In de voetsporen van mijn moeder op Martha’s Vineyard, die magische plek waar ze ooit zo gelukkig was

Mijn moeder was 20 toen ze per toeval terechtkwam op Martha’s Vineyard, het eiland aan de Amerikaanse oostkust. Als kind hing ik aan haar lippen als ze vertelde over haar tijd daar: het waren de jaren zeventig, met haar toenmalige geliefde, een jazztrompettist, verliet ze Amsterdam voor New York. Ze had een grote vrijheidsdrang, liet een verstikkende familiedynamiek achter en was klaar voor een nieuw avontuur. De liefde voor de muzikant bleek geen lang leven beschoren: na een laatste lijmpoging – een vakantie op Martha’s Vineyard – vertrok hij. Mijn moeder bleef daarna nog twaalf jaar op het eiland.

Ik wilde alles weten. Alles over haar kortstondige huwelijk met een welvarende eilander om een verblijfsvergunning te bemachtigen, hoe ze na hun scheiding van hot naar her trok, de bekende ‘island shuffle’ ; tijdens zomermaanden was er altijd werk door het toerisme, maar weinig woonruimte, in de winter was het andersom. Het gevolg: altijd op zoek naar weer een woning, weer een baantje. Soms kwam ze moeilijk rond, maar hulp was te allen tijde nabij. Auto’s en fietsen werden geleend, je kon altijd ergens aanschuiven voor het eten.

Avontuurlijke plek met rijke geschiedenis

Ondanks het rustige karakter van het eilandleven lag er avontuur op de loer: zo werd ze eens van het strand geplukt om een uur later een kleine rol in de videoclip van Carly Simons My New Boyfriend te spelen en ging ze naar barbecues waar James Taylor ineens aanschoof en spontaan een twee uur durend akoestisch concert gaf. De plek klonk magisch, ik wilde altijd meer horen. Mijn moeder zei: als je later ouder bent en we meer geld hebben, gaan we er samen heen. Helaas is die reis naar Martha’s Vineyard er nooit gekomen, mijn moeder overleed toen ik 16 was.

Martha’s Vineyard, het decor van Steven Spielbergs Jaws, het eiland dat presidentiële allure verwierf nadat zowel de Kennedy’s als de Clintons er een zomerhuis bewoonden, alsook de Obama’s tot op heden. Het eiland waar John F. Kennedy jr. in 1999 met zijn vrouw en schoonzus bij een vliegtuigcrash om het leven kwam. Een plek met een rijke culturele geschiedenis: James Taylor en Carly Simon woonden er en speelden vaak gelijktijdig in de folkpub Moon-Cusser, een jarenlange muzikale- en liefdesrelatie was het gevolg. Simon woont nog steeds op Martha’s Vineyard, Taylor schreef met zijn lied Terra Nova een ode aan zijn tijd op het eiland. Schrijvers als Sylvia Plath en schilders als Thomas Hart Benton verbleven meermaals in Barn House, een bekende kunstenaarskolonie op het eiland en de plek waar mijn ouders elkaar hebben ontmoet.

Barn House, een kunstcentrum/residentie waar onder meer Sylvia Plath verbleef én waar Almuli’s ouders elkaar hebben ontmoet op een jazzconcert. Beeld Tatjana Almuli

Het eiland zelf ervaren

In 2020 schreef ik het boek Ik zal je nooit meer, over het uitgestelde rouwproces na het overlijden van mijn moeder, ik dook in haar geschiedenis en steeds kwam ik weer terug bij Martha’s Vineyard. Ik las over het eiland in haar dagboeken, kwam in contact met oude vrienden van haar die daar nog altijd wonen. Het intrigeerde me dat ze zo lang op zo’n ogenschijnlijk willekeurige plek is blijven hangen. Waarom voelde ze zich daar zo thuis?

Uit haar verhalen klonk the Vineyard – zoals het eiland vaak wordt genoemd door Amerikanen en ook door haar – als een vrijgevochten, creatieve broedplaats waar paradijsvogels grotendeels zelfvoorzienend en in harmonie samenleefden. Hoe is dat nu, anno 2023? Ik wilde ervaren wat dit eiland uniek maakt en wilde weten of er nog altijd zo’n gemeenschapszin heerst. En of ik door mijn reis naar het eiland mijn moeder op een andere manier zou kunnen leren kennen. Omdat ze al zo vroeg in mijn leven wegviel, heb ik haar nooit als volledig mens leren kennen, ze was gewoon mijn moeder. Op het eiland wil ik ontdekken wie ze daarvoor was.

Na een vier uur durende treinreis naar Boston, twee uur met de bus dwars door Connecticut en via het kustplaatsje Woods Hole met de boot, zet ik bijna acht uur na mijn vertrek uit New York voet aan wal op Martha’s Vineyard.

Ongerepte natuur

‘Oh yeah, the saga of getting to MV – it’s like trying to reach the Holy Grail’, sms’t Christina, geboren en getogen eilander wanneer ik na mijn urenlange reis ook nog eens vertraging oploop omdat de plaatselijke bus ineens niet rijdt.Christina, begin 50, is een oude vriendin van mijn moeder. Via haar kom ik in contact met beeldend kunstenaar en schrijver Basia, in wier tuinhuis ik de komende drie weken kan verblijven. Het huis staat vol schilderijen, muziekinstrumenten, de bank is een beetje ingezakt, er staan overal kaarsen en meerdere wierookbranders, het kleed is wat smoezelig, overal staan aloëveraplanten en cactussen, een blauwe fluitketel op het fornuis. Grappig genoeg doet deze plek me meteen denken aan het huis waar ik opgroeide, een allegaartje aan meubels en heel knus.

Het huis waar Almuli’s moeder heeft gewoond, ook de woning van de vrouw waar ze lichaamsgerichte therapie volgde. Beeld Tatjana Almuli

De eerste avond geeft Christina me een rondleiding over het eiland. We rijden in haar jeep langs de kustlijn en ze neemt me mee naar de dorpen op het eiland. Ze deelt herinneringen aan mijn moeder, maar ik word in eerste instantie vooral geraakt door de ongerepte natuur en de grote veelzijdigheid ervan: er zijn kiezelstranden en groenblauw helder oceaanwater waar je tussen kleine vissen en krabben zwemt – je kunt ze langs je benen voelen glijden. Zeilboten en vissersbootjes zo ver je kunt kijken; het doet Europees aan. Aan de andere kant van het eiland is een ruigere kust met rulle zandstranden, rotsen in vele kleuren, hoge golven. Veel bos, hectaren aan groen. Het licht is ongeëvenaard, overal op het eiland is de zonsondergang in volle glorie te zien – de lucht kleurt dan dieporanje, dan roze, rood, blauwpaars. Wanneer ik later op de avond van de buitendouche naast het huis van Basia door de grote tuin naar mijn huisje loop, hoor ik krekels en uilen en zie in het schemerdonker knetterende puntjes in de lucht; een wolk van vuurvliegjes.

Strenge maar warme dansdocent

Waar ik als kind aan de lippen van mijn moeder hing als ze over het eiland sprak, doe ik dat nu wanneer Christina herinneringen ophaalt. Christina was een tiener toen ze mijn moeder leerde kennen, die toen eind twintig was. Ondanks het leeftijdsverschil trokken ze een aantal jaar veel samen op. Voor beiden was dans een belangrijke manier om zich te uiten, hier vonden ze elkaar in. Mijn moeder volgde iedere dag een moderne dansles bij dezelfde docent, William Costanza. Hij is helaas overleden, maar nog steeds een begrip op het eiland. In 1985 schrijft mijn moeder in haar dagboek: ‘Alleen als ik dans, voel ik me helemaal vrij in mijn lichaam. Ik denk aan niets anders dan de muziek, het ritme van de danspassen, mijn lijf volgt als vanzelf en mijn hoofd is eindelijk stil.’

Almuli’s moeder volgde vijf keer per week dansles, ze trad vaak op, dit is met Sioux, een goede vriendin/danspartner. Beeld Tatjana Almuli

In diezelfde dagboeken lees ik over haar worstelingen met haar zelf- en lichaamsbeeld, seksueel misbruik, een trauma dat haar de rest van haar leven in de greep houdt. Via Christina kom ik in contact met de voormalig danspartner en vriendin van mijn moeder, Sioux. In haar huis hangt een drieluik in zwart-wit: twee vrouwen in elkaar verstrengeld, het lichaam van mijn moeder op zoek naar verbinding, en toch ook op zichzelf staand, los-vast. Zodra je de dansles in kwam moest je iets loslaten; ze dansten op hoog niveau, er was geen ruimte voor afleiding of ruis, vertelt Sioux. Hun dansdocent bood de omgeving waar beide vrouwen vertrouwen kregen in hun kunnen. Ja, hij was duidelijk, soms streng, maar ook veilig en warm.

Hoewel mijn moeder ruim dertig jaar geleden is vertrokken, spreken zowel Sioux als Christina nog steeds liefdevol over haar. Ze noemen haar brede lach, open blik, de manier waarop ze met weinig middelen een thuis en een leven creëerde voor zichzelf. Hoe ze meedraaide in de gemeenschap, kleding maakte voor de kinderen van haar vrienden, hoe ze nooit oppervlakkige gesprekken voerde, altijd geïnteresseerd doorvroeg. Ze vertellen hoe ze het liefst buiten leefde. Iedere ochtend zwom ze in de zee, aan het einde van de dag wandelde ze over een van de stranden, de meeste afstanden fietste ze.

Christina, dansend. Almuli’s moeder was destijds haar mentor op het gebied van dans. Christina is daarna danseres geworden. Beeld Tatjana Almuli

Verveelde tieners

Niet alleen de natuur op het eiland kent vele gedaanten, ook alle zes de dorpen op het eiland hebben hun eigen karakter. Ik verblijf in Tisbury, mijn tijdelijke buurman is een bekende Hollywoodscenarist die onder meer Beverly Hills, 90210 schreef. In dit dorpje wonen veel creatieven, met weliswaar riante huizen, maar ze leven een sober, ontspannen eilandbestaan.Mijn moeder heeft lang in Edgartown gewoond, zo’n 10 kilometer verderop, daar is nu meer overdaad. Je treft er verveelde tieners aan met Louis Vuitton-tassen aan hun pols, luxueuze visrestaurants en enorme strandhuizen.

De kledingwinkel waar mijn moeder werkte en haar eigen ontwerpen verkocht, is al jaren gesloten, ingeruild voor een exclusieve, veel te dure kledingzaak. En de rommelige inn waar ze tot eind jaren tachtig manager en hobbykok was en waar destijds de gasten met blote, zanderige voeten aan haar balie stonden, is nu een modieus hotel geworden waar de kamers zelfs buiten het hoogseizoen 600 dollar per nacht kosten.

Martha’s Vineyard staat bekend om de kleurige zogeheten ‘gingerbread houses’ in Oak Bluffs. Mijn moeder woonde daar ook kort, het is misschien het meest bruisende dorp. Je vind hier een paar kroegen, op zaterdagavond zitten de restaurants vol en op straat hangen veel jongeren rond. Aan de andere kant van het eiland ligt het dorp Aquinnah, hoog op de oranje, rood en bruingekleurde rotsen zie je daar de mooiste zonsondergang van het eiland. Hier wonen nazaten van de Wampanoag-gemeenschap, de eerste bewoners van Martha’s Vineyard, die het eiland hebben opgebouwd.

Een van de bekende ‘gingerbread’-huizen in Oak Bluffs, waar Almuli’s moeder ook een tijdje heeft gewoond. Beeld Tatjana Almuli

Groot gemeenschapsgevoel

In 1989 ontmoetten mijn ouders elkaar in Barn House, een kunstenaarskolonie in het dorp Chilmark, waar die avond een jazz- en klezmerconcert plaatsvond. Mijn vader, een Serviër die ook tijdelijk in Amerika woonde, vierde vakantie op het eiland. Die avond kwam alles samen: de muziek, haar ogen, zijn mysterieuze uitstraling, een gitzwarte sterrenhemel, de eerste kus op een steiger. Ze waren meteen verliefd, mijn vader bleef de maanden daarna ook op het eiland wonen. In mijn moeders dagboek, september 1989, lees ik: ‘We draaien allebei goed mee in de community, we werken hard, we genieten van het buitenleven, de mensen en vooral van elkaar. Ik wil dat dit nooit eindigt.’

Het grote gemeenschapsgevoel waar mijn moeder vroeger over vertelde en over schrijft in haar dagboek lijkt nog altijd te bestaan. Het is vermoedelijk de belangrijkste reden dat mijn moeder hier zo lang bleef wonen: men kijkt hier naar elkaar om en blijft dat doen, zelfs als je al jaren vertrokken bent. Eilanders zorgen voor elkaar, dat was toen zo en nu nog steeds, vertelt Sioux. Als je krap bij kas zit, kun je altijd terecht bij buren die zelf groente verbouwen of dieren in de tuin hebben rondscharrelen, zij zorgen voor verse sla, eieren en melk. Oudere bewoners wier huis onderhoud nodig heeft, krijgen hulp van dorpsgenoten. Ik merk het zelf ook: hoewel niemand mij hier kende, werd ik binnen de kortste keren voorzien van alle gemakken – een leenfiets, een goedkope slaapplek, korting op mijn boodschappen, concertkaartjes, en altijd mag ik bij iedereen aanhaken.

Vier banen tegelijk

Maar het eilandbestaan is niet enkel idyllisch, in verschillende media en in boeken wordt tegenwoordig vooral gesproken over het eiland als een toevluchtsoord voor de hogere klasse en voor Hollywoodsterren. Ze wonen in miljoenenwoningen, terwijl sommige eilanders die hier geboren zijn zich geen eigen woning meer kunnen veroorloven, zo ook Christina. Zij scharrelt nu al een paar jaar tussen tijdelijke kamers bij familieleden en vrienden. De huurprijzen voor een bescheiden studio schieten voorbij de 2.000 dollar – voor een alleenstaande freelancer niet te betalen, vooral in combinatie met extreem hoge prijzen voor de eerste levensbehoeften. Na de coronapandemie is het bovendien drukker dan ooit: welvarende Amerikanen die eerst alleen een zomerwoning huurden, kiezen er nu voor het hele jaar op het eiland te wonen, ze werken vanuit huis of zijn vervroegd met pensioen gegaan.

In een artikel in The Washington Post uit 2022 staat een noodkreet. Dokters en ander zorgpersoneel kunnen niet langer het hele jaar op het eiland wonen door gebrek aan betaalbare woningen, scholen hebben moeite klaslokalen te bemannen, inheemse volkeren waarvan de families al eeuwen op het eiland wonen, zijn gedwongen hun thuisland te verlaten. Mensen die twee, drie of zelfs vier banen nodig hebben om rond te komen.

Progressief en activistisch

Maar ook in deze crisis lijkt het gemeenschapsgevoel toch te blijven bestaan. Ik maak me geen illusie dat álle eilanders begaan zijn met hun medemensen, maar de bewoners die ik spreek, ook in meer geprivilegieerde posities, sluiten hun ogen niet voor ongelijkheid. Het valt me op hoe bewust, progressief en activistisch mensen hier zijn. Veel gesprekken gaan over de veranderende wereld, over hoe belangrijk het is om woonrechten te bevechten, net als het recht op abortus en het legaliseren van het queer huwelijk. Over het hele eiland hangen regenboog- en black lives matter-vlaggen en -posters. Er zijn activistische bewegingen actief om (nieuwe) bewoners en jongere generaties kennis en bewustzijn bij te brengen over de Wampanoag-gemeenschap, de oorspronkelijke bewoners van het eiland, van wie er nog altijd nazaten wonen in het dorp Aquinnah.

Fotoboek van Almuli’s moeder met een kaartje van haar handel in textiel. Beeld Tatjana Almuli

Voor mijn moeder zal het ongetwijfeld de combinatie zijn geweest van verschillende factoren die haar zo lang op het eiland hebben gehouden: de uitgestrekte natuur, de ruimte voor creativiteit, een overzichtelijk, rustiger leven en de vooruitstrevende levenshouding. Daarnaast is er nu ook nog een grote interesse in spiritualiteit en magisch realisme, iets waar zij ook mee bezig was. Ik ontmoet natuurgenezers, mensen die naar eigen zeggen met geesten of energieën kunnen communiceren (‘Heb je ooit met je moeder gecommuniceerd? Ik kan je misschien laten voelen hoe je je hiervoor openstelt’), een tarotkaartlezing wordt behandeld als een therapiesessie. Mijn moeder was ook erg spiritueel en geloofde in de zelfgenezende kracht van haar lichaam. Het ging zelfs zo ver dat ze weigerde zich op een reguliere manier te laten behandelen toen ze na een melanoom huidkanker en later lymfeklierkanker bleek te hebben. Iets wat ik nog steeds moeilijk kan accepteren.

Zware therapiesessies

Nu ik een paar weken op het eiland verblijf, kan ik me goed voorstellen dat de kiem voor op deze manier denken en in het leven staan hier is gelegd. Ik praat erover met Heather – mijn moeder woonde een tijdje in haar huis verborgen tussen de bamboe, waar de herten je tegemoet komen lopen. Later volgt mijn moeder lichaamsgerichte therapieën bij haar. Ze vormden een begin in het helen van haar ervaringen met seksueel misbruik.

Mijn moeder vond het moeilijk goed voor zichzelf te zorgen, ze was vaak onrustig, angstig, verdrietig en kon dit moeilijk uiten. De therapiesessies vielen haar zwaar, er kwam veel los, ze wist zich er geen raad mee. Op dat moment ontmoette ze mijn vader, en niet lang daarna besloot ze terug naar Nederland te gaan. Niemand weet precies waarom. Was ze op zoek naar verzoening met haar familie? Was ze klaar met de eilandshuffle van steeds weer een nieuw baantje, steeds weer een nieuw huis, wilde ze meer zekerheid, was het oprakelen van haar trauma te zwaar, zocht ze een uitweg? Zowel Sioux, Heather als Christina zeggen niet precies te weten wat er daarna met haar is gebeurd, ze verloren al gauw het contact.

Ik weet het wel, het leven kwam tussendoor: een huwelijk, drie kinderen, een natuurvoedingswinkel, een gebroken huwelijk, een faillissement. De zekerheid is er nooit gekomen, wel bleef ze elementen van haar bestaan op het eiland voortzetten. Ze bleef borduren, breien, dansen, zingen, therapie volgen, ze bleef leren en proberen, ze bleef in beweging tot ze overleed. Dat waardeer ik in haar, ook al zijn we anders. Ik ben blij dat ik iets meer met beide benen op de grond sta, iets minder zweef.Waar ik eerst altijd dacht dat haar tijd op het eiland een vlucht was, denk ik nu: misschien had ze daar moeten blijven wonen, in een meer beschermde omgeving, met meer grond onder haar voeten en steun van de gemeenschap.

Mijn eigen Summer of Love

De laatste dag maak ik een fietstocht over het eiland, ruim 10 kilometer fiets ik over onverharde wegen, zomaar op de bonnefooi, ik heb alle plekken die ik wilde bezoeken bezocht.Ik slinger over een zandweg, wijk uit voor trucks, trap tegen de wind in, mijn lijf is moe, het is 30 graden, overal klam zweet, ik ben buiten adem en toch voel ik me levendiger dan ik me in een lange tijd heb gevoeld. In mijn oren de muziek waarmee ik opgroeide, de muziek van mijn moeder en het eiland. Joni Mitchell, A case of you. Zij zong altijd de tweede stem, ik probeer het ook, het klinkt vals, dan maar met Joni mee omhoog. You’re in my blood like holy wine / You taste so bitter and so sweet/ Oh, I could drink a case of you, darling/ And I would still be on my feet/ Oh, I would still be on my feet.

Deze zomer voel ik me meer dan ooit verbonden met mijn moeder, door de gesprekken die ik over haar voer met de eilanders, door mee te draaien in de Vineyard-gemeenschap, door met mijn eigen ogen te zien waar ze leefde. Door hier te zijn krijg ik de kans om haar op een andere manier te leren kennen, niet alleen als moeder, maar als de jonge vrouw die ze was toen ze hier woonde. Een vrouw met wie ik me kan identificeren, een vrouw in wie ik me herken.De avond nadat ik voor het eerst Barn House bezoek en me in de boeken van Plath waan, fantaseer op welke stoelen mijn ouders hebben gezeten, hoe hun blikken elkaar voor het eerst kruisten, ontmoet ik een man. Ruim dertig jaar later treed ik gevoelsmatig in de voetsporen van mijn ouders en beleef mijn eigen Summer of Love, ook al zijn het maar vier dagen, aan het eind van mijn verblijf.

The Black Dog, een bekende plek op het eiland waar Almuli’s moeder ook graag kwam. Beeld Tatjana Almuli

’s Ochtends vroeg voordat hij moet werken, fiets ik met een bezweet voorhoofd naar zijn huis, tussen lange zoenen door vinden we verkoeling in de oceaan, met natte haren en nog wat slaap in onze ooghoeken drinken we grote bekers koffie bij de Black Dog Tavern waar mijn moeder jaren eerder ook iedere ochtend neerstreek. De nacht voor mijn vertrek slapen we op het strand, ik tel vallende sterren, lig met een zwaar hoofd op zijn borst, luister naar zijn zachte snurken en heb nu al heimwee. Ik zie haar hier voor me, meer dan in Nederland, in het nieuwbouwhuis in Amstelveen waar ik grotendeels opgroeide met mijn moeder tot zij overleed.

Hier op het eiland was mijn moeder beweging, ze was muziek, rode wangen van inspanning omdat niets aan dit eiland vlak is, ze was tegen de helling op fietsen bij Aquinnah, ze was de zweetdruppels langs je gebruinde armen, ze was een volle buik van de verse kreeft die voor je wordt gekookt terwijl je wacht aan de kade bij de haven, ze was heel hard lachen tijdens het dansen in de regen. Mijn moeder was dit eiland.