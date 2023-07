Iets wensen leidt altijd tot een mislukking, ontdekte Tobi tijdens een cursus Italiaans

Er zijn weinig wijsheden van Immanuel Kant waar ik me dagelijks iets van aantrek, met uitzondering van deze: het verschil tussen wensen en willen. Wie iets wenst, verlangt alleen de uitkomst van een proces. Wie iets wil, is ook bereid om de weg naar die uitkomst af te leggen. In voetbalanalogie is dit onderscheid helder uit te leggen aan de hand van Cristiano Ronaldo en Noa Lang, waarbij eerstgenoemde alles heeft willen opofferen om de beste voetballer op aarde te worden en Noa Lang slechts veelvuldig over dit scenario heeft gefantaseerd.

Menigeen zal Noa Lang niet kennen: dat komt doordat hij verre van de beste is geworden. Zo beschouwd is het wensen van iets een geplaveide weg naar mislukking. Sinds enige tijd ben ik een cursist, en steeds sterker krijg ik de indruk dat het volgen van een cursus een vorm is van wensen – van luie en vergeefse hoop.

Zomercolumnist Tobi Lakmaker is auteur. In 2021 verscheen van Lakmaker de roman De geschiedenis van mijn seksualiteit.

De hoop van mij en mijn medecursisten is om Italiaans te leren. We zien elkaar iedere woensdag en vertellen bij binnenkomst wat we het afgelopen weekend gedaan hebben. Omdat één week precies genoeg lijkt te zijn om alle nieuw geleerde elementen van een taal weer te vergeten, zijn we gedwongen om vast te houden aan een vroeg gekozen en inmiddels tamelijk vermoeiend narratief. ‘Domenica chiesa’, luidt de eeuwige, ietwat sombere reactie van een gelovige vrouw uit Colombia; ‘Sabato bere birre’ het antwoord van een jongen die soms aangeeft liever Nederlands te spreken.

Om met deze monotonie te breken, heb ik afgelopen woensdag afgeweken van mijn gebruikelijke antwoord en verteld dat ik me verdiept had in de aankoop van een nieuwe vloer. Preciezer gezegd wenste ik dit te vertellen, want de weg hiernaar toe vereiste allerlei kennis van woorden die ik niet had. Ik beperkte me daarom tot: ‘Heb gekocht nieuwe’, waarna ik naar de grond wees. Mijn leraar begreep het direct en antwoordde: ‘Noioso’, – saai.

In reactie hierop wilde ik zeggen dat dit niet waar was, dat de aankoop van een nieuwe vloer zenuwslopend is en bovendien iets wegheeft van een partnerkeuze – kiezen voor de ene zet alle andere(n) in een nieuw licht. Voor zo’n weerwoord schoot mijn woordenschat tekort, dus ik knikte.

Op de website van mijn talencursus stond dat het leren van een nieuwe taal je wereld zou openbreken. Kijkend naar alle brabbelende cursisten om me heen, begon ik me af te vragen of dat klopte. Volgens mij werkt niets zo vernauwend voor je wereld als het leren van een nieuwe taal – en ik betwijfel of dat iets slechts is.

Zo kom ik al wekenlang niet op de Italiaanse term voor ‘eigenlijk’, een zogeheten platonisch begrip. Plato beweerde dat er twee werelden bestonden: een werkelijke en een vol verschijningen. Wie ‘eigenlijk’ zegt, houdt in zekere zin vast aan het idee dat er een verschil bestaat tussen wat we zien en hoe het daadwerkelijk zit. Het is een woord voor twijfelaars zoals ik, die zo nu en dan enorm gebaat zouden zijn bij het hebben van slechts één wereld. Daarvoor bestaan talencursussen. Voor het verkopen van hoop, maar vooral voor het gedwongen terugschroeven van overpeinzingen. Want waar ik in het Nederlands nog in grote aarzeling verkeer over grenen- en vurenhouten planken, heb ik mijn vloer in het Italiaans eigenlijk al gekocht.