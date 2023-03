‘Ik lag hier op jou te wachten’: waarom tweedehands shoppen zo’n opwindende ervaring kan zijn

Kleding van Vinted. Beeld Willemien Ebbinge

Wanneer ik aan mensen vertel dat ik van mijn dierbaarste kledingstukken niet de eerste eigenaar ben, krijg ik als reactie vaak de verzuchting: hartstikke leuk, maar ik heb geen tijd om tweedehands te shoppen. Mensen die denken dat het vinden van gebruikte kleding meer tijd (of eigenlijk: meer moeite) kost dan het vinden van nieuwe kleding, ontzeggen zichzelf een van de meest opwindende ervaringen die je als kledingdrager kunt hebben. Dat is als een kledingstuk je toefluistert: ik lag hier op jou te wachten.

Nu kun je denken: die ervaring had ik laatst nog, in de Zara. Maar geloof me, die ervaring valt in het niet bij die ene, speciale vondst. De vondst die samenvalt met wat er in je leeft, of, alledaagser gezegd: met je persoonlijke stijl.

De betekenis van een persoonlijke stijl is net zo diffuus als helder. Het is de bloedmooie jas die de grijze lucht klaart, het is de binnenkant die samenvalt met de buitenkant, het is het pak dat jou niet zou staan, maar een ander optilt. Een uitgesproken persoonlijke stijl werkt uitnodigend. Ineens krijg je zin op zoek te gaan naar die ene speciale vondst die jou tot leven wekt.

Wat ik probeer te zeggen: zulks is zeldzaam in de wereld van trends en winkelstraten. Nieuwe kleding wil de regels bepalen, dicteert: je hebt mij nodig. Nieuwe kleding geeft zelden antwoord op de vraag: wat past er bij mij?

De komst van vintageplatforms zoals Marktplaats, The Next Closet, Vestiaire Collective en Vinted, waarvan de laatste met 80 miljoen leden wereldwijd (waaronder 3 miljoen in Nederland) de grootste is, heeft het aanschaffen van gebruikte kleding toegankelijk gemaakt. Door deze platforms is er voor altijd een grote berg tweedehandskleding voorhanden, wachtend op het oog van een liefhebbende nieuwe eigenaar. In deze aflevering delen twee ervaren parelduikers hun tips. Mocht je tijd hebben.

Pip Peters, stylist en model

Welke tweedehandsplatforms gebruik je?

‘Het meest Vinted, af en toe Marktplaats en Vestiaire. Het aanbod is overweldigend, dat vind ik leuk. Soms brengt een kledingstuk je bij een verkoper die nog meer interessants heeft, dan kom je in een lus terecht, en voor je het weet zit je in een heerlijk doolhof. Marktplaats is vrijblijvender in het gebruik. Het systeem van Vinted zit beter in elkaar. Een aankoop is niet vrijblijvend, de koper moet betalen en de verkoper moet versturen, en er zit vaart achter. Bij Vestiaire heb je geen contact met de verkoper, er zit een bemiddelaar tussen die alles checkt. Op zich prettig, als het om dure spullen gaat, maar het duurt eindeloos.’

Hoe maak je het zoeken overzichtelijk?

‘Bij Vinted kun je je zoekopdrachten opslaan. Stel ik heb een obsessie voor een tas van een bepaald merk, dan stel ik een maximale prijs in en dan zet ik mijn zoekterm op ‘prijs van laag naar hoog’. Die zoekopdracht sla ik op, en wanneer ik even later verder wil zoeken, stel ik dezelfde zoekopdracht in op ‘nieuwste eerst’. Zo zit je meteen in dezelfde goudmijn, zonder opnieuw lang te hoeven scrollen.’

Gouden tip voor die ene speciale vondst?

‘Ik zoek altijd op prijs; van laag naar hoog, want ik heb gemerkt dat sommige mensen hun waar voor heel weinig aanbieden. Persoonlijk vind ik dat de leukste aankopen, want die maken je vondst extra bijzonder: jij bent de enige die dat heeft gevonden. Voor mij is dat de sport, op zo’n moment heb ik gewonnen.’

Hoe draagt tweedehands voor jou bij aan het vinden van een eigen stijl?

‘In een kledingwinkel is alles heel erg van nu. Tweedehands shoppen daagt je meer uit na te denken over je eigen stijl. Ik snap niet dat mensen iets leuks vinden wat een ander ook heeft. Je kunt hooguit door een ander geïnspireerd raken. Bij tweedehands zit je niet snel in elkaars vaarwater.’

Mooiste aankoop?

‘Mijn laarsjes van Mustang. Als je het merk ziet, denk je: ieuw, maar deze zijn heel punk met een puntige neus en puntige hak.’

Anouk Océanne, stylist en winkeleigenaar Rêveuse Vintage

Waar shop je?

‘Bij rommelmarkten en kringloopwinkels weet je nooit wat je gaat vinden en dat heeft zijn charme. Met Vinted kan ik heel doelgericht zoeken. Er staat zo veel op, van zo veel verschillende mensen, dat je gegarandeerd iets gaat vinden in je stijl en maat. Als je iemand tegenkomt die ongeveer jouw smaak heeft, kun je meerdere items in één bundel kopen.’

Gouden tip voor die ene speciale vondst?

‘Heb geduld. Als je shopt met de intentie dat je dat kledingstuk heel lang met plezier gaat dragen, is het ook het wachten en zoeken waard totdat je het perfecte item hebt gevonden. Ik heb verschillende items en merken die ik altijd zoek. Soms duurt het een paar weken voordat wat ik zoek online komt, maar omdat ik regelmatig check met dezelfde zoekopdracht is de kans groot dat ik er als eerste bij ben.’

Hoe draagt tweedehands voor jou bij aan je eigen stijl?

‘Ik kan heel gericht zoeken op vintagemerken die inmiddels niet meer worden gemaakt en die goed bij mijn stijl passen.’

Mooiste aankoop?

‘Mijn hart maakte wel een sprongetje bij mijn Louis Vuitton-bloemenjasje, mijn vintage roze suède tas van ontwerper Edouard Rambaud en een seventies chain top van Loris Azzaro, een ontwerp dat Tina Turner vaak heeft gedragen.’