Hoi Chi Cheung over zijn tv-rol als meneer Cheung: ‘Als ze me morgen vragen of ik weer mee wil doen, zeg ik meteen ja’

Hoi Chi Cheung. Beeld Ivo van der Bent

In zijn etagewoning in Amsterdam-West, waar het decor wordt gedomineerd door porseleinen vazen, Boeddhabeelden en behang met bamboemotief, legt Hoi Chi Cheung (72) een stapel cd’s met Hollandse hits op zijn salontafel. Op de eerste cd staat Mooi man van Mannenkoor Karrespoor. Op de tweede Que si, Que no van Jody Bernal. En op de derde Oerend Hard van Normaal. Bij dat nummer heeft hij ook de songtekst op papier. Boven zinnen als ‘Oehoe oehoerend hard/Kwamen zie daor aangescheurd’ en ‘Bertus op zien Norton/En Tinus op de BSA’ heeft hij fonetisch de Kantonese vertaling opgeschreven. ‘Ik kreeg elke week een nieuw liedje opgestuurd’, zegt Cheung. ‘Die luisterde ik dan op mijn discman tijdens het stofzuigen. Zo probeerde ik de woorden te leren.’

Dat hij daar zelden in slaagde, was niet erg. Sterker nog: dat was het hele idee. ‘Meneer Cheung’, zoals de meeste mensen hem kennen, figureerde negen televisieseizoenen lang als vast spelelement in het RTL-programma Ik hou van Holland. Van 2011 tot en met 2019 riep presentatrice Linda de Mol hem wekelijks ten tonele om ten overstaan van zo’n 2 miljoen kijkers een meezinger van Nederlandse bodem te vertolken. Twee teams van BN’ers moesten dan raden welk nummer het was.

Over de auteur Robert van de Griend is algemeen verslaggever bij de Volkskrant en schrijft onder meer over diversiteit.

De bekendste Chinese Nederlander op tv

Omdat Cheung nooit goed Nederlands heeft geleerd, had hij doorgaans de grootste moeite om een herkenbaar couplet te produceren. Geweldig grappig vond iedereen dat. De BN’ers, het studiopubliek, Linda de Mol, de kijkers thuis; elke week lagen ze weer krom om zijn pogingen om met een rood-wit-blauwe microfoon en een joekel van een koptelefoon op zijn hoofd Brabantse nachten zijn lang van Arie Ribbens of De troubadour van Lenny Kuhr ten gehore te brengen. En Cheung lachte dan vrolijk mee.

Zo groeide hij in een mum van tijd uit tot een televisiefenomeen. Nu, ruim drie jaar na zijn laatste optreden, geldt hij nog steeds als de bekendste Chinese Nederlander die ooit op tv was te zien.

‘Ik word nog vaak op straat aangesproken door fans van het programma’, zegt Cheung, die deze ochtend voor de gelegenheid zijn bruine leren teenslippers combineert met een knaloranje Ik hou van Holland-hoodie. ‘Een keer fietste ik door de stad en werd ik door de politie aangehouden. Ik dacht dat ik een bekeuring zou krijgen omdat mijn licht het niet deed. Maar toen bleek dat ze met me op de foto wilden.’

Buitenlandse versies

Zijn rol in Ik hou van Holland werd zo geslaagd bevonden, dat buitenlandse versies van de spelshow hun eigen meneer Cheung introduceerden. In Zot van Vlaanderen werd de Chinese meneer Chong opgevoerd. En voor de Hongaarse variant (Magyarország, szeretlek!) werd de Cambodjaanse meneer Sokha gestrikt.

Ook regionaal kreeg meneer Cheung flink wat navolging, zo leert een zoekslag op YouTube. Van de feestweek van Alteveer en Kerkeveld tot aan het nieuwjaarsconcert van de fanfare van Ulestraten, overal in Nederland deden ze hem na. Vaak inclusief vet accent dat voor Chinees moest doorgaan en soms ook, om geen misverstanden te laten bestaan over de imitatie, met Chinese rijsthoed.



Dimsummeester in de keuken

Hij had nooit gedacht dat zijn leven deze wending zou nemen, zegt Cheung, terwijl hij zijn bezoek zoete maiskoek uit zijn geboortestreek in Zuid-China serveert. Al op zijn 12de ging hij van school om te gaan werken. Aanvankelijk in kleine restaurants in Hongkong. ‘Ik was daar een soort slaaf. Ik moest om 1 uur ’s nachts beginnen om eten te maken voor de taxichauffeurs, die ’s ochtends kwamen ontbijten.’ Later klom hij op tot dimsummeester en vond hij werk in grote zaken in gokstad Macau.

Zijn reputatie snelde hem vooruit. Toen hij een jaar of 25 was, kreeg hij een uitnodiging uit Nederland, om bij een Chinees-Indisch restaurant in Hilversum aan de slag te gaan. Cheung besloot de overstap te wagen, maar had al snel spijt. ‘Ik vond het er vreselijk. Ik moest daar babi pangang en loempia’s maken, en ook nog eens op een heel andere manier dan ik het had geleerd. Na een week wilde ik al naar huis, maar mijn ouders overtuigden me om te blijven. Voor hen was het een prestigekwestie.’

Na twee jaar had hij er genoeg van en verhuisde hij naar Amsterdam. Daar kon hij binnen de kortste keren weer aan het werk als dimsummeester in vooraanstaande restaurants als Oriental City en Nam Kee. Hij zou er uiteindelijk tot zijn 60ste in de keuken staan.

Opdracht om ‘zichzelf’ te zijn

En toen, zo’n twaalf jaar geleden inmiddels, liep Cheung op een middag met een van zijn dochters door de Kalverstraat en werd hij ineens op zijn schouder getikt. Of hij misschien een screentest wilde doen voor een televisieprogramma. ‘Mijn dochter zei nog: ‘Nee, dat kan mijn vader niet, want hij spreekt niet goed Nederlands.’ Maar ze vroegen of ik het toch wilde proberen.’ Diezelfde week nog stond hij in een Gooise televisiestudio voor een camera en kreeg hij de opdracht om vooral ‘zichzelf’ te zijn.

Kort erna kreeg hij te horen dat hij uit tien mannen van Chinese afkomst was uitverkoren om acte de présence te geven in Ik hou van Holland. Vanaf dat moment was hij ‘meneer Cheung’ en daalde hij elke zaterdagavond onder begeleiding van een traditioneel Chinees muziekje de showtrap af, gekleed in een kostuum met tulpenprint of Delfts Blauw-motief. Vaak kondigde Linda de Mol hem aan met teksten als ‘Hier is-ie, onze kleine Ik hou van Holland-held!’, waarna het publiek vertederd ‘Ahhh...!’ riep. En soms maakte Linda een gelukskoekje open waarin een ‘Confucius-spreuk’ zat als aanwijzing voor zijn liedje.

Aanvankelijk viel zijn deelname aan het programma hem wel zwaar, zegt Cheung. ‘Een of twee keer per week waren er opnames, die duurden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Tijdens de repetities moest ik altijd heel lang wachten tot ik aan de beurt was. Vaak verveelde ik me heel erg omdat ik met niemand kon communiceren, en ging ik maar een beetje voetballen met de muzikanten.’

Na twee maanden stapte hij op Linda de Mol af en vertelde dat hij ermee wilde stoppen. ‘Toen zei ze: ‘Nee meneer Cheung, dat kan niet! U bent zo populair en het publiek moet zo om u lachen. Blijft u alstublieft!’ Dus ben ik toch maar doorgegaan.’

Tweede keuze

En dan te bedenken dat Cheung eigenlijk niet de eerste keus was voor het spelonderdeel. Dat was de man die nu al bijna een uur tussen Cheung en de interviewer in de woonkamer zit: acteur Aaron Wan, bekend van films als Het Paard van Sinterklaas en The White Tiger en series als Undercover en De verschrikkelijke jaren tachtig. Op verzoek van de Volkskrant fungeert hij vandaag als tolk Kantonees.

‘Ik ben ook benaderd voor de rol van meneer Cheung’, vertelde Wan een paar dagen voor het interview. ‘Ik werd gebeld door een castingbureau. Ze zeiden: ‘We hebben iets leuks voor je: een programma met Linda de Mol waarin je gebrekkig Nederlands moet zingen.’ Toen antwoordde ik: ‘O, dat zal ik dan moeten acteren, want ik spreek gewoon Nederlands.’ Ik voelde me er ongemakkelijk bij. Ik wilde mijn eigen volk niet belachelijk maken. Bovendien had ik al een aantal serieuze rollen op mijn naam staan en leek dit me niet goed voor mijn imago als acteur. Dus ik zei tegen het castingbureau: ‘Misschien kun je hier beter een oudere Chinese meneer voor vragen.’

Zo kon het dus gebeuren dat niet Aaron Wan, maar Hoi Chi Cheung naam maakte als – zoals hij op sociale media al snel ging heten – ‘die schattige Chinees’.

Negatieve geluiden

Nee, zegt Cheung, negatieve geluiden over zijn optredens in Ik hou van Holland heeft hij nooit gehoord. Niet van zijn echtgenoot, die net naar het Vondelpark is vertrokken voor haar ochtendgymnastiek. Niet van zijn zoon en twee dochters, die alle drie een welvarend leven leiden als respectievelijk horecaondernemer, tandarts en makelaar. En niet van zijn contacten bij de Chinese ouderenvereniging, waar hij vrijwilligerswerk doet. ‘Als ik daar kom, zeggen ze: ‘Kijk, daar is onze ster. Je bent de trots van de Chinezen. Je haalt onze eer omhoog.’

Toch klonken die negatieve geluiden wel degelijk. Vooral de afgelopen drie, vier jaar, toen meneer Cheung al geen onderdeel meer uitmaakte van Ik hou van Holland. Diverse Aziatische Nederlanders spraken publiekelijk hun afkeuring uit over zijn rol in de spelshow. Met afgrijzen hadden ze aangezien hoe zijn beperkte beheersing van de Nederlandse taal tot amusement werd verheven. En hoe Linda de Mol daarbij soms de hand van Cheung vasthield, zijn vlinderdasje recht deed, of dingen tegen hem zei als: ‘Dan gaan we weer zíngen, hè?’

Meneer Cheung Beeld Ivo van der Bent

Journalist Pete Wu was in 2019 een van de eersten die daar openlijk zijn ergernis over liet blijken. In zijn veelgeprezen boek De Bananengeneratie, waarin hij het ‘dubbelleven’ van jonge Chinese Nederlanders portretteerde, schreef hij dat Cheung als ‘een misplaatste hofnar’ werd ingezet.

Ook Hui-Hui Pan, directeur van cultureel collectief Pan Asian Collective, wond zich op over meneer Cheung. In 2020 noemde ze hem in een interview in één adem met het inmiddels verguisde Japanse typetje Ushi van Wendy van Dijk.

Antiracisme-organisatie Asian Raisins publiceerde datzelfde jaar een manifest waarin de spelronde met meneer Cheung werd gelijkgesteld aan het trekken van spleetogen en het roepen van ‘Sambal bij!’. En mediawetenschapper Reza Kartosen-Wong stelde eind 2022 in NRC Handelsblad dat Cheung in Ik hou van Holland werd gebruikt als ‘de ander’, om de Nederlandse identiteit te begrenzen. Bovendien, zei Kartosen-Wong, werd hij ‘als een kind’ behandeld.

Steeds krachtigere beweging

Die kritiek stond niet op zichzelf. Al langer was er een beweging gaande waarbij veelal jonge Oost-Aziatische en Zuidoost-Aziatische Nederlanders zich teweerstelden tegen racistische vooroordelen en stereotypen en die, in tegenstelling tot eerdere generaties, niet bang waren om te breken met het hardnekkige beeld van een migrantengroep die nooit klaagt. Een beweging die steeds krachtiger van zich liet horen sinds Gordon in 2016 in Holland’s Got Talent een Chinese deelnemer belachelijk maakte (‘Welk nummer ga je zingen? Nummer 39 met rijst?’), een extra impuls kreeg door de protesten van Kick Out Zwarte Piet en later Black Lives Matter, en nog verder aanzwol door het anti-Aziatische racisme dat gepaard ging met de corona-epidemie.

Zo deden begin 2020 bijna zestig Chinees-Nederlandse organisaties aangifte tegen Radio 10-dj Lex Gaarthuis, die in een uitzending een carnavalslied over corona had gezongen waarin hij het woord ‘stinkchinezen’ gebruikte. Najaar 2022 lanceerde Asian Raisins een campagne om een einde te maken aan het zingen van Hanky Panky Shanghai op lagere scholen. In dezelfde periode maakte de van oorsprong Zuid-Koreaanse actrice Roosmarijn Wind voor KRO-NCRV een veelbesproken documentaire over anti-Aziatisch racisme, waarin ze prominente Aziatische Nederlanders als schaatser Kai Verbij en radiopresentator Mischa Blok aan het woord liet en zelf huilend vertelde dat ze als kind altijd een zonnebril droeg omdat ze zich schaamde voor haar ogen.

Ook kwam er een ontwikkeling op gang waarbij televisie-, theater- en filmmakers met een Aziatische achtergrond verhalen begonnen te vertellen vanuit hun eigen perspectief. Pan Asian Collective startte een online omroep, regisseur Char Li Chung bracht met groot succes de theaterversie van De Bananengeneratie en het toneelstuk Happy in Holland op de planken, en Gouden Kalf-winnaar Yan Ting Yuen kreeg groen licht van het Filmfonds om een zwarte tragikomedie over een Chinees-Indisch restaurant te gaan maken.

Onmiskenbaar symbool in de strijd

Voor menig representant van deze emancipatieslag vormde ook meneer Cheung een onmiskenbaar symbool in de strijd tegen de ondergeschikte maatschappelijke positie van de bijna 1 miljoen Aziaten in Nederland. In NRC Handelsblad vertelde Reza Kartosen-Wong dat meneer Cheung veelvuldig ter sprake was gekomen tijdens zijn promotieonderzoek naar het mediagebruik van Aziatisch-Nederlandse jongeren. Zijn rol in Ik hou van Holland, zei Kartosen-Wong, deed de jongeren denken aan hun eigen ouders: migranten die hun hele leven waren geridiculiseerd. ‘Dat deed hen pijn.’

Vraag Pete Wu hoe hij nu, vier jaar na het verschijnen van zijn boek, tegen meneer Cheung aankijkt, en hij toont zich nog even ontstemd. ‘Als hier een zwart, Arabisch of Joods personage voor zou zijn gebruikt, dan zou het land te klein zijn’, zegt hij. ‘Waarom kan dit dan wel met een Aziatische man?’

Hui-Hui Pan werpt dezelfde vraag op en geeft meteen het antwoord: ‘Zouden ze dit ook aandurven met een oudere meneer van Turkse of Marokkaanse afkomst? Ik weet zeker van niet. Maar bij Aziaten wordt altijd gedacht: die pikken het wel.’

Een vooruitgang

Als Cheung vanachter zijn kop thee hoort welke kritiek sommige andere Aziatische Nederlanders hebben op zijn optredens in Ik hou van Holland, schudt hij zijn hoofd. ‘Ze zeggen maar wat ze willen zeggen’, zegt hij. ‘Ik deed gewoon mijn werk. Ik vond het helemaal niet erg dat ik niet goed kon zingen. Het was mijn taak om de mensen blij te maken.’

Van hem geen kwaad woord over Linda de Mol of de andere crewleden. Die vond hij juist heel aardig. ‘Op de dagen dat het programma werd opgenomen, werd ik met een auto opgehaald en weer thuisgebracht. Ik had mijn eigen kleedkamer en er was een hostess die me de hele dag iets te drinken gaf.’ Ook werd hij naar eigen zeggen fatsoenlijk betaald door het programma, al wil hij niet vertellen hoeveel. ‘Daar praat ik niet graag over.’

Ik hou van Holland betekende voor hem een vooruitgang, zegt Cheung. Want ook het leven in de Amsterdamse restaurantkeukens was zwaar. ‘Ik maakte lange dagen. Iedereen was alleen maar bezig met zijn eigen ding. En als je een garnaal niet mooi opdiende, kon je al ontslagen worden.’

Al die jaren kwam hij vrijwel uitsluitend in aanraking met mensen van Chinese afkomst. ‘Op mijn werk was iedereen Chinees. Mijn vrienden waren allemaal Chinees. En ik deed mijn boodschappen vooral in Chinese winkels. Nederlanders kende ik niet.’

Als hij op straat al eens Nederlanders trof, dan werd hij regelmatig nageroepen. ‘Ik weet niet precies wat ze naar me riepen, maar ik weet wel dat het racistisch was.’ En moet je nu eens zien, lacht Cheung. ‘Als ik nu ergens kom, willen er meteen lange blonde vrouwen met me praten.’

Onderrepresentatie en stereotypering

Wellicht zouden er net iets minder bezwaren zijn gerezen tegen de functie die hij in Ik hou van Holland vervulde, als meneer Cheung niet een van de weinige Oost-Aziatische of Zuidoost-Aziatische Nederlanders op televisie zou zijn geweest. En als er, parallel daaraan, niet zoveel tv-programma’s, films en reclames zouden bestaan waarin Aziaten telkens weer op dezelfde wijze worden weergegeven.

Want daar zit hem de crux, vinden veel Nederlanders met Aziatische wortels die voorop gaan in de emancipatiebeweging: onderrepresentatie en stereotypering in de media leiden tot een verwrongen beeld én zelfbeeld in hun bevolkingsgroep.

‘Als je als kind naar de televisie kijkt, is het belangrijk dat je rolmodellen hebt’, zegt Roosmarijn Wind. ‘Die heb ik nooit gehad. En omdat ik geen Aziatische mensen op tv zag, kreeg ik het idee: kennelijk horen wij er niet bij.’ Amy Molin van Asian Raisins heeft dezelfde ervaring. ‘Zoiets heeft ook gevolgen voor je ideeën over de toekomst. Als je nooit een beeld ziet van een Aziatische dokter, dan krijg je impliciet de boodschap dat jij niet op die plek thuishoort.’ Hui-Hui Pan ziet het effect van onderrepresentatie bij haar eigen dochter: ‘Zij wil liever blond haar en blauwe ogen hebben, omdat al haar helden op tv er zo uitzien.’

Clichématig en racistisch

Tegelijkertijd dragen de Nederlandse media al decennia bij aan een beeldvorming van Aziaten die op zijn minst clichématig en soms zelfs ronduit racistisch kan worden genoemd. De voorbeelden gaan ver terug. ‘Van je teng, teng, teng/Van je tang, tang, tang/Sjiedewiedewiet/Shanghai pinda-hai’, zong volkszanger Willy Derby al in 1932 op de radio in zijn liedje Pinda pinda lekka lekka. In 1979 deed carnavalsduo De Twee Pinten een duit in het zakje met de tekst: ‘Neem nooit je hondje mee naar de Chinees/Want voor je ’t weet, zit het beest in de satés.’

Ruim vertegenwoordigd in het clichérepertoire zijn de grappig bedoelde typetjes die van de ‘r’ een ‘l’ maakten of anderszins krom praatten. Denk aan Frans van Dusschoten als Japanse ober in de restaurantsketch met André van Duin en Corrie van Gorp, aan Ton van Duinhoven als Chinese ambassadeur in Hadimassa, aan het geniepe karakter Ping Ping in De Dino Show (gespeeld door acteur Phi Nguyen) en natuurlijk aan Wendy van Dijk als Ushi.

Ook bijnamen die refereren aan Aziatisch eten zijn altijd populair geweest. Zo noemde presentator Jos Brink in het spelprogramma Wedden dat...? zijn assistent Sandra Reemer consequent ‘kroepoekje’. In de serie Gooische vrouwen werd het personage van de onbetrouwbare Thaise au pair Tippi Wan uitgemaakt voor ‘wandelende bamihap’.

Tot de recentere voorbeelden behoort, naast het carnavalslied van Lex Gaarthuis, de satirische serie Rundfunk. Daarin was een terugkerende rol weggelegd voor het 12-jarige Thaise meisje Comfort, dat als nieuwe leerling op een Nederlandse middelbare school voortdurend seksueel getinte voorstellen deed. In het eerste seizoen van die serie werd ook een Chinese maaltijdbezorger opgevoerd die zwijgzaam onderging hoe ze een halve minuut lang door een oudere man in haar borsten werd geknepen.

Seksualisering van Aziatische vrouwen

Actrice, theatermaker en schrijver Nhung Dam liep aan het begin van haar carrière vaak op tegen de Aziatische stereotypen die dominant zijn in de populaire cultuur. ‘Toen ik dertien jaar geleden aan de toneelschool afstudeerde, hoopte ik Ophelia en Medea te gaan spelen’, zegt Dam, die Vietnamese wortels heeft. ‘In plaats daarvan werd ik regelmatig gecast als bediende in een Chinees restaurant. Als ik daar iets van zei tegen een castingdirecteur of regisseur, kreeg ik te horen: ‘Stel je niet zo aan. Je ziet er nu eenmaal zo uit, dus accepteer nou maar dat dit jouw carrièrepad wordt.’ Soms ging ik daarin mee en speelde ik rollen waarvan ik nu inzie dat ik daarmee bepaalde stereotypen in stand hield. Ik had toen simpelweg het vocabulaire en de kennis nog niet om mijn bezwaren goed onder woorden te brengen. Het was ook helemaal nog geen gespreksonderwerp in die tijd.’

Niet dat Dam, die recentelijk op het toneel stond in de theaterversie van De Bananengeneratie, overal ja tegen zei. Meermaals sloeg ze het aanbod af om een Aziatische prostituee te spelen. ‘Het is heel typisch hoe Aziatische vrouwen vaak worden geseksualiseerd, terwijl Aziatische mannen juist worden afgebeeld als losers.’

Ook bedankte ze voor een reclame waarin ze Thaise pepers moest aanprijzen. ‘Het idee was dat ik een paar woordjes Thais zou brabbelen. Toen ik zei dat ik alleen Vietnamees spreek, was de reactie: ‘O, dat geeft niet, de mensen merken het verschil toch niet.’

Inmiddels heeft Dam de Aziatische clichés van zich af weten te schudden. De afgelopen jaren speelde ze onder andere juf Judith in de serie Klem en Anja Appelboom in Het geheime dagboek van Hendrik Groen. ‘Ik vind het prima om ook nog typisch Aziatische rollen aan te nemen’, zegt ze. ‘Maar dat moeten dan wel personages zijn met een interessante psychologische ontwikkeling. Ze moeten niet alleen maar als ornament dienen, zoals vaak gebeurt.’

Tippi Wan

Er zijn meer acteurs en actrices van Aziatische afkomst die een ontwikkeling hebben doorgemaakt in hun denken over stereotypen. ‘Ik was me er vroeger nog niet zo bewust van dat ik vaak voor enigszins stereotiepe rollen werd gevraagd’, zegt Cystine Carreon, die onder meer Tippi Wan gestalte gaf in Gooische vrouwen. ‘Misschien omdat ik aan sommige stereotypen gewend was geraakt.’

Nu is Carreon daar scherper op, al kijkt ze er genuanceerd naar. ‘Een rol als medewerker van een massagesalon zou ik afwijzen als het alleen een geseksualiseerde rol was, maar niet als de masseuse bijvoorbeeld de hoofdpersoon van wijze raad zou voorzien.’ Tippi Wan zou ze in elk geval niet meer willen spelen. ‘Op het moment zelf vond ik dat geen probleem, er zijn nu eenmaal veel Thaise au pairs in Nederland. Maar achteraf hoorde ik dat au pair-bedrijven door Gooische vrouwen talloze telefoontjes kregen van mensen die vroegen of hun eigen au pair wel te vertrouwen was. En dat veel Aziatische schoonmakers door hun baas Tippi Wan werden genoemd. Daaraan zie je wel hoeveel effect een stereotype kan hebben.’

Actrice Cystine Carreon in de rol van Tippi Wan in Gooise vrouwen Beeld Endemol

Volgens Reza Kartosen-Wong hebben Aziatische Nederlanders behoorlijk last van de clichébeelden die over hen worden verspreid. Uit zijn promotieonderzoek kwam naar voren dat Aziatische jongeren zich mede daardoor op grote schaal van de Nederlandse media afkeerden. Soms ook omdat de zogenaamde ‘positieve’ clichés – alle Aziaten zijn goed in wiskunde – hen het gevoel bezorgden dat ze niet aan de norm voldeden. ‘Tijdens mijn onderzoek sprak ik een meisje dat er enorm mee had gezeten dat ze ‘maar’ mbo deed. Daardoor dacht ze dat ze niet Aziatisch genoeg was.’

Overcompenseren

Hui-Hui Pan ziet vooral dat Nederlanders van Aziatische afkomst vaak druk bezig zijn met bewijzen dat ze net als andere Nederlanders zijn en daardoor gaan overcompenseren. ‘Ik ken voorbeelden van mensen die bewust moeilijke woorden gebruiken, of in de Keukenhof extra hard gaan praten, om te laten merken dat ze gewoon goed Nederlands spreken.’

En dus, zegt Nhung Dam, is er alle reden om ‘een beetje verdrietig’ te worden van het idee dat Nederland tot voor kort massaal afstemde op een entertainmentprogramma waarin een oudere man van Chinese komaf zich verslikte in liedteksten van Gerard Joling of Bonnie St. Claire. ‘Meneer Cheung valt natuurlijk niets verwijten. We moeten hem niet afrekenen op de persoonlijke keuzes die hij heeft gemaakt. Waar het om gaat is dat een programma als Ik hou van Holland, met zo ontzettend veel kijkers, een verantwoordelijkheid heeft. En dat daar jarenlang niemand is geweest die zich heeft afgevraagd: moeten we dit wel doen?’

ITV Studios Netherlands, de productiemaatschappij achter Ik hou van Holland, laat in antwoord op vragen van de Volkskrant weten dat het bedrijf een ‘hele fijne samenwerking’ had met Cheung en dat hij voor zijn deelname ‘een reële vergoeding’ kreeg ‘die ook door de jaren heen steeg.’ Het besluit om in 2019 afscheid van hem te nemen zou duidelijk zijn meegedeeld aan zijn dochters, ‘met wie wij veelal communiceerden over dergelijke zaken.’ ITV Studios Netherlands zegt zich ervan bewust te zijn ‘dat het spelelement met meneer Cheung als stereotyperend en racistisch ervaren had kunnen worden. Dat is nooit onze intentie geweest en wij betreuren dit ten zeerste.’

Als het gesprek in zijn woonkamer na ruim twee uur zijn einde nadert, en Cheung voor de fotograaf poseert bij zijn aquarium met goudvissen, vertelt hij dat hij nooit goed heeft begrepen waarom zijn deelname aan Ik hou van Holland ineens ophield. ‘Van de ene op de andere dag hoefde ik niet meer te komen. Ik weet niet wat de reden was. Maar mijn dochters zullen dat wel weten.’

Hij vindt het jammer dat er nooit een afscheidsfeestje voor hem is georganiseerd, zegt hij. Toch kijkt Cheung met warme gevoelens terug op zijn tijd bij Ik hou van Holland. ‘Als ze me morgen vragen of ik weer mee wil doen, dan zeg ik meteen ja.’