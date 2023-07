‘Ik ben geen feminist omdat ik ergens bij wilde horen, maar omdat ik ben gevormd door vrouwen’

Marjan Berk Beeld Anne Claire de Breij

In een zaaltje op de bovenste verdieping van de watertoren in Assendelft draagt schrijver en actrice Marjan Berk (90) voor uit eigen werk. De verhalen gaan over dronkenschap, erotische verlangens van vrouwen op leeftijd en koopzucht. De aangenaam hese stem van Berk functioneert nog prima, evenals haar talent voor timing. Ze hapert zelden – hooguit door de laaghangende zon die door het raampje schijnt en haar het zicht op de bladzijden ontneemt. Ze moppert op het irritante lichtspel en maant haar entourage tot ingrijpen. Jongste zoon Willem, aanwezig met vrouw en tienerdochters, schuift de menukaart voor de zon. Berk leest verder, het aanwezige publiek (vrouw of dertig, twee mannen) lacht tevreden.

Natúúrlijk leest ze nog voor, ze is dan wel oud maar zit nog vol levenslust. Mensen die doen alsof ze gezien haar leeftijd niet meer helemaal honderd is, irriteren haar mateloos. Want kijk, ze mag dan artrose hebben, krom lopen en maar half zicht hebben, met haar rollator (‘Rolls-Royce’) kan ze prima uit de voeten, de taxi brengt haar overal naartoe, de kinderen staan voor haar klaar en de boodschappen worden thuisbezorgd.

Een aantal dagen na de voorleesavond zwaait de imposante poort naar de prachtige binnentuin van het Occo Hofje open, waar Berk sinds een jaar of zes woont. ‘Joehoe, hier!’ Haar witgrijze haar duikt op boven de bossages. Het hofje aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam is in 1774 gesticht voor rooms-katholieke vrouwen boven de 50 jaar, ‘arme weduwen sonder kinderen, of arme vrijsters’ aldus de website. Berk werkt aan een boek over het hofje, waar ze buitengewoon prettig woont en zich volledig vrij voelt. ‘Ook al sla ik geen kruisjes en bid ik niet.’

Met piepkleine snelle stappen loopt ze steunend op de rollator richting de lift naar de tweede verdieping. Een lange smalle gang leidt naar haar niet erg ruim bemeten appartement. De rommel is indrukwekkend: tijdschriften en geprinte A4’tjes in een berg op de eettafel, boeken in kasten en op de grond, een dressoir bezaaid met snuisterijen – erboven een grote foto van de Franse schrijfster Colette – de andere muren vol foto’s van familie, posters en tekeningen. ‘Ik gedij goed in chaos’, merkt Berk fijntjes op.

Haar bed staat midden in de woonkamer. Op de sprei liggen stapels boeken (Nora Ephron, Karel van het Reve, Joseph Roth), geopende post, een wandelstok en drie dozen tissues. ‘De kinderen vragen altijd wat ik met al die tissues moet. Ik veeg, zeg ik dan. Ik ben de hele dag aan het vegen.’ Voordat ze gaat slapen verplaatst ze elke avond de spullen van het bed naar de stoel.

Afgelopen woensdag werd ze opgehaald voor een gesprek in de podcast De geboden van Slagter en Dresselhuys, van Jan Slagter en Cisca Dresselhuys vanuit de Sint-Vituskerk in Hilversum, vertelt ze. ‘Ik heb nog nooit in zo’n grote Mercedes gezeten.’ Berk praat aan een stuk door, van de hak op de tak. ‘Die Dresselhuys ziet er nog steeds hetzelfde uit, alsof ze al die jaren in een diepvries heeft gelegen.’ Dan vanuit de keuken: ‘Toen ik hier net woonde had ik nog een beetje geld. Daar heb ik een nieuwe ijskast van gekocht. Hier stond zo’n oud kastje, waar de andijvie zo uitdreef. Ik ben uit 1932, dan zeg je ijskast, maar ik bedoel koelkast. Als ik dood ben schenk ik hem aan het hofje.’

Heeft u nu geen geld meer?

‘Ik heb net een stukje geschreven voor het buurtblaadje, over de tuin. Ik zei: luister, ik doe het niet voor niks, want ik moet ervan leven. Uit feministische overwegingen heb ik geen pensioen en geen alimentatie. Mijn moeder was een feminist, ze zat op de Rotterdamse meisjes-hbs, waar ze les kreeg van vrouwen die bij Aletta Jacobs in de leer waren geweest. Ze zei altijd: meisje, trouw nooit beneden je geestelijke stand. Waar mijn moeder zichzelf niet aan hield, want ze had het slechtste huwelijk dat ik ooit heb gezien. Mijn vader en moeder vochten als kat en hond.’ Ze wijst naar een foto aan de muur. ‘Daar hangt mijn moeder. Ze had vuurrood haar, heel mooi. Mooie benen ook. Ze was hartstikke autonoom en trok zich niets aan van de omgeving.’

De bel gaat. Berk roept: ‘Kom maar binnen, Joop.’

‘Dat is Joop, de huismeester.’

Ze trekt zich op aan de rollator. ‘Ik ben niet zo snel meer. Dat zie je hè. Ik ben een oude kip. O, het is niet Joop, het is Lowietje met de boodschappen. En de gemberkoek. Goedemorgen Louis, leg maar op mijn bed. Louis brengt het eten letterlijk in mijn bed, hij stapt er nog net niet zelf in, hè Louis? Ik gooi de ham en de boter even in de ijskast.’ Een plastic fles sinaasappelsap en een zak erwtensoep blijven achter op het bed. ‘Ik snij een mooi stuk gemberkoek voor je af. Met boter?’

Was u getuige van de ruzies tussen uw vader en moeder?

‘Ik moet een jaar of 4 zijn geweest, maar ik zie nog voor me hoe mijn vader scheldend de trap af kwam en in blinde razernij servies kapotgooide. Ik klampte me vast aan mijn moeder. Voor mijn vader ben ik altijd bang gebleven, uit angst voor een pak ransel. Eén keer vond ik genoeg. Zullen we mijn vader overslaan? Hij was zo’n man die ineens Engelse woorden ging gebruiken omdat dat interessant klonk. Zo aanstellerig vond ik dat. Wat is er mis met onze taal? Zo was mijn moeder niet. Mijn moeder was goed ontwikkeld en sprak alle talen vloeiend. De moffen las ze de les in perfect Duits.

‘We woonden in Zeist, in een huis met een enorme tuin. De familie van mijn moeder was een artistieke familie van kunstenaars, schrijvers en muzikanten, een leuke Rotterdamse familie.’

Berks ouders gaan in 1938 uit elkaar. Ze herinnert zich nog precies hoe haar vader zijn door hem verlaten gezin op 10 mei 1940 in Amersfoort laat ophalen om ze naar oma in Rotterdam te brengen. Berk: ‘Als garnizoensstad werd heel Amersfoort geëvacueerd, maar er is geen bom gevallen.’ Vier dagen later wordt het huis van haar grootmoeder getroffen tijdens het bombardement op Rotterdam. Struikelend over de brokken puin en gebroken glas weten ze een tussenstop te bereiken, waar getroffenen worden opgevangen en waar Berk door het raam de horizon ziet branden, waarboven de zon vuurrood ondergaat. ‘Ik krijg nog altijd rillingen als ik daaraan terugdenk.’

Uw zoon Ruud Jan zei dat u steeds vaker over de oorlog vertelt.

‘Ik ben er nog altijd vol van en ik kan nog steeds zó kwaad worden. Gisteren nog, toen ik in een serie van Coen Verbraak (Het Beloofde Land, red.) zag hoe Nederlanders tijdens de oorlog hebben gefilmd hoe Joden werden afgevoerd. Ik probeerde voor mezelf te analyseren waar ik dan zo woedend van word en kwam uit op verzuim. Verzuim in relaties, in de samenleving. Ik kan niet tegen verzuim. Ik kreeg laatst een rouwkaart van iemand die ik niet kende, waardoor ik heb verzuimd te condoleren. Later bleek het om mijn trouwe huishoudster te gaan die haar naam had veranderd. Dat kan ik mezelf nauwelijks vergeven. Toen heb ik haar kleindochter bloemen gestuurd, met een kaartje: voor altijd in ons hart.’ Lacht: ‘Wat een cliché, hè.’

Dan: ‘Ik haat die nazi’s. Ik haat ze diep, diep, diep. Ze hebben een van onze aanloophondjes, het was bij ons thuis net een asiel, doodgeschoten, want die kon niet tegen uniformen en blafte altijd naar ze.’

Na het bombardement op Rotterdam gaat ze met haar moeder en broertje terug naar Amersfoort, waar het een komen en gaan is van Joodse vluchtelingen en soldaten voor wie haar moeder onderduikadressen zoekt. Aan een vluchteling die Kamp Amersfoort wist te ontwijken, houdt Berk roodvonk over. Zes weken lang ligt ze doodziek op bed. Ze wijst naar een bankje. ‘Dat bankje daar, daar sliep ik op, voor het raam, tijdens de oorlog. Ik noem het mijn oorlogsbankje.’

Was er spanning in huis door het verbergen van Joodse vluchtelingen?

‘Mijn moeder hield alles weg bij mijn broertje en mij. Ze was daar decent in, helemaal niet van kijk eens wat wij allemaal doen. Ze was loyaal. En kritisch, bepaald geen doetje. Vrolijk ook, ze was een prachtige mezzosopraan, ze was altijd aan het zingen. Ze heeft vlak na de oorlog nog gezongen tijdens een concert voor de Canadezen.’

Was uw vader ook artistiek?

‘Mijn vader was... een ontzettende vreemdganger. Na de scheiding kreeg mijn moeder alimentatie waar niet van te leven viel. En ik af en toe een regenjas, want mijn vader was compagnon geworden van Carl Denig (een kampeerspecialist, red.). In die tijd was ik vaak ziek. In het grote bed van mijn opa en oma lag ik met een dubbele longontsteking en 41 graden koorts – dan ging je dood of je overleefde. Antibiotica bestonden nog niet. Toen ik mijn ogen open deed zei de dokter: ‘Ik heb Marjannetje gered.’ Ik zie de kopjes van mijn moeder en mijn oma nog boven het bed hangen.’

Komende week wordt u 91.

‘Ik ben een glijdende schaal. Ik was een van de eersten die corona kreeg, vier dagen lang was ik totaal van de kaart. Niemand wist toen nog echt wat het was, maar de verzorging liep met een grote boog en met mondkapjes op om me heen. En toen ik hier net woonde kreeg ik een nieuwe schouder. Van de artrose had ik al vijf jaar niet te hebben pijn in mijn arm. De dokter wilde mij niet opereren omdat ik de 80 al was gepasseerd. Toen ik zei dat ik een heleboel lezingen moest geven, bekeek hij mijn website en concludeerde hij dat ik vol in het leven stond. Toen durfde hij het wel aan. Nu kan ik de Hitlergroet weer brengen.’ (Steekt haar arm in de lucht.)

Al snel na de bevrijding krijgt haar moeder kanker. Haar borst wordt geamputeerd, maar de kwade cellen hebben zich uitgezaaid in de botten. Berk verlaat het gymnasium, om na een korte opleiding bij Schoevers haar steno- en typediploma te halen. Haar moeder sterft in 1951, 46 jaar oud; Berk is 18. Om aan de voogdij van haar vader te ontkomen, met wie Berk een uitzonderlijk slechte relatie heeft, geeft haar moeder haar op haar sterfbed toestemming voor een opleiding in het Stads- en Academisch Ziekenhuis in Utrecht, het ziekenhuis waar haar moeder tot aan haar dood wordt verpleegd. In die jaren duurt de voogdij tot je 21ste en met de drie jaar durende opleiding tot verpleegster overlapt ze de periode tot haar officiële zelfstandigheid.

Maar toneelspelen trekt haar meer dan verpleging. Ze wordt toegelaten op de Toneelschool. Drie weken na de start van de opleiding blijkt ze zwanger te zijn van Ernst Moritz Berk, haar eerste man met wie ze in 1954 trouwt. Ze krijgen drie kinderen: Peter, Martijn en Marleen. In 1955 maakt ze haar debuut bij Wim Kan en speelt later met zo’n beetje alle grote sterren van het Nederlandse toneel – Ramses Shaffy, Willem Nijholt, Jasperina de Jong.

In 1962, ze is inmiddels gescheiden, trouwt ze voor de tweede keer, met componist en theatercollega Ruud Bos. Met hem krijgt ze nog twee kinderen: Ruud Jan en Willem. Als ze bijna 60 is verlaat Bos haar.

Berks eerste boek Nooit meer slank verschijnt in 1981. ‘Door de hongerwinter had ik een gat in mijn maag dat nooit genoeg kon worden gevuld. Door te gaan schrijven heb ik de leegte op een andere manier weten te dempen’, zegt Berk daarover. Haar eerste column in het AD, waarvoor ze tot 2020 werkt, verschijnt in 1983. Ze schrijft 66 afleveringen van de populaire serie Vrouwenvleugel, die in 1994 wordt bekroond met de Gouden Televizier-Ring.

Uw boek Memoires van een dame uit de goot van het amusement gaat over uw carrière. Persoonlijke tegenslagen worden afgedaan in een bijzin.

‘Dat is mijn overlevingsstrategie. Dat heb ik van mijn moeder, zij hield niet van dramatiseren. Als ik bij mezelf een neiging tot klagen bespeur, denk ik: sodemieter op. En van anderen denk ik snel: stel je niet zo aan, zit niet te janken. Ik heb lang niet om de dood van mijn moeder kunnen huilen. Dat lukte pas jaren later.’

Waarom kon u dat niet?

‘Omdat het te erg was. Zes jaar lang heeft ze verschrikkelijke pijn gehad. Er was geen pijnstilling, alleen op het laatst kreeg ze morfine. Drie keer in de week gingen mijn broertje en ik met mijn omaatje naar het ziekenhuis. En dan zag ik hoe mijn moeder daar lag te verteren. Ik vond het geen pas geven om te huilen terwijl mijn moeder zo vreselijk leed. Mijn broertje huilde weleens, hij was haar lieveling. Tegen mij zei ze altijd: jij bent de oudste, jij moet flink zijn en voor je broertje zorgen. Zo is mijn leven gelopen, ik heb altijd de zorg op me genomen. En niet omdat ik dat nou zo geweldig vond.

‘De begrafenis van mijn moeder was zo treurig. Het regende pijpestelen. Mijn vader stond aan de overkant van het graf. Na afloop riep hij me bij zich: Marjan! Ik schrok me dood. Ik keerde me van hem af en dacht: lul. Ik weet niet zeker of ik ‘lul’ dacht, mijn taalgebruik is er de laatste jaren niet netter op geworden.

‘Eén keer heeft mijn moeder iets heel liefs tegen me gezegd. Dat kan ik bijna niet vertellen zonder in tranen uit te barsten. Ik lag in bed. Ze boog zich over me heen en zei: ‘Jij bent mijn lieve meisje.’ Ik dreef weg van geluk. Jij zit tegen een gordijntje dat ze heeft gehaakt. Het enige lapje dat ik nog van haar heb. Ze kon prachtig haken en borduren, maar breien kon ze niet. Voor de hiel van een sok moest ze naar de buurvrouw.’

Zowel warme als pijnlijke herinneringen van voor, tijdens en vlak na de oorlog volgen elkaar in hoog tempo op, met in de hoofdrol vrijwel altijd haar moeder. ‘Ik heb ook ruzie met haar gehad hoor, bijvoorbeeld toen ze de piano verkocht en ik er een slechte huurpiano voor terugkreeg. Ik speelde en zong zo graag. Van de opbrengst van de piano kreeg ik pumps, maar daar gaf ik niet om.’

Dan ineens: ‘In de tijd dat mijn moeder ziek was had ik een vriendje van wie ik goed heb leren vrijen. Echt een lekker ding. Dat vind ik een zegen, want op mijn 12de had ik op een nare manier mijn eerste zoen gekregen. Van Nico van 16, die naast ons woonde. In ruil voor tien zoenen zou hij sandalen voor me maken van houten zolen met bandjes die hij met een paar kopspijkertjes zou vastzetten – iets anders was er niet te krijgen. Toen heb ik de hoer gespeeld. En ik werd gestraft. Hij trok me op schoot en dacht: die is binnen. Tien zei hij. Nou, daar ging de eerste. Zo’n natte kledderzoen. Ik vond het vreselijk. Hij raakte opgewonden en ik voelde er helemaal niks bij. Eerder had ik al eens tien eieren gegeten voor een rijksdaalder, waarna ik lang geen eieren meer lustte.’

Maar gezoend heeft u na die keer met Nico nog wel.

‘Zeker, hoewel ik van die eerste wel heb moeten bekomen. Die tong, zo’n dikke lap. Seks interesseerde me mateloos en ik heb er altijd graag over geschreven. Het verhaal over koopzucht dat ik maandag voorlas schreef ik om aan te tonen dat ik ook weleens aan iets anders dacht dan aan bedhoppen.

‘In kranten en tijdschriften lees ik steeds vaker columns over seks. Maf. Ik vind het gewoon maf. Laatst las ik hoe een columnist een man had gepijpt en had geproefd wat hij allemaal had gedronken: bier en whisky. Moeten wij dit lezen? Seks vind ik een dom, ordinair woord. Ik heb het liever over erotiek en sensualiteit. Over gevoelens. Over de huivering als iemand je aanraakt. En nu moet ik lezen hoe iemand wordt gebeft en hoe dat smaakt. Het is geen slagerij!

‘Wat professor Buitendijk of Binnendijk (medicus en psycholoog F.J.J. Buytendijk, red.), ik vergeet steeds of het Buiten of Binnen is, zei: ‘Een man kan niet liegen. Dat ding gaat omhoog. Bij een vrouw zie je niks. Dat is de harde waarheid.’ Dus de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een man de hele dag aanstaat. Als hij een beetje jeugdig is en er zin in heeft, kan hij wel drie keer ook.

‘Ik ben erg boos en verdrietig geweest toen mijn grote liefde Ruud Bos me verliet. Maar ik ben langzamerhand zo oud geworden dat ik hem alles vergeef. Hij had zich altijd een leven voorgesteld met vrouw en kinderen ergens op een heuvel, zodat hij de vrije wereld in kon.’

En die vrouw op die heuvel was u?

‘Ik denk het wel. Hij heeft nooit voor zichzelf gezorgd, dat deed ik. En daarvoor zijn moeder. Er was veel liefde tussen ons, maar praten vond hij heel moeilijk. Nadat we uit elkaar waren heeft onze relatie nog twee jaar geduurd, hij miste de huiselijke omgeving die hij achterliet.’

Waarom is uw eerste huwelijk geklapt?

‘Dat is een treurig verhaal. Mijn eerste man was depressief, hij kon niet leven. Hij werd steeds zieker, en uiteindelijk is hij opgenomen in een kliniek. Maar het was een leuke man, met wie ik veel heb gelachen.

‘Onze tweede zoon is hartstikke bipolair. Dat is angstig geweest. Hij leeft inmiddels in een woonoord dat door ouders is opgericht en door hen wordt bekostigd. Daar kan hij veilig leven. Mede dankzij goed ingestelde medicatie gaat het goed met hem.

‘Mijn tweede man Ruud was anders, vrolijker, hij is ook voor de drie kinderen uit mijn eerste huwelijk een leuke vader geweest. Zij waren die zwijgende, sombere man gewend. En het allerleukste is dat we één klont familie zijn geworden.’

In uw memoires schrijft u dat u zo graag moeder wilde worden. Dat was in acteurskringen niet gebruikelijk.

‘Ik had geen kringen. Ik was aan het werk. Dat waren de kringen. Ik had een thuisfront dat behoorlijk stevig was en een paar goede vrienden en vriendinnen. Ik heb altijd twee dingen gewild: kinderen en werk. Toen ik 13 was wilde ik pedicure worden. Kun je het je voorstellen? Met die vieze voeten? Gelukkig heb ik iets anders gekozen.’

Zoon Ruud Jan noemde u Rupsje Nooitgenoeg. Gold dat ook voor het krijgen van kinderen?

‘Het was pure hebzucht. Als ik die eerste in mijn armen had wilde ik al een volgende. Dat kleine trillende dingetje, dat nog niet dicht is, hoe heet het ook alweer, de fontanel ja, dat vond ik zó schattig. Ik was zo verliefd op die kinderen, ik praatte in de buik al tegen ze. Wat lig je nu weer te kletsen, zei mijn man dan. Het was bijna animaal.

Maar ik was ook graag weg, ik vond het fantastisch om eruit te zijn, andere dingen te doen, mijn werk deed ik zo graag, het maakte me gelukkig.’

Een werkende vrouw met vijf kinderen was in de jaren zestig bijzonder.

‘Van de vraag hoe ik dat deed met de kinderen werd ik altijd woedend. Dan antwoordde ik: ‘Ik verwaarloos ze. Want dat bedoelt u toch?’’

Uw dochter Marleen vertelde dat u nog steeds ambitieus bent. ‘Ik kon goed leren’, vertelde ze, ‘maar mijn moeder wilde liever dat ik iets artistieks ging doen. Maar ze dramde niet, ze legde zich er vrij snel bij neer dat ik een andere richting koos. Ze vindt gewoon dat je er alles aan moet doen om het beste uit jezelf te halen.’

‘Ik had niks met wat zij deed, in zo’n kantoor. Ze is altijd directeur geweest, ze had een topbaan en enorme auto’s, een elektrische Volvo. Nu ze met pensioen is rijdt ze gelukkig weer in een oude Saab. Ze kan zo prachtig zingen, ik had gewild dat ze was gaan zingen. Ik heb een voorliefde voor kunst en cultuur, dus ik wilde dat ze die kant op zou gaan, het was gewoon eigenbelang.’

Aan tafel thuis ging het vaak over werk, zegt Ruud Jan.

‘Ik denk dat dat klopt. En mijn jongste zoon Willem kwam daardoor tekort. Hij zat altijd met twee muzikanten aan tafel, toen de andere kinderen allang het huis uit waren.’ Klopt op de tafel: ‘A, B, C, C, C, ta, ta, ta, ta. En daar zat Willem dan bij. Hij heeft daar erg onder geleden, maar compenseren werkt niet. Als een kind zich verlaten voelt, kun je het in goud bakken, maar het helpt niet. Hij heeft mij ook gehaat, omdat ik er niet altijd voor hem was. Daar kun je niets tegen doen, behalve je als moeder gedeisd houden.’

In uw memoires schrijft u: ‘Op een avond kreeg ik een geweldige ruzie met Nelly Frijda. Ik, voor de zoveelste keer zwanger, verdedigde vol overtuiging de zegeningen van het moederschap. Nel was daar naar mijn smaak iets te sarcastisch en onverschillig over.’

‘Nelly had een aantal abortussen achter de rug en daar spotte ze mee, ze sprak er baldadig over, en dat verdraag ik niet. Ik vind abortus geen onderwerp om lol over te maken. Dat zei ik toen tegen haar, vlak voor een voorstelling waarvoor we allebei als ooievaars waren vermomd. In witte body’s, rode maillots en op ons hoofd een witte badmuts met een lange rode snavel stonden we tegen elkaar te schreeuwen. Later zijn we beste vrienden geworden. Ze kon prachtig zingen, maar ze was ook een etter van een meid.’

Later, tijdens de tweede feministische golf, werd er al helemaal niet positief over het moederschap gedacht.

‘Ik vind de tweede golf een nepgolf. Arrogant. Ik ken genoeg feministen uit die tijd die later spijt kregen dat ze geen moeder waren geworden en snel nog even een ei lieten bevruchten, bang om de boot te missen.

‘Ik ben bij Betty Friedan (Amerikaanse feminist, red.) in huis geweest, een ontzettend leuke vrouw...’

Maar we hebben het over u. U bent een feminist, zei u.

‘Absoluut. Ik ben het, maar niet opzettelijk. Ik kan niet anders. Dat komt door mijn moeder en mijn oma. Ik kom uit de klei en vond de tweede golf te bedacht – elitair, modieus. Na 25 jaar dachten ze dat ze klaar waren, dat ze iets hadden bereikt. Maar het is nog helemaal niet klaar. Nu laten vrouwen hun kinderen verzorgen door Filipijnse vrouwen, omdat ze er zelf geen zin in hebben. Tegen mijn hulp in de huishouding zei ik altijd: stem niet op de VVD, maar tégen mij, met al mijn mooie spullen en mijn grote huis. Zorg dat je krijgt wat ik ook heb.

‘Joke Smit, de Dolle Mina’s, de Man Vrouw Maatschappij, het is allemaal relevant geweest. Maar ik ben geen feminist omdat ik ergens bij wilde horen, maar omdat ik ben gevormd door vrouwen: mijn oma, mijn moeder, mijn vrouwelijke collega’s en vriendinnen. Vrouwen zijn het bindmiddel van mijn leven, zij hebben mij erdoorheen getrokken.’

Daags na het interview mailt Berk. Ze heeft contact gehad met haar zieke ex-echtgenoot Ruud Bos. Ze schrijft: ‘Dit is wat mij betreft de onmisbare coda van het interview. Omdat zijn einde nu in zicht komt, had ik grote behoefte hem te schrijven wat hij voor mij heeft betekend. Ik hoop dat je het interview met deze woorden wilt besluiten.’

‘Lieve Ruud, ik wil je hartelijk danken voor de liefde die je aan mijn eerste drie kinderen hebt gegeven. Daarvan ben jij totaal hun liefhebbende pa geworden en gebleven. Daarvoor al mijn oprechte dank. Ze zijn dol op je en ik wil je zeggen, dat je nooit uit mijn hart bent vertrokken. Je hebt me diep gelukkig gemaakt. Ik zal je nooit vergeten en ik blijf je terugvinden in onze jongens.’

Hij schreef terug:

‘Ook ik kijk met dankbaarheid terug op onze tijd samen: onze kinderen, onze nimmer aflatende creativiteit waarmee we ook elkaar hebben geïnspireerd. Ik denk met liefde aan je.’

CV Marjan Berk 11 juli 1932 Geboren in Zeist. 1944-1946 Gymnasium. 1950-1953 Verpleegstersopleiding. 1954 Toneelschool. 1955 Debuut bij Wim Kan. 1958-1968 Satirische cabaretgroep Lurelei. 1968-1972 Geesje Zoet in kinderserie Oebele. 1970-1989 Jurylid Klassewerk. 1981 Debuteert als auteur met Nooit meer slank. 1983-heden Columnist voor onder meer AD, Utrechts Nieuwsblad, Provinciale Zeeuwse Courant, Gaykrant en Margriet 1987 Scenario voor jeugdserie De band. 1993-1995 Scenario Vrouwenvleugel. 1994 Wint Televizier-Ring met Vrouwenvleugel. 2001 De Vagina Monologen. 2003 Memoires van een dame uit de goot van het amusement. 2019 Op weg naar de toekomst, verhalen en columns over het leven. Samen met ex-echtgenoot Ruud Bos: 1969 Mademoiselle Monique in musical De kleine parade. 1972 Kwartet voor twee (muziek Ruud Bos, uitvoering Marjan Berk en Willem Nijholt). 1983 Wordt er in de ruimte ook gelezen? Musical ter gelegenheid van de Kinderboekenweek. Jaren ’80: Liedjes voor Kinderen voor kinderen: Kriebeltrui, Frisse knul, De bombardon. Marjan Berk heeft vijf kinderen uit twee huwelijken, acht kleinkinderen en een achterkleindochter.

