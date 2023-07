Mijn lievelingssnackbar in Amsterdam is de Corner Inn op de Kinkerstraat, om de simpele reden dat ze daar geen muziek afspelen maar vogelgeluiden. Het is een beetje zoals het voorheen gebleekte haar van Justin Bieber: gewoon een heel goede vondst. Omdat vogelgeluiden na korte tijd ondraaglijk worden, eet ik mijn bestelling vaak buiten op. Daar kwam vorige week een man op me af met de vraag of hij een frietje mocht. Ik knikte, waarna hij glimlachend het bakje uit mijn handen nam en verder liep. Het meisje met wie ik was, zei: ‘Jij komt niet voor jezelf op.’ Ik knikte opnieuw.

Als kind had ik de volgende theorie: het is goed om voor jezelf op te komen, maar nog beter om situaties te vermijden waarbij dat vermogen op de proef wordt gesteld. Dit idee ontstond in reactie op mijn oppas, die om onduidelijke redenen bleef herhalen dat ik harder moest worden. Tijdens onze laatste gezamenlijke middag ben ik in elkaar geslagen op straat, omdat ik tijdens een potje voetbal niet op doel wilde. Vervolgens ben ik alsnog op doel gegaan, maar dan huilend en zittend. ‘Aan een zittende keeper heeft niemand iets, en huilen is voor mensen in oorlogsgebieden’, zei ze achteraf.

Zomercolumnist Tobi Lakmaker is auteur. In 2021 verscheen van Lakmaker de roman De geschiedenis van mijn seksualiteit.

De volgende dag hebben mijn ouders haar ontslagen en gesuggereerd dat ze oppas zou worden in Palestina, maar het is een vraag die me nooit helemaal heeft losgelaten: hoe wordt een mens precies hard, en heb je, eenmaal hard geworden, nu juist gewonnen of verloren?

Feitelijk kwam mijn theorie als kind neer op het voornemen nooit iets naars mee te maken. Dat voornemen mislukte definitief toen een aantal jaar geleden mijn moeder stierf. Hoewel zo’n gebeurtenis in principe genoeg lijkt om tijdelijk het hoofd te verliezen, bleven mijn vader, mijn broer en ik rond deze periode vasthouden aan één sterk stralend lichtpunt: het Champions League-seizoen van Ajax. Een dag voor de begrafenis zei mijn vader: ‘Dit wordt de hel.’ Mijn broer en ik stemden luidkeels in, maar wisten eigenlijk niet zeker waarover hij het had: de begrafenis, of de halve finale die een paar uur later zou plaatsvinden tegen Tottenham Hotspur.

De hel, zo zou blijken, schuilde in luttele seconden en de linkervoet van Lucas Moura. We zagen de wedstrijd op de bank, met één vreemd lege plek, maar eindigden net zoals de elf van Ajax languit liggend op de grond – ontdaan van alle hoop.

Op de fiets naar huis ervaarde ik iets vreemds: geen angst, want dat is het gevoel te vallen, maar de klap zelf. Denkend aan die klap toeterde een automobilist naar me die in de veronderstelling verkeerde dat hij voorrang had. Zelf verkeerde ik niet per se in deze veronderstelling, ik verkeerde eigenlijk in geen enkele veronderstelling meer en begon hem om precies die reden de huid vol te schelden. Ik schold iedereen uit: zijn moeder, zijn vader, zijn tante en zijn schoonzoon. De chauffeur schold daarop mijn familie uit, waarna we allebei verder reden.

Tot mijn grote spijt, of gewoonweg verdriet, ben ik na die avond langzaam maar zeker weer geworden wie ik werkelijk ben: zacht, bang om te vallen en vol onuitgesproken veronderstellingen. Maar met dank aan Lucas Moura heb ik er even aan geproefd – hoe het is om hard te zijn en te durven winnen, aangezien je kortstondig niets te verliezen hebt.