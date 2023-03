‘Ik werk niet met lijstjes van lichaamstypes of huidskleuren die ‘afgevinkt’ moeten worden’

Mandy Woelkens in het Tropenmuseum in Amsterdam. 'De verhalen die centraal staan in de tentoonstellingen zitten hier ook in de architectuur verwerkt.' Beeld Jordi Huisman

Wat vind je zo mooi aan het Tropenmuseum?

‘Als ik hier binnenloop, voel ik me heel klein worden. Kijk naar al die verdiepingen en galerijen die de entreehal omringen; dit gebouw is zó imposant.’

Hoe inspireert deze plek jou als hoofdredacteur van Linda.meiden?

‘Ik vind het bijzonder hoe het gebouw, dat ooit het Koloniaal Instituut huisvestte, naar zijn eigen geschiedenis verwijst. Allerlei details in de muren, zuilen en beelden herinneren aan ons koloniaal verleden. Je ziet bijvoorbeeld VOC-mannen, Boeddhabeelden en mythologische dieren. De verhalen die centraal staan in de tentoonstellingen zitten dus ook in de architectuur verwerkt, maar daar word je als bezoeker niet nadrukkelijk op gewezen. De manier waarop hier aandacht voor het verleden wordt gevraagd is niet geforceerd, maar juist subtiel. Zo’n meer organische werkwijze probeer ik ook als hoofdredacteur aan te houden. Ik ben veel bezig met diversiteit en inclusie, maar werk niet met lijstjes van lichaamstypes of huidskleuren die ‘afgevinkt’ moeten worden.’

Wie? Mandy Woelkens (34)

Waar? Het Tropenmuseum in Amsterdam

Werkzaamheden? Presentator, podcasthost en hoofdredacteur van Linda.meiden

Het blad richt zich op lezers vanaf 18 jaar. Wat droeg jij op die leeftijd?

‘Ik studeerde toen in Utrecht, waar de plooirok echt een ding was, mét cowboylaarzen. Ik heb X-benen, dus eigenlijk zijn cowboylaarzen met een korte rok niet de meest charmante keuze voor mij. Toch liet ik me daar niet door weerhouden.’

Hoe zou je je kledingstijl nu omschrijven?

Lachend: ‘Ik denk dat andere mensen die zouden omschrijven als druk, maar zelf zou ik zeggen: kleurrijk. Ik heb bijna nooit een outfit aan die helemaal zwart is. Vaak draag ik verschillende prints, kleuren en texturen op en door elkaar. Duurdere merken wissel ik af met betaalbaardere merken. Ik probeer niet te veel fast fashion te dragen, maar het is ook niet zo dat ik helemaal geen fast fashion in mijn kast heb hangen. Verder hou ik van items die ‘tijdloos’ zijn – een nogal subjectieve categorie, trouwens. Sommige mensen zullen denken: die roze broek vind je volgend jaar echt niet meer leuk. Maar ik weet: een roze broek vind ik over tien jaar nog steeds héél leuk.’

Mandy Woelkens: 'Ik weet: een roze broek vind ik over tien jaar nog steeds héél leuk.' Beeld Jordi Huisman

Wat is je dierbaarste kledingstuk?

‘Een Levi’s-jasje dat van mijn vader is geweest. Hij droeg het als twintiger en toen ik zelf in de twintig was heb ik het geconfisqueerd. Ik dacht: dit jasje staat mij eigenlijk ook best prima. Hij heeft het maar moeten accepteren. Ik vind het tof om te weten dat hij het ooit ook droeg. De spijkerstof is inmiddels helemaal dun geworden en op sommige plekken gaan scheuren. Maar als er een brand is, is dit het kledingstuk dat ik uit mijn huis red.’

Trappen van het gebouw

‘Ik vind het mooi hoe de centrale trap vertakt tot kleinere trappen, die vervolgens weer overgaan in de verschillende brede gangen waarin de tentoonstellingen te zien zijn. Zo maakt het niet uit welke route je neemt in het museum, je begint en eindigt altijd bij hetzelfde punt.’

Ringen

‘Toen ons kind werd geboren, kreeg ik van mijn partner deze gouden zegelring met ‘Z’ erin gegraveerd: de eerste letter van de voornaam van ons kind. Achter elke ring die ik draag zit een verhaal. Behalve deze random ring waar ‘love’ op staat, maar liefde is altijd leuk, toch?’

Achter elk ring zit een verhaal. Beeld Jordi Huisman

Jas

‘Een ordinair randje aan je outfit vind ik wel lekker, naast mijn gouden tand en sieraden kan een luipaardprint dan niet ontbreken. Deze jas is van Baum und Pferdgarten. In de lente draag ik ’m als buitenjas.’

Mandy Woelkens met haar gouden tand, sieraden en jas in luipaardprint. Beeld Jordi Huisman

Broek en top

‘Mijn broek en top zijn van Jacquemus, een merk met mooie stoffen, goede kleurtjes en fijne vormen. Toen de ontwerper laatst ging trouwen, waren een vriend van me en ik totaal verbolgen over het feit dat we niet waren uitgenodigd voor zijn bruiloft. Wij zijn toch zijn grootste fans?!’

Schoenen

‘Deze Japanse Tabi’s van Maison Margiela zijn mijn lievelingsschoenen. Ik draag ze met speciale sokken en heb er ook een roze glitterpaar van. Je moet ervan houden; een van mijn beste vrienden noemt me een geit als ik ze aanheb.’