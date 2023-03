Op het pleintje naast ons huis waar de kinderen aan het steppen waren voelde ik de zon op mijn huid branden, en net toen ik dacht: was ik maar een dier, hoorde ik mijn dochter van 7 vragen: ‘Mogen we ze aaien, mevrouw?’

Ik opende mijn ogen en zag hoe mijn dochters naast een vrouw stonden met een roedel honden. Ik kende haar wel, bekend figuur in het dorp, aardig mens, opgestoken haar, blond en tenger, een klein wijfie in een lange Afghaanse jas, die door haar honden nóg kleiner leek. Het waren er drie: een soort bulldog en twee middenmoters, van wie er op z’n minst één van een Griekse of Roemeense straat moest zijn gered. Bij eerdere ontmoetingen had ze me verteld over haar plannen het hele spul mee naar Spanje te nemen, zon en een huisje en een stukkie land, wat moest een mens nog meer, maar het was er niet van gekomen, gedoe, Spááns gedoe, ze had erbij gekeken met een blik van je-kent-het-wel.

Nou, ik kende het helemaal niet, want ik moet er niet aan denken om mijn dagen te slijten op een stoffig stuk Spaans achterland, laat staan met drie honden om me heen, want zoveel heb ik niet met die beesten. Voor wie nu grommend in mijn kuit hangt: ik heb niets tegen honden, maar ménsen met honden hebben dezelfde afwijking als mensen met kinderen, en dat is dat ze denken dat anderen die van hen net zo leuk vinden. Hoe vaak word je niet gegijzeld door verhalen over een puppytraining, hoe vaak sta je niet beleefdheidshalve te luisteren naar het ziekteverloop van een dier dat je niet kent?

Die taal ook, het is baasje dit, vrouwtje dat, het is snuffelen en het is kroelen en het is ja, jij bent een mooie hond hè, jij bent mama’s mooie hond, het is benches en bedelen en bestijgen geblazen, en net als je denkt: hou op, ik kán niet meer, dan beginnen ze over dat ene uitloopveldje in het park, schitterend, hoe die honden daar allemaal met elkaar spelen! Zelfs afspreken gaat niet meer zonder dat de hond meekomt.

Ik wíl in zulke gevallen wel makkelijk zijn, ja joh, neem lekker mee, maar dan moet het dier in kwestie wel opgevoed zijn, en laten we wel wezen, ook hier komt de vergelijking met kinderen van pas, daar ontbreekt het nog weleens aan. En dus denk ik stilletjes, terwijl zo’n dier de kattenbrokken opslobbert en DAARNA ONBEKOMMERD aan mijn hand likt: ik moet dat gekwijl niet in mijn huis, ik wil niet dat-ie in mijn kruis snuffelt of tegen me opspringt, en ik ben al helemaal niet gediend van de vergoelijking aller vergoelijkingen, hij doet niks hoor. Nee, dat moest erbij komen, zou mijn moeder zeggen, want ik heb het niet van een vreemde.

Zo zat ik dus te prakkiseren, daar in de zon op het pleintje naast ons huis, terwijl die drie honden, eerlijk is eerlijk, alle aandacht VAN MIJN DOCHTERS vriendelijk over zich heen lieten komen. ‘Kijk nou, die bééntjes’, zei ik tegen de vrouw, terwijl we toekeken hoe Frida kraaiend achter de kleinste hond aan honkelde. De vrouw knikte. ‘Ja wat zal ze zijn, 12 kilo, zoiets.’ Ik knikte, ik wist het eigenlijk niet precies, we waren al een poosje niet bij het consultatiebureau geweest.

Daarna zei ze glimlachend: ‘Die loopt met iedereen mee.’

Ik zweeg, nou, dat viel wel mee eigenlijk.

Zij: ‘Maar goed, ze is natuurlijk ook nog maar een jonkie, hè.’

In de stilte die volgde voelde ik ’m aankomen. ‘Al moet je in hondenjaren natuurlijk keer zeven rekenen.’

Dat zeg ik, mensen met honden zijn alleen maar met zichzelf bezig, dat hebben ze met mensen met kinderen gemeen.