‘Ik wilde beide zijn, dat knappe zorgeloze meisje én de vrouw en moeder’

Antoinette (68): ‘Ja hoor, daar was de jongen met de grijze trui op Schoolbank.nl. Hij had mijn profiel bekeken. Ineens herinnerde ik me hem weer. 36 jaar geleden hadden we op de pabo een korte relatie. Tijdens een schoolfeest hadden we zomaar ineens gezoend, maar toen in de maanden erna bleek dat hij in de weekenden ook met andere meisjes zoende, hield ik het voor gezien. Een gebroken hart had ik geenszins. Achteraf gezien had ik sowieso een beetje een vreemd idee over de liefde. Als ik me niet ergerde aan iemand, dacht ik al dat ik verliefd was.

Nu was het 2010, waren wij allebei getrouwd en hadden we kinderen. Ik wilde weten hoe het met hem ging en stuurde zonder enige bijbedoeling een foto van mezelf; een beetje argeloos. Hij reageerde meteen: o, wat ben je mooi. Die paar woorden maakten het verschil. Wat-ben-je-mooi; ze maakten van een oud-klasgenoot met wie ik in 1972 een fling had een volwassen man met oog voor mij. Ik voelde me gevleid. Hij stuurde een filmpje terug. Ik schrok van zijn donkerblauwe bodywarmer met een merkje. Waarom had hij juist die aangetrokken? Of was hij iemand die niet nadacht over een eerste indruk? Beide opties maakten hem niet bepaald aantrekkelijk, en deden me giebelen. Wat was dit, waar was ik mee bezig? Toch ging ik door. Hij eindigde ieder bericht met een referentie aan mijn uiterlijk en wilde dat we elkaar zouden ontmoeten.

Opgebouwde spanning

Op een dag verhuisde hij zijn hoogbejaarde moeder naar een plek bij mij in de buurt. We spraken af. Ik besloot iets eerder te vertrekken zodat ik hem vanuit de verte kon bespieden om te zien of dit stiekeme gedoe de kool wel waard was. Hij droeg geen grijze trui, noch de bespottelijke bodywarmer, maar had nog steeds de lichte oogopslag van vroeger. Ik parkeerde om de hoek, sms’te hem: ik sta bij de fietsenwinkel. Aan de ontmoeting was maandenlang druk sms-verkeer voorafgegaan. Wat de opgebouwde spanning meer betekende dan alleen de spanning zelf, geen idee. Wat ik verwachtte wist ik evenmin.

Vermoedelijk vond ik het toen vooral leuk iemand te ontmoeten die mij kende uit de tijd dat ik aan de rand van mijn leven stond, toen ik een hippie van 18 was en blowde. Bij de fietsenzaak stapte hij uit, groot en blond; ook de helblauwe ogen herinnerde ik me. We liepen wat door de stad, hij kocht een bangle-armband voor in mijn verzameling en in een parkje begon hij me te zoenen. Hij was talig, attent, intellectueel. Een beetje zoals al mijn vriendjes van voor de tijd dat ik mijn man leerde kennen, die vooral heel lief en zorgzaam is. En al binnen een paar weken stelde hij voor: laten we allebei scheiden, we hebben nog 25 jaar om samen door te brengen.

Mijn man vertelde ik niks over onze ontmoetingen die overal in Nederland plaatsvonden, waar mijn schoolvriend ook maar voor zijn werk moest zijn. Ik suste mijn geweten door die afspraakjes te combineren met een bezoek aan een vriendin of een oud-collega, en vertelde thuis dan alleen daarover. In Utrecht, Apeldoorn, Gorinchem, Deventer lunchten we, gingen naar musea, liepen wat rond, en genoten ervan als anderen dachten dat we een stel waren. Een hotelkamer boekten we nooit, dat kwam niet eens ter sprake. Eén keer ben ik bij hem thuis geweest, ik dacht: nu gaat het gebeuren. Maar zijn zoon bleek ieder moment thuis te kunnen komen. Eens vertelde hij dat hij zijn vrouw had opgebiecht dat hij verliefd was, het verraste me.

Hervonden jeugd

Ik vond het heerlijk om weer het meisje van vroeger te zijn, maar waarom zou ik mijn man daarvoor opgeven? Het moest toch mogelijk zijn een man en een vriend te hebben zonder dat de een de ander in de weg staat? We hadden niet eens seks, ik kon eerlijk zeggen dat ik niet vreemdging. ‘Stop met mij’, schreef ik hem, toen zijn vrouw op een dag verdrietig een van onze appwisselingen las. Zo zijn er vaker momenten geweest in die twaalf jaar dat we het ‘uitmaakten’, maar telkens had ik meteen erna spijt. De eerste keer zat ik huilend achter het stuur en merkte dat ik verliefder was dan ik had willen toegeven. Afscheid nemen zou betekenen: afscheid nemen van mijn plotseling hervonden jeugd, en dit keer voorgoed. Ik wilde beide zijn, dat knappe zorgeloze meisje en de vrouw en moeder. Thuis blies mijn man het stof van onze meer dan dertig jaar oude sluimerende grote liefde, alsof mijn opwinding op hem oversprong. Hij begon weer dingen te zeggen als: wat hebben we het geweldig samen en ‘ik hou van je’.

Ook de klasgenoot zei: ik zal er altijd voor je zijn.

Onmogelijkheid en doelloosheid

Eind 2014 kreeg hij een hartstilstand. Hij lag al drie dagen in het ziekenhuis toen hij me belde. Zijn vrouw had hem halfdood gevonden in de badkamer. We hadden het er vaak over gehad: wat als je iets overkomt, hoe kom ik daar dan achter? En steeds was het antwoord dat hij er altijd voor me zou zijn. Dat was een leugen. Als hij op die tegelvloer was gestorven, had ik een week later een zwartomrande kaart ontvangen, dat wil zeggen: wanneer zijn vrouw de mijne niet op het laatste moment uit de stapel had gevist. Nee, wij waren er niet voor elkaar. Zij was er voor hem. Zij had hem net op tijd in een ambulance gekregen.

Na zijn operatie stopte hij met werken, de vergaderingen in het land hielden op, we zagen elkaar niet meer en beperkten ons tot steeds sporadischer wordende berichtjes, tot het vorig jaar definitief stilviel. De onmogelijkheid en de doelloosheid van deze uit nostalgie en vleierij geboren verhouding werden groter dan de noodzaak. Hij begon me te irriteren. Ons spel had ons terug in de tijd gebracht, naar de jaren dat je elkaar inpalmt met eenvoudige complimentjes. Als ik niet getrouwd was geweest, zou er vast iets zijn ontstaan tussen ons. Nu ben ik blij dat het klaar is en ik geen smoesjes meer hoef te verzinnen. Ha, wat een idioterie was het eigenlijk allemaal.’