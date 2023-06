In de nacht zijn duizenden vlinders actief – deze fotograaf probeerde ze vast te leggen

Vermoedelijk pluim- of spookmug (chaoboridae). Locatie: Goidschalxoord, Hoeksche Waard. Beeld Rogier Maaskant

Wie ooit een karmozijnrood weeskind van dichtbij heeft gezien, of een witte tijger, of een Spaanse vlag, zal nooit meer zeggen dat nachtvlinders vooral onooglijke motjes zijn. Maar, stelt fotograaf Rogier Maaskant, onze zintuigen zijn te beperkt om alles waar te nemen tijdens een wandeling in het donker. Dus denken mensen bij vlinders al snel aan de 53 soorten dagvlinders die we overdag kunnen zien, en waarover dit voorjaar en deze zomer zorgelijke berichten verschijnen.

Witte tijger (Spilosoma lubricipeda) en pluim - of spookmug (chaoboridae). Locatie: Kuipersveer Puttershoek Beeld Rogier Maaskant

Over de meer dan 2.300 vlinders die voornamelijk ’s nachts actief zijn hoor je maar weinig. In zijn fotoserie Sense of presence maakt Maaskant die doorgaans ongeziene natuur zichtbaar. Hij trok er ’s nachts op uit, in de omgeving van zijn woonplaats Rotterdam. Daarbij liet hij zich verrassen door wat er voor zijn camera verscheen. Verwondering stond voorop. ‘De natuur als setdresser, stylist en regisseur.’

Bij de meeste foto’s weet je vooraf wat je krijgt, maar Maaskant zag pas achteraf of er iets op zijn foto’s stond, en hoe, en wat. Hij zag een insect vliegen, ging erachteraan en fotografeerde al rennend. Niet alleen nachtvlinders verschenen voor zijn camera, maar ook muggen, libellen en andere insecten. Dat die ene parelmoermot er op de foto opeens meer dan tien zijn, heeft onder meer met die beweging te maken.

Mogelijk de Snuitmot (pyralidae). Locatie: Eschpolder, Rotterdam Beeld Rogier Maaskant

Uiteindelijk wil Maaskant de ‘gratie’ en schoonheid van deze dieren tonen. Dieren die niet als aaibaar worden gezien, maar wel magisch zijn. Insecten waarmee het slecht gaat, en die iedereen op waarde zou moeten schatten, om te voorkomen dat ze er straks helemaal niet meer zijn. ‘Ik geef ze een podium.’

Het fotoboek is in de maak en je kan dit project steunen via Voor de Kunst.

Waarschijnlijk zomervlinder (geometra papilionaria). Locatie: Bergse Bos Rotterdam Beeld Rogier Maaskant

Hopwortelboorder (hepialus humuli). Locatie: Eschpolder, Rotterdam Beeld Rogier Maaskant

Sneeuwwitte vedermot (pterophoridae). Locatie: Kralingse Plas, Rotterdam Beeld Rogier Maaskant