Ik erger me groen en geel en krijg er nog geld voor ook. Maar óók jij kunt chagrijn omzetten in content

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week verklapt Frank Heinen het geheim voor passief-agressief inkomen.

Hoi lezer van Volkskrant Magazine, zin om lekker stoom af te blazen en nog irritant rijk te worden ook?!

Mijn naam is Frank en ik heb het hé-le-maal voor elkaar. Ga maar na: ik erger me, schrijf er iets over en hup, ik sta in Volkskrant Magazine.

En daar krijg ik nog geld voor ook.

En, nu komt het mooie: dat kun jij ook!

Ja, echt.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een onhaalbaar ideaal, want ja: ik heb het gemaakt, ik sta met mijn kop en mijn gezemel in een zaterdagbijlage van een grote Nederlandse krant en krijg daar nog geld voor ook. Maar als je wilt, kun jij dit ook. Willen is kunnen, kunnen is doen en doen is beleven.

Het enige wat je nodig hebt, is een laptop, en een mindset.

Voorbeeldje: je zit op de bank en je ergert je groen en geel aan – ik noem maar wat – online reclames voor cursussen die helemaal niets van waarde aan de wereld toevoegen, en slechts inspelen op de hoop van nihilistische jongeren om zo snel mogelijk zo rijk mogelijk te worden door andere mensen geld af te troggelen.

Herkenbaar?

Dan kun je verschillende dingen doen.

Je kunt denken: allemachtig, wat een omhooggevallen windbuilen zonder morele ambitie. Misschien klaag je erover tegen de mensen met wie je in huis woont, of je plaatst een venijnige reactie op internet, en dat is dat. Of...? Ik ben hier om je te vertellen dat dit niet het einde is, maar het begin. Ergernis is je kapitaal, irritatie het begin van eindeloze rijkdom. Dat zit zo: steeds meer mensen ergeren zich. In een wereld die almaar ingewikkelder wordt, verlangen mensen naar duidelijkheid: dit deugt, dit deugt niet, dit is leuk, dit is stom, dit is aandoenlijk, dit is ergerlijk.

Heldere antwoorden op vragen die niemand heeft gesteld.

Mijn businessmodel gaat uit van een simpele stelling, namelijk: iedereen ergert zich, en niemand wil er te veel over praten, want niemand wil een zeikerd zijn. Maar tegelijk willen mensen weten dat ze niet alleen staan in hun ergernis. Ze willen hem delen.

Daarom lezen ze stukjes over ergernissen.

Ergernis ontspant, irritatie verbindt. Mindset.

Schrijf op wat je stoort, laat merken wat je vervelend vindt. Zet chagrijn om in content – in de woordenbusiness heet deze vorm van annoyance marketing passief-agressief inkomen. In iedere snipper ongemak zit een stukje. Pak de kansen die anderen laten liggen en wees proactief: wanneer alles lekker loopt, maak het jezelf dan eens lekker moeilijk. En onthoud: herkenbaarheid is key – mensen moeten kunnen relaten met jou en je gezeur.

En voor je het weet sta je in de krant, en in tijdschriften, en heb je meer ergernissenstukjesopdrachten uitstaan dan je ergernis aan kan. Dit is het moment waarop je kunt gaan denken aan het dropshippen van ergernissen uit bijvoorbeeld China. Die mensen moeten dringend van hun ergernissen af, dus die koop je in bulk in, je tweakt ze voor de Nederlandse markt en verkoopt ze voor het tienvoudige door.

Ben je je wel zo’n beetje uitgeërgerd, dan is het tijd om een uitgever aan te bieden je ergernissen te bundelen tot een ‘boek’. Een boek is in de journalistiek een tweede vorm van passief-agressief inkomen: je hoeft er bijna niks voor te doen, en er wordt elke maand een bedrag op je rekening gestort. Hoe hoog dat bedrag is, hangt van veel factoren af, maar ga maar uit van een aanzienlijke som geld. Vervolgens ga je uit dat boek voorlezen – verdien je dus voor de derde keer aan één ergernis. En, mindset, ook dat is weer een investering: je leest niet zomaar voor een zaaltje met tien of twintig of veertig mensen. Want die mensen kennen allemaal zelf ook weer veertig, vijftig, tachtig mensen, en als jij een herkenbare ergernis goed hoorbaar voorleest, vertellen die mensen dat allemaal aan hun vrienden en bekenden, wat betekent dat elk publiek ten minste veertig, vijftig keer groter is dan het lijkt. Wiskunde, exponentiële groei, omdenken.

Investeer! Mindset.

Ben je nieuwsgierig naar de rest van mijn tips en mijn ergerlijke persoonlijkheid, en wil je zelf ook irritant rijk worden? Koop dan mijn vip-cursuspakket. Voor slechts 2.699 euro ontvang je mijn laatste ‘boek’ Mindset, een gratis Zoom-consult van twintig minuten en inspiratie voor minstens tien stukjes over ergernissen.