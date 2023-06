Hoe slungelige pubers veranderen in gespierde #fitboys: ‘Hoe meer je sport, hoe minder groot je jezelf vindt’

In mijn buurt staan in elk geval drie mensen elke dag voor 7 uur op. Ikzelf – al sinds ik me kan herinneren ben ik om half 7 wakker, hoe laat ik ook ga slapen – en twee puberjongens. Als ik ’s ochtends een rondje ren, zie ik ze vrijwel altijd in het fitnessparkje: twee slungelige lichamen, op en neer aan die ijzeren stangen. Ouder dan 14 kunnen ze niet zijn. Als ze bezig waren met Pokémon Go had ik minder verbaasd achteromgekeken.

Muscle men

Hoe komen deze jongens op het idee om vrijwillig en nog vóór schooltijd aan hun spieren te werken? Dikke kans dat ze op Instagram of YouTube kijken naar muscle men, fitfluencers of #gymtok; sportfilmpjes op TikTok, goed voor meer dan 200 miljard views. Online delen al dan niet professionele bodybuilders elke dag uitgebreid wat ze doen om zo’n enorm lichaam te krijgen: welke oefeningen en met hoeveel gewicht, wat ze wel en niet eten, hoelang ze slapen, hoe vroeg ze opstaan en hoe koud hun ijsbad is. Iedere jongen die een paar keer op zo’n afgetrainde man heeft geklikt, wordt al snel overspoeld door video’s over hoe gespierd hij zelf zou kunnen worden, en hoe je zoiets precies aanpakt.

Over de auteur

Doortje Smithuijsen is filosoof en journalist. Voor de Volkskrant schrijft ze essays en reportages.

Niet gek dus, dat steeds meer jongens steeds jonger beginnen met fitness. Het aantal jongeren dat sport neemt al jaren toe. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2018 zo’n 34 procent van de 12- tot 18-jarigen wekelijks tweeënhalf uur of meer bewoog; in 2019 was dit gestegen tot 41 procent. Wie weleens een sportschool bezoekt, heeft het vermoedelijk zelf gezien: de groeiende groep kinderen in het krachthonk. Jongens in de groei die staan te pompen alsof ze een jaar of 30 zijn.

Meer zelfbewustzijn

Met de opkomst van sociale media, komt ook een toegenomen zelfbewustzijn op – zeker niet alleen bij meisjes. De lat voor mannenlichamen komt steeds hoger te liggen: steeds gespierder, steeds breder, steeds lager in vetpercentage. Kasten van lijven, lean en mean. Uit onderzoek door Universiteit Maastricht bleek in 2020 dat foto’s van ‘droog­gespierde’ mannen op Instagram significant meer likes krijgen dan foto’s van mannen met minder spieren.

En hoewel het vieren van gespierde lichamen van alle tijden is, werden jonge jongens niet eerder zo jong en zo veelvuldig geïndoctrineerd met dit soort ideaalbeelden én met het idee dat die voor iedereen zijn weggelegd – ook voor hen. Een bodybuilder als Arnold Schwarzenegger is altijd een onhaalbaar ideaal geweest, terwijl fitnesscoach en sport­influencer Ton Hillebrand (1,7 miljoen likes op TikTok) een normale gast is die je online een bericht kunt sturen.

Mannelijk anorexia-equivalent

Bovendien: Schwarzenegger deelde niet elke dag wat hij at en wat hij deed, zodat iedereen hem kon nadoen. Fitfluencers verdienen hun geld doorgaans met het aan de man brengen van bepaalde producten: proteïnepoeders, powerbars, sportkleding of -spullen. Ook al vereist het bizar hard werken, hun lichaam moet vooral overkomen als iets wat iedereen kan bereiken, als je maar de juiste producten hebt. Fitfluencers zijn rolmodellen met ‘haalbare’ lichamen – in theorie dan. Want voor je dat lichaam van Hillebrand hebt, ben je heel wat jaar trainen en honderden liters proteïne­shake verder, als je überhaupt genetisch ertoe in staat bent.

Het gevolg van de overvloed aan sportcontent is, in sommige gevallen, een nieuwe aandoening die artsen en psychiaters omschrijven als ‘bigorexia’: het idee dat je lichaam alsmaar groter moet; een soort mannelijk ­anorexia-equivalent. Uit onderzoek gepubliceerd in Californian Journal of Health Promotion bleek in 2019 dat jongens tussen de 11 en 18 jaar die veel sporten juist vaker ontevreden zijn over hun eigen lichaam dan jongens die niet sporten. Grootste onzekerheid: te dunne armen, te platte borst.

Droog proteïnepoeder eten

Dat TikTok-filmpjes negatieve gezondheidseffecten kunnen hebben, werd twee jaar geleden ook al duidelijk toen de ‘dry scooping challenge’ viraal ging. Hierbij deelden mensen hoe ze droog proteïnepoeder aten – een grote lepel van het spul in één keer naar binnen, zonder verdunning. In elk geval één vrouw kreeg door die hoge dosering proteïnepoeder – waar ook vaak creatine en cafeïne in zit – een hartaanval.

Ondertussen vaart de wereldwijde sportmarkt er goed bij. Adviesbureau McKinsey schatte vorig jaar dat de sportproductenindustrie de komende jaren zal groeien van een omzet van 295 miljard dollar in 2021 naar 395 miljard dollar in 2025.

Alles draait om controle

En niet alleen de markt voor sportproducten groeit. Uit onderzoek van onderzoeksbureau IRI bleek dat de Nederlandse consumptie van kwark tussen 2016 en 2019 met een vijfde toenam, terwijl de algehele zuivelconsumptie al jaren daalt. Kan toeval zijn, maar de kans is groot dat dit te maken heeft met het feit dat zo’n beetje elke sportinfluencer zijn volgers aanraadt veel kwark te eten, vanwege het hoge eiwitgehalte.

Met de populariteit van fitness onder tieners rijst hier en daar de vraag of het wel verantwoord is om een onvolgroeid lichaam zo op te pompen met gewichten. Maar uit onderzoek blijkt tot nu toe dat fitness niet schadelijk is voor kinderen – niet voor de ontwikkeling van hun spieren noch voor hun algehele groei. Belangrijk is wel dat de jongeren goede begeleiding krijgen bij het fitnessen. De meeste onderzoeken raden een aangepast trainingsschema aan, met minder zware gewichten dan volwassenen.

Vraag jongens waarom ze sportinfluencers volgen, en je krijgt een verhaal te horen dat meer dan om het sporten zelf draait om het krijgen van controle. Puberlevens zitten nu eenmaal vol oncontroleerbare elementen: verliefdheden, tegenslagen, een lichaam dat te snel groeit of juist te langzaam. Het opvolgen van tips van presentator en sportschool­eigenaar Arie Boomsma of fitnessmodel Joel Beukers – die je vertellen ijsbaden te nemen, te vasten, creatine te slikken of bepaalde oefeningen te doen – biedt iets van houvast. Het zal altijd ongemakkelijk blijven om te dromen van een gespierd lijf als je gevangen zit in een slungelig tienerlichaam. Maar #gymtok en elke dag een bak kwark maken het net iets minder ongemakkelijk.

Jurius (16)

‘Ik ben in 2 havo blijven zitten. Ik wist meteen: dit wil ik nooit meer meemaken. Ik wilde meer controle nemen over mijn leven. In die periode begon ik met krachttraining. Mijn moeder liet me een video zien van Arnold Schwarzenegger, dat vond ik heel inspirerend. Het idee dat je zo’n lichaam gewoon kunt opbouwen, dat je door hard werken zo groot kunt worden. Ik kocht niet lang daarna mijn eerste sportapparaat: een pull-upbar. Inmiddels staat de garage hier vol met gewichten, banken, apparaten en een boksbal.

‘Ik begon met trainen met eigen lichaamsgewicht: push-ups, sit-ups, squats. Overal 500 stuks van, elke dag. Op een gegeven moment ging ik gewicht toevoegen, door bijvoorbeeld een rugzak met stenen om te doen. Na een tijdje vond ik alsmaar dezelfde oefeningen saai worden, en kreeg ik ook veel striae doordat ik zo snel en plaatselijk spieren ontwikkelde. Toen begon ik research te doen naar andere oefeningen en betere voeding.

‘Inmiddels sta ik elke dag om 5 uur op. Dan doe ik eerst een meditatie van Wim Hof, daarna drink ik een glas water, maak ik een wandeling en lees ik een boek. Dan ga ik trainen. Ik ga elke avond rond 8 uur naar bed om negen uur slaap te pakken – ik slaap eerder dan mijn jongere broertjes. Op deze manier leven is best saai: je doet vaak hetzelfde, zelden iets spontaans. Mijn doel is vooral discipline opbouwen voor later. Als ik dan bijvoorbeeld een eigen bedrijf heb, heb ik doorzettingsvermogen nodig. Ik wil mentaal en fysiek sterk worden.

‘Als we met het gezin op vakantie gaan, neem ik het liefst wat sportapparaten mee. Het is belangrijk het ritme erin te houden, als je een tijdje niet sport neemt je spiermassa snel af. Eén keer werd mijn pull-upstation door de douane geconfisqueerd, dat was balen.

‘Ik kijk niet veel naar fitfluencers en gebruik sowieso zo min mogelijk sociale media. Al die opgepompte lijven en bewerkte foto’s zijn toch nep. Ik kijk wel op YouTube naar bodybuilders. Of naar Andrew Tate, dat vind ik een inspirerende gast. Hij is vier keer wereldkampioen kickboksen geworden en heeft veel geld verdiend. Ja, Tate staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken, maar hij spoort mensen wel aan om iets te ondernemen. Eigenlijk vind ik het irritant dat hij nu zo veel mensen aanspreekt: dan gaan steeds meer mensen sporten. Als iedereen straks zo breed wordt, blijf je aan de gang. Moet ik om 4 uur opstaan.

‘Ik doe het ook wel voor de meisjes. Ik denk dat die een breed lichaam mooier vinden. Toch is een aantal van mijn vrienden helemaal niet breed en kunnen ze wel meisjes krijgen. Mij gaat dat nog moeilijk af.’

Jinte (18)

‘Op mijn 14de ging ik voor het eerst met mijn zus mee naar de sportschool, later begon ik zelf thuis oefeningen te doen. Elke dag opdrukken tot ik niet meer kon, squats, sit-ups. Ik ben zeker beïnvloed door het algoritme van Instagram. Ik krijg al jaren foto’s en filmpjes te zien van mensen met een goed lichaam – brede schouders en een sixpack. Dan denk je toch: dat wil ik ook?

‘Op YouTube kun je heel veel vinden over sporten en voeding. Door daarnaar te kijken kon ik de oefeningen die ik thuis deed optimaliseren. Ik leerde bijvoorbeeld hoe je precies push-ups moet doen en dat je met steeds zwaardere gewichten moet trainen, anders past je lichaam zich niet aan. Ik leerde ook dat je voeding net zo belangrijk is als je training. Mijn doel is 90 kilo wegen, daarvoor moet ik 180 gram eiwit per dag binnenkrijgen. Ik ben alsmaar bezig met de optimale sportschema’s en optimale voeding. Per dag zit ik zeker een paar uur op YouTube dat soort onderzoek te doen.

‘Ik begin elke dag met een koude douche, daarna ga ik ontbijten en naar de sportschool. Ik eet een grote bak kwark met extra proteïnepoeder. Vervolgens train ik in twee uur mijn hele lichaam. Ik doe online veel research naar trainingsschema’s en maak aan de hand daarvan mijn eigen circuit. Na het sporten eet ik gebakken eieren. Meestal eet ik na het avondeten nog een bak kwark om mijn eiwitdoel te halen.

‘Zo’n sport- en eetritme bijhouden is niet altijd leuk en ik heb er ook niet altijd zin in. Het is gewoon best saai, altijd weer in je eentje die gewichten optillen. Af en toe neem ik wel iemand mee naar de sportschool, maar niemand traint zo lang als ik, omdat zij niet dezelfde doelen hebben. Toch ga ik elke dag weer, omdat ik me er uiteindelijk beter door voel. Als ik niet sport, ga ik in mijn hoofd zitten en word ik somber. Ik heb ook nooit zin in die koude douche, maar als ik het niet doe mis ik het wel.

‘Ik kijk online veel naar sportinfluencers. Niet naar Andrew Tate, die zegt echt heel rare dingen. Iemand als Joel Beukers vind ik interessanter, of Amerikaanse influencers zoals Greg Doucette. Mensen die vertellen wat voor hen werkt en die een beetje zichzelf zijn.

‘Qua voeding moet ik veel laten om mijn doel te bereiken. Gebak eet ik bijvoorbeeld niet meer. Laatst was ik bij familie en kreeg ik een stuk taart. Eerst durfde ik niet te zeggen dat ik niet hoefde, maar uiteindelijk heb ik dat toch gedaan. Als ik zoiets eet, stel ik mezelf teleur.’

Noah (17)

‘Volgens mij heeft iedereen die serieus sport daar een bepaalde reden voor. Mijn drijfveer is dat ik vroeger heel ziek ben geweest. Ik had het chronisch vermoeidheidssyndroom, waardoor ik eigenlijk altijd moe was. Rond mijn 13de mocht ik van de artsen een beetje gaan sporten om wat fitter te worden. Ik meldde me aan bij een sportschool en kom daar nog steeds bijna elke dag.

‘Inmiddels wil ik naast fitter ook graag groter worden. Momenteel weeg ik 75 kilo, ik zou graag naar de 85 gaan. Ik ga van maandag tot en met zaterdag naar de sportschool, meestal na het avondeten. Dan train ik ongeveer tweeënhalf uur. Eerst opwarmen, stretchen en dan mijn hele lichaam trainen. Omdat ik ook nog school heb en een bijbaan, is mijn leven momenteel heel druk. Ik ga minder uit dan leeftijdsgenoten. Af en toe wel, maar zeker niet elk weekend. Ik moet de volgende dag toch weer in die sportschool staan.

‘Als je steeds meer gewicht wilt tillen, moet je blijven aankomen: je lichaam heeft die extra kracht nodig. Ik train daarom volgens het principe van bulken en cutten. Tijdens het bulken zorg je voor een calorie-overschot, zodat er voldoende bouwstoffen zijn voor spiergroei en herstel. Je doet dan veel krachttraining, zodat je spiermassa snel toeneemt. Ik ben van nature dun en heb een snelle stofwisseling, tijdens mijn bulk moet ik heel veel eten, wel vijfduizend calorieën per dag. Tijdens het cutten probeer je vervolgens je vetpercentage omlaag te brengen, terwijl je je spieren behoudt. Dan moet je juist minder eten, vooral oppassen met koolhydraten en vetten. Door die perioden af te wisselen, kun je goed aankomen in spiermassa.

‘Ik eet in principe het ontbijt, lunch en avondeten mee met het gezin, maar tussendoor eet ik ook nog een kilo kwark met muesli, een shake van een halve liter melk met proteïnepoeder en havermout, en veel bananen, ontbijtkoek en proteïnerepen. Ik neem overal altijd snacks mee naartoe zodat ik alsmaar kan blijven eten. Als ik ’s avonds laat terugkom van sporten, eet ik meestal nog vijf eieren – gebakken of gekookt.

‘Als we met het gezin op vakantie gaan, zorg ik dat er een sportschool in de buurt is. Een week kan ik wel rust nemen, maar een zomervakantie van drie weken niet.

‘Hoe meer je sport, hoe minder groot je jezelf vindt. Veel mensen om mij heen hebben last van body dysmorphia – ikzelf ook. Dat betekent dat je zelf niet meer ziet hoe gespierd je bent. Als je begint met sporten zie je veel progressie, maar dat neemt gevoelsmatig heel snel af, terwijl je wel steeds harder traint. Je ziet jezelf nooit zo groot als de buitenwereld je ziet. Dat kan frustrerend zijn, je bent nooit tevreden.’