tussen wat je ziet en wat zich daarachter schuilhoudt vind ik fascinerend. Als je langs dit gebouw loopt, verwacht je niet dat er binnen een boksring staat waarin mensen urenlang worden afgemat.’

Wat spreekt je aan in de trainingshal?

‘Ik vind het fijn dat het hier geen hippe bedoening is, maar dat het down-to-earth is, met felle tl-lampen en een knalrode vloer. Aan de muren hangen slogans, en foto’s van Muhammad Ali. Die heeft Patrick, mijn boksleraar, expres opgehangen zodat je er tijdens het trainen op kunt focussen. Als ik op de grond lig voor de buikspiertraining zie ik elke keer weer een nieuw detail in zo’n plaatje. De teksten helpen ook om door te zetten. Je gaat kapot, maar elke keer dat je You can’t win in life if you are losing in your mind leest, denk je: doorgaan.’

Hoe zou je je kledingstijl omschrijven?

‘Ik ben benieuwd naar de ‘kelders’ in de mens, in hún beest. Er is een interessant verschil tussen wat mensen je laten zien en wat daarachter schuilgaat. Dat contrast is er ook in mijn kleding. Ik vind het soms fijn om er heel vrouwelijk uit te zien, terwijl er binnen in mij ook altijd iets rauws zit. Mijn kledingstijl gaat alle kanten op: van een joggingbroek met een hoodie, tot skinny jeans, jumpsuits en jurkjes. Je kunt mijn stijl omschrijven als vrouwelijk, stoer en een beetje rauw. Het hangt van mijn bui af. Als het koud is, vind ik het bijvoorbeeld lekker om comfortabele kleding te dragen. Ik krijg ook vaak afdankertjes van vrienden. Ik heb een kleine maat, dus als iets niks voor hen is, wordt het naar mij doorgeschoven: ‘Stephanie kan hier vast wel wat mee’.’

Beeld Jordi Huisman

Bloesje met franjes

‘Dit bloesje is oorspronkelijk van mijn beste vriendinnetje Eva Crutzen. Via een ander vriendinnetje kwam het bij mij. Het is mijn lievelingsbloesje, hij staat overal bij. Ik hou ervan om contrasten op te zoeken in mijn kleding: iets nieuws met iets ouds, iets sexy’s met iets rauws. Als ik iets nets aanheb, maakt dit bloesje het af.’

Pak

‘Ik ben trots op deze jumpsuit, want die heb ik helemaal zelf gekocht, voor de première van mijn voorstelling Show must go on. Iedereen heeft zo zijn ‘succespak’, dit is het mijne. Hij zit als gegoten. Ik hou sowieso erg van jumpsuits en van felle kleuren, en dit is alles ineen.’

Sokken

‘Ik steel altijd de sokken van mijn vriend en negen van de tien keer zitten daar gaten in. Ik ben mijn eigen sokken vaak kwijt als ik haast heb. Ik vind het grappig om kapotte sokken te dragen onder zo’n chic pak, en zijn sokken zitten sowieso beter. Zelfs met gaten erin.’

Beeld Jordi Huisman

Laarzen

‘Deze stoere laarzen heb ik gekregen van Jelka van Houten. Ik speelde samen met haar in de voorstelling De Verleiders Female. Iedereen die haar kent, weet: Jelka is vrijgevig. Ze kwam er ineens mee aanzetten. Ik ben er heel blij mee, ze passen overal onder.’

Beeld Jordi Huisman

Jasje

‘Ik noem mezelf ‘parttime rockster’. Mijn vriend gaf mij dit jasje, hij vond het wel een parttime rockster-jasje. Als het lekker weer is, draag ik hem fulltime, dus dan ben ik een fulltime rockster. Op iets chics maakt hij het geheel lekker stoer. Helemáál chic gekleed gaan is trouwens ook tof, bijvoorbeeld voor een mooie première.’

Beeld Jordi Huisman

Oorbellen

‘Deze sieraden komen van T.I.T.S. Store, ik ben er helemaal fan van. Het zijn stoere, vrouwelijke en sexy sieraden. De oorbellen heb ik zelf gekocht, en de earcuff en ring heb ik van mijn boksclubje gekregen. Ik vind het fijn om mezelf af en toe zoiets cadeau te geven.’