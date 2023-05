Ik schrijf over mijn negatievere ervaringen met seks, omdat ik hoop dat het u aan het denken zet

Of het niet wat positiever kan, krijgt actrice Joy Delima vaak te horen. Maar hoewel ze de keuze om vooral over de nare kanten van seks te schrijven nooit bewust heeft gemaakt, vindt ze dat wel interessanter.

Er wordt mij vrij vaak gevraagd waarom ik niet over de leuke kanten van mijn seks schrijf. ‘Je lijkt een keuze te hebben gemaakt voor je vervelende ervaringen’, stuurde een lezer laatst. De negatieve ervaringen zouden volgens sommigen een vervelend beeld van seks kunnen schetsen voor jonge mensen die seksualiteit nog aan het ontdekken zijn. Ook vanuit de Volkskrant-redactie is weleens de vraag gekomen of het wat positiever kon.

Mijn eerste reactie is altijd heel fel geweest, omdat die opmerkingen mij simpelweg deden beseffen dat het grootste gedeelte van mijn seksleven helemaal niet positief is geweest. Ik ben nooit bewust gaan schrijven over de nare kanten, ik schreef gewoon over mijn seksleven in z’n geheel. Toen ik dat allemaal zwart op wit achter elkaar zag staan, schrok ik er zelf ook van. De confrontatie met wat mij was aangedaan, wat ik vroeger normaal vond, wat ik toeliet, hoe ik dacht me te moeten gedragen – dat was een pijnlijk besef. En natuurlijk heb ik ook normale seks gehad, hè. Seks die niet noemenswaardig was omdat het gewoon in de norm paste van wat seks zou moeten zijn. En ja, voor degenen die zich om me bekommeren: ik heb ook een aantal keer geweldige seks gehad. Ik heb ook genot ervaren, maakt u zich geen zorgen.

Maar grappig genoeg vind ik de positieve momenten niet zo interessant om over te schrijven. Leuke en positieve verhalen over seks overheersen in de media, naar mijn mening. Sla een willekeurig magazine open en je vindt een seksrubriek met de vijf beste pijptips, of een artikel met vier oefeningen voor mind-blowing orgasmes. Kijk een serie en iemand komt zonder clitorale stimulatie na vijf seconden penetratie schreeuwend klaar. Toen ik een tiener was, was dat juist mijn probleem. Ik zag nergens mijn seksleven terug. En in een poging te voldoen aan de seks die ik zag in films of porno, ging ik juist over mijn eigen grenzen heen, omdat je in ons schoolsysteem niet leert over consent of dat seks naast die eventuele keer dat je het doet om je voort te planten, vooral om genot mag gaan, móét gaan.

Beeld Floor Rieder

Ik schrijf over mijn negatievere ervaringen, omdat ik hoop dat het u aan het denken zet, en dat jij, jongere persoon die dit leest, van mijn ‘fouten’ en ervaringen kunt leren zodat je hopelijk op een veilige en leuke manier begint aan jouw seksleven. Dat je weet dat je mag opkomen voor jouw genot, dat je inziet hoe belangrijk het is dat je toestemming vraagt aan je partners en vooral dat je leert communiceren en zorgeloos genieten. Want seks is geweldig. Maar een negatieve seksuele ervaring zit in een klein hoekje. Daarmee wil ik niet de pessimistische tante uithangen, nee, ik kijk realistisch naar de situaties die ik heb ervaren en weet dankzij jullie mails dat mijn seksleven niet uniek is en we soms een klankbord nodig hebben om in te zien dat de seks die we jarenlang hadden, niet oké was.

Door te schrijven over mijn seksleven ben ik gaan inzien wat er misging (communicatie, onverwerkte trauma’s, gebrek aan fysieke zelfkennis) en hoewel het erg confronterend was, heeft het juist gezorgd voor een grote seksuele queeste naar genot.

Dus ja, ik schrijf grotendeels over de dingen die beter kunnen, omdat ik geloof dat we daar meer winst uit halen. Maar als u zo graag iets positiefs wilt horen: ik heb begin dit jaar mijn celibaat verbroken omdat ik dacht dat ik de liefde had gevonden en toen hád ik me toch een seksuele doorbraak. U vindt het niet erg om daar twee weken op te wachten, toch?

joy.delima@volkskrant.nl