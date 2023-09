Iedereen op het terras bleek mijn man te herkennen, dat wil zeggen, ze staken af en toe een duim op

In de rij voor de incheckbalie van het Groningse vliegveld waren er nog drie geweest die een handtekening van Marcel hadden willen hebben (‘Wel effe lachen, hè?’), maar daarna waren we gedurende een week anoniem geweest, aangezien er in het all-inclusivehotel aan de Turkse kust voornamelijk Russen, Saoediër en Azerbeidzjanen zaten. De enige voor wie Marcel daar nog beducht was, waren een stel Duitsers, die zouden hem nog weleens kunnen herkennen in zijn zwembroek, maar in de praktijk viel dat alles mee.

Pas na terugkeer in Nederland, op het terras van een truckerscafé waar we met onze lege vliegtuigmagen halt hielden, veranderde alles.

‘Verrek’, zei een man die aan het hoofd van de tafel met zijn buik vooruit een shagje zat te roken. ‘Daar heb je die van Voetbal Inside. Jij bent toch een BN’er?’ Hij wachtte het antwoord niet af en sloeg een arm om Marcel heen. ‘Even een fotootje trekken.’ Daarna, tegen zijn broer: ‘Dat is die van Voetbal Inside. En van Jasper en dinges.’

Marcel: ‘Ik ben Marcel.’

Daarna bleken alle anderen op het terras hem ook te kennen, dat wil zeggen, ze staken af en toe een duim op, wat ik een heel Groningse manier van iemand herkennen vond.

Het was ook niet zo dat we ons anoniem gedroegen.

De dochter van 8 nam plaats naast een ervaren gokker en begon als een gek op alle knoppen te drukken. Die van 2 marcheerde naar het kommetje pepermuntjes, die ze allemaal tegelijk in haar mond stopte. Daarna begon ze ze allemaal tegelijk op het volle terras uit te spugen. Hier en daar werd gegniffeld.

‘Waar is iedereen?’, vroeg ik toen ik terugkwam van de wc.

Marcel wist het niet, hij las De Telegraaf.

Even later kwam de middelste terug met een ijsje in haar hand.

Ik: ‘Dat hadden we niet afgesproken.’

De Calippo cola kwam er eerst niet uit, en toen alles tegelijk, ze liet zien hoe het was gegaan, het laatste restje gutste over de krant. Marcel vloekte.

Ik: ‘Ssst.’

De gast achter ons, zich omkerend: ‘Jij bent van televisie, toch?’ Tegen zijn vrouw: ‘Dat is Maarten.’

Marcel: ‘Ik ben Marcel.’

Even later kwam de restauranthouder met vijf borden naar onze tafel.

‘Bluuuuh’, zeiden de meisjes toen ze zagen wat erop lag.

Wij: ‘Klep dicht.’

Verzachtende omstandigheden: we kwamen uit het soort resort waar overal ‘gratis’ ijs was en je van iedere vis zeven soorten bereidingen kon kiezen, tenminste, als er niet net een Rus met honger voor je in de rij had gestaan, en dan is het voor een kind behoorlijk terugschakelen als je het ineens met een berg spaghetti van truckersporties moet doen. De restauranthouder verhaalde geduldig over de geschiedenis van de pleisterplaats, de zaak was nog van zijn oma geweest, vijftig jaar truckersgeluk bereik je niet met halve porties.

Om ons heen werd zwijgend gebunkerd, uit de radio klonk Tina Turner.

Nadat de restauranthouder de halfvolle borden weer had opgehaald eiste de jongste nu ook een ijsje, maar omdat ze als dochter van een BN’er was bedeeld met een extra grote bol begon ze al snel te jammeren toen die begon te smelten. Marcel probeerde alles heel anoniem op te lossen door de druipende kant ervan af te likken, maar toen ze woedend werd omdat er nu een ander aan had gelikt zat er niks anders op dan naar binnen te lopen, meteen weer om te keren en te doen alsof hij een nieuw ijsje voor haar had gehaald. Marcel: ‘Kijk Frida! Nieuw.’

Frida geloofde het niet, de rest ook niet.

De man van de foto, lachend: ‘Dat gaat natuurlijk niet werken, Jasper.’

Er kwam ook nog een poepbroek en een valpartij bij, en vriendelijk nagezwaaid reden we even later luid toeterend maar anoniem de parkeerplaats af.