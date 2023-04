Hoe schrijver en presentator Michiel Eijsbouts zijn erectiestoornis leerde omarmen

Beeld Bas Kosters

Lid. Leuter. Piemel. Pikkenbaas. Klabanus. Tampeloeres. Broekslang. Stijve. Paal. Apparaat. Harde. Tamper. Odol. Babyarm. Stormram. Neukstaaf. Paardenpik. Hengstenzwengel. Allemaal woorden voor een penis die zijn werk naar behoren doet.

Maar voor een penis die niet goed stijf wordt, is er maar één:

Een slappe.

Afgelopen zomer kreeg ik zelf te maken met zo’n slappe. Helaas was het mijn eigen penis. Dit is zijn verhaal.

Enthousiaste urinedouche

Mijn penis wordt geboren in de lente van 1979. Op de weegschaal van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop gaat hij voor het eerst op de foto. Een klein slurfje boven een opmerkelijk grote balzak. Direct na het fotomomentje trakteert hij de dienstdoende verpleegkundige op een enthousiaste urinedouche, zo wil de familielegende. Ik heb dat altijd als een voorbode gezien van de prominente rol die hij later zou kunnen spelen op het wereldtoneel.

Over zijn jeugdjaren kunnen we kort zijn, letterlijk en figuurlijk. Pas richting mijn 10de levensjaar geeft hij het startschot voor mijn puberteit.

Het gebeurt tijdens onze jaarlijkse zomervakantie aan de Belgische kust. In de aanloop naar de grote dag is er al een zekere onrust merkbaar. Steeds vaker strekt hij zich opeens uit, op schijnbaar willekeurige momenten, om niet meer zomaar te gaan liggen. Op een bloedhete dag is het weer eens zo ver. Terwijl de familie op het strand ligt, speel ik een spelletje Donkey Kong op het stapelbed. Of het de bloedhitte is of mijn volle concentratie op de springende aap weet ik niet, maar hij meldt zich weer. En dit keer is het menens. Een kleine aanraking leidt meteen tot een volle uitbarsting. Mijn lijf wordt overspoeld door een warme gloed en vloed. Op dat moment weet ik: dit is een vriend voor het leven.

Sociaal glijmiddel

Op dit punt in het verhaal moet ik misschien ook even iets over mezelf vertellen.

Ik ben opgegroeid als jongste kind in een landelijk dorp in Zuidoost-Brabant. Iedereen katholiek, dus over seks werd niet gepraat – of niet hardop. Van klasgenoten hoorde je weleens iets over een ‘bokworst’ of ‘dikke tieten’, en als je geluk had vond je onder het viaduct richting Helmond een boekje met vergeelde truckersporno. Op vrijdagavond werd er op RTL Plus in Tutti Frutti gedanst met ontbloot bovenlijf. Dat was de avond dat ik mijn slaapkamerdeur zorgvuldig op slot draaide.

Tegen het eind van mijn tienertijd vertrok ik naar Amsterdam, zogenaamd om te studeren. Wijsbegeerte, want dat klonk zo interessant. In de praktijk zat ik vooral in de kroeg. Daar kwam ik erachter dat er vrouwen bestonden, en dat die ook nog eens leuk waren. Het happy hour (bier 1 gulden) fungeerde als sociaal glijmiddel. Mijn eerste wederzijdse seksuele ervaring beleefde ik op een hoogslaper onder een verlaagd plafond. Het was wel wat krapjes, en na afloop moest ik misschien een klein beetje huilen. Voortaan was ik een man.

Michiel Eijsbouts Beeld Lina Selg

Doorgeladen pistool

Terugkijkend liep ik in die tijd permanent met een doorgeladen pistool op zak. Ik stond ermee op, en vervolgens liep ik ’m een groot deel van de dag achterna. Dat ging wel met vallen en opstaan. Ik ben zeer zeker geen geboren casanova. Eerder een beoefenaar van de PMS-methode: je gooit een Pan Met Spaghetti tegen de muur, en hoopt dat er een sliert blijft plakken. Van een van deze aardige dames kreeg mijn geslachtsdeel zijn naam: Winston. Voluit: Winston Gastaanowitz – een grapje, toen nog.

Want Winston had helemaal geen aansporing nodig om te gaan staan. Hij wou niets liever! Niet alleen bij een eventuele vrouw in natura sprong hij direct stram in de houding, ook elke visuele stimulans deed hem zonder omhalen opzwellen. En anders was er elke ochtend om 10 uur nog het programma Koffietijd, met presentatrices waar mijn ‘antenne’ feilloos op was afgestemd. Na een tijdje was alleen het horen van de leader al voldoende om Winston middels het pavloveffect in beweging te brengen – en dan moest de koffie nog komen.

Zo heb ik samen met Winston over de jaren heel wat avonturen beleefd. Hij deed zijn werk altijd naar behoren, al was hij soms misschien wat onbesuisd. Maar aan die geoliede samenwerking kwam afgelopen zomer een einde. Winston weigerde dienst, en dat voelde alsof ik mijn trouwste vriend kwijtraakte.

de slappe. Beeld Bas Kosters

Geen alcohol meer

Eerst nog even een stukje terug. In 2015 werd ik vader (wederom met een glansrol voor Winston). De relatie met de moeder hield geen stand. Terwijl deze stofwolken neerdaalden, kreeg ik het advies om eens in therapie te gaan. Dat bleek de beste keuze van mijn leven. Middels gesprekken en traumatherapie werden mijn geïnternaliseerde demonen stuk voor stuk vakkundig om zeep geholpen. Ik kwam er eindelijk achter wie ik nou eigenlijk echt ben, dat ik ook nog eens zo mag zijn, en dat ik niet meer van mezelf weg hoef te lopen. Als bijvangst ben ik gestopt met het gebruiken van alcohol.

Mijn laatste biertje dronk ik in de eerste coronaherfst. Die avond zei ik al tegen Winston: nou, gabber, je kunt met de vut. Drank en seks waren voor mij met elkaar verbonden als Bassie en Adriaan. Als ik een vrouw tegenkwam, dan was dat in de kroeg, of op een feestje. De waarschuwing dat alcoholgebruik de ejaculatie kan vertragen beschouwde ik stiekem als een aanbeveling. En de volgende ochtend was hij toch weer op volle oorlogssterkte – al was het altijd maar afwachten of hij dan weer zo’n gretig onthaal vond.

Maar ach, dacht ik, dit overleven we ook wel weer. Winston heeft al eens eerder een decennium geen seks gehad met vrouwen, aan het begin van zijn carrière, en dat ging toch ook prima? De vrees voor een acute tennisarm bij het baasje bleek gelukkig al snel ongegrond: eind goed, al goed.

Maar terwijl de wereld stillag door corona, leek mijn leven juist een beetje op gang te komen. Het laten staan van de drank leidde ertoe dat ik duidelijkere keuzes maakte. Ik fleurde helemaal op in mijn werk, bakende privé mijn grenzen beter af en kreeg meer (terecht) zelfvertrouwen.

Openbaring

Door de lockdown bleek de dating-arena zich opeens vooral online te bevinden. Daar tastte ik voorzichtig de mogelijkheden af om Winston weer eens aan een maatje te helpen. Ik deed mee aan een chatroulette-achtige videospeeddating, maar had uiteindelijk meer succes op nota bene LinkedIn. Toen ik eenmaal op oefenbasis weer in bed belandde, bleek seks ook nuchter te kunnen – een openbaring! Dat ik dat nog mocht meemaken, als pre-middelbare en voorheen gevoelsmatig opgegeven man, was een waar cadeautje van het universum. En dan had ik nog een heel leven voor me. Wie weet lag er zo zelfs nog eens een complete, betekenisvolle, en wederzijds gezonde relatie in het verschiet.

Die mogelijkheid kwam sneller dan verwacht. In de lente van 2022 ging de horeca ook in de grachtengordel weer volledig open, toch mijn natuurlijke habitat. En ook zonder drank bleek het daar prima uit te houden. Op een zonnige lentedag kwam ik aan een terrastafeltje terecht met een mooie, leuke schrijfster. Ik had al eerder gezien dat ze mooi was, en nu bleek ze dus ook nog leuk te zijn.

Oké, er was een zeker leeftijdsverschil, maar niet zoals bij Leonardo DiCaprio en zijn dates, dus dat hoefde geen probleem te worden.

Geholpen door de eerste lentestralen ontrolde zich een voor mij overdonderende romance. Haar jeugdig enthousiasme kuste iets in mij wakker, en niet alleen ín mij. Voor het eerst in mijn leven had ik meermaals nuchter seks met iemand die ik echt leuk vond, en dat voelde ook nog eens helemaal natuurlijk. Ik voelde me als herboren, niet meer verloren, Michiel 2.0. Zó moet het dus, en zo moet het zijn, dacht ik. Hierna sprong de kat op het bed en moest ik op zoek naar mijn allergiepillen.

In de touwen

Helaas kwam aan al dit gevonden geluk een voortijdig einde. We waren weer in mijn bed beland, de schrijfster, Winston en ik, en na het inleidende werk vroeg ze mij of ik Winston weer even zijn beschermende kleding aan wilde trekken, zodat het hoofdprogramma een aanvang kon nemen. Dat wou ik op zich best. Vanaf de jaren tachtig was mij via diverse overheidscampagnes ingepeperd dat je wel helemaal gek zou zijn om geen condoom te gebruiken. Toen ik dat ergens in de jaren nul weer eens een keer ‘vergeten’ was, werd dat beloond met een gevalletje chlamydia. Sindsdien ben ik zeker 100 procent pro-condoom.

Toch voelt het omdoen van zo’n ding voor mij altijd weer alsof ik al in de touwen hang tijdens de gymles, en dan opeens een figuurzaag en een plaat triplex in handen krijg geduwd. En als de handwerkjuf er dan met een stopwatch bij staat, is dat niet echt bevorderlijk voor het klaren van de klus. Door schade en schande wijs geworden heb ik er dan ook een gewoonte van gemaakt om mij even ‘terug te trekken’ in de natte cel. Hierna keer ik dan triomfantelijk toeterend terug in de slaapkamer, met Winston in de startblokken.

Dat ging dit keer even anders.

Foute boel

Met mijn blote mannenbilletjes op de toch altijd wat kille rand van mijn bubbelbad, scheur ik de goudkleurige condoomverpakking open. Ik rol het rubber een stukje af, en sta op het punt om Winston in de houdgreep te nemen, als ik merk dat er iets niet in de haak is. In een reflex ga ik zelf staan, en dan wordt het meteen duidelijk: Winston is niet meer super- maar halfstijf, en hij staat niet op half twee maar op half vijf.

En op dat treurige tijdstip komt er een einde aan de meer dan dertigjarige aaneengesloten regeerperiode van Winston I.

Eerst denk je nog: oké, een slappe. Dat kan iedereen een keer overkomen. En ik heb ook wel wat veel van ’m gevraagd, de laatste tijd. Als we morgen wakker worden, is-ie vast weer helemaal in topvorm. Maar de volgende morgen was het weer huilen, ook zonder pet op. En toen wist ik instinctief: dit is foute boel. Ik heb een slappe.

Michiel Eijsbouts Beeld Lina Selg / VK studio

Rouw en hoop

Als je, zoals ik dus, met een slappe te maken krijgt, kom je opeens terecht in een verwarrende hutspot van rouw en hoop. Het ene moment denk je: flup, ik ben gewoon impotent. Ik kan hem wel aan de wilgen hangen, het wordt toch niks meer. Waarom spring ik niet meteen van een flat? Jammer eigenlijk, want ik ben bijna klaar bij de orthodontist.

En het volgende moment is er weer wat hoop: wacht eens even, volgens mij begint er toch iets te kriebelen. Ja... ja ik voel iets, jawel! Het begint weer, ik ben een jonge god in het diepst van mijn gedachten! Move over Douwe Bob en Jeroen Pauw, daddy’s back in town! Of wacht... wacht, nee, nee toch niet. Heb ik nog ergens een goed boek liggen?

Leven met een slappe is dus een soort achtbaan gecombineerd met een spookhuis. Toch, of misschien juist daarom, wist ik meteen: ik ga hier heel open over zijn. Ook geleerd van therapie. Wie weet heb ik er wat aan, of een ander zelfs, en anders ben ik het in elk geval lekker kwijt.

Openheid dus. En zo vertelde ik al snel vrijuit over mijn slappe, niet alleen tegen mijn intiemere vrienden en vriendinnen maar ook tegen de uitbater van de stomerij en de groenteboer, voor zover dat medemensen-met-een-penis waren tenminste. Tegenover vrouwelijke kennissen hield ik me wat meer op de vlakte, om de indruk te vermijden dat ik bezig was met een of andere foute versiermethode.

De eerste reacties op mijn slappe vielen uiteen in twee kampen:

1) Heb je het ook als je met jezelf speelt? (zo formuleren vrouwen dat, een man zegt: ‘En tijdens het rukken?’).

2) Heb je de postzegeltest al geprobeerd?

Die postzegeltest is gebaseerd op een soort filatelistische cockring: een band van postzegels die je ’s avonds om de slappe rakker knoopt. Als je wakker wordt, kijk je of het ding ‘geknapt’ is. Zo ja, dan is er fysiek niks mis met je zwelvermogen.

Trekken aan een dood paard

De rukvraag komt op hetzelfde neer: wordt het apparaat wél stijf als er geen vrouw in de buurt is? Met als subtekst: want dan is het gewoon een psychische blokkade, die ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat je hoogmoedig je zinnen hebt gezet op een veel jongere, seksueel zelfstandige vrouw die ook nog eens duidelijk ‘een divisie hoger speelt’. Maar ook daar kon ik me niet aan vastklampen, want ook tijdens het herenenkelspel gaf Winston niet meer thuis. En dat maakte het probleem misschien nog wel wat nijpender, want het is een feit dat ik in totaal door de jaren heen meer met mezelf heb gespeeld dan met iemand anders.

Soms leek hij daarbij toch weer een beetje bij zijn positieven te komen, en hernam hij bijna zijn jongensachtige formaat en hardheid. Maar meestal bleef het toch een beetje trekken aan een dood paard, ondanks de keur aan audiovisuele stimulantia die er tegenwoordig online te vinden zijn.

Wel klaarkomen

Om mijn oude glorie te herwinnen, besloot ik terug te grijpen op middelen die mij in het verleden ten dienste waren geweest. Vergeelde truckersporno bleek in Amsterdam-Oost moeilijk te vinden, maar ik vond in de kelderbox nog wel een erotische dvd die ik ooit als verjaardagscadeau had gekregen van mijn collega’s bij een dagelijks televisiespelletje. Helaas bleek de schijf met de film Alien Sex Invasion dermate afgeragd dat de scènes van hot naar her sprongen; een echte verhaallijn was er niet meer in te ontwaren.

Alhoewel de stijfheid van mijn penis dusdanig te wensen over liet, kon ik gek genoeg wel klaarkomen. Opstekertje: als ik ooit nog meer kinderen wil, moet dat met enige kunstgrepen dus geregeld kunnen worden. Ook mijn langgekoesterde wens om eens een alleenstaande vrouw of lesbisch stel aan een leuk kind te helpen blijft dus nog wel overeind.

Maar daar blijft het dan ook bij, wat verdere voortplanting betreft. En dat terwijl ik het vaderschap toch echt het allerleukste vind wat me ooit is overkomen – buiten die keer dat ik Lee Towers in de lift een mop hoorde tappen tegen Ahmed Aboutaleb. Want welke gezonde, vruchtbare vrouw zou mij nou nog willen, een alleenstaande, 43-jarige man met een slappe? De romance met de schrijfster eindigde in de nazomer, mede vanwege mijn seksuele onmacht. Ik had haar wel toegezegd dat ik hulp zou zoeken om van mijn slappe af te komen, maar dat was ook niet zo een-twee-drie geregeld met die wachtlijsten van tegenwoordig en mijn scepsis tegenover de medische stand.

de slappe. Beeld Bas Kosters

Niet alleen

Door mijn openbare aanpak van het probleem was ik er inmiddels wel achter gekomen dat ik met mijn slappe niet alleen stond. Na enige aarzeling kwamen diverse vrienden uiteindelijk uit de kast met hun eigen slappe-verhalen. De gemene deler: ongeloof, en weigering om het te accepteren. Het woord ‘mannelijkheid’ is niet voor niks een synoniem voor ‘penis’. Dat wist ik altijd al, maar nu begreep ik het ook: je wordt als man misschien niet geacht om permanent met een stijve rond te lopen, liever niet zelfs, maar het is toch wel de bedoeling dat je hem met een vingerknip in stelling kunt brengen. Of, zoals een (succesvolle) schrijvende vriend het omschrijft: ‘Je hoeft niet elke dag op je spaarrekening te kijken om te weten dat er wat op staat.’ Met de kanttekening dat het saldo op mijn spaarrekening dus centenwerk was.

Deze goede gesprekken boden wel enige steun, maar geen oplossing. Die besloot ik toch maar bij een medische professional te zoeken. Na enig aandringen kon ik al binnen een paar weken terecht bij de huisarts, althans, bij de vervanger van de invaller. De assistent vroeg aan de telefoon nog heel lief of ik er bezwaar tegen had dat de dokter een jonge vrouw was. ‘Juist niet!’, riep ik. Helaas werd er tijdens het spreekuur alleen maar een beetje gepraat. ‘O, een jongere vriendin? Ach zo...’

Het gesprek ging niet veel dieper dan dat met de loempiaverkoper op de markt. Of nee: die wilde me wél aan viagra helpen, of anders wel een soortgelijke pil met ‘24 uur-garantie’. Ik had misschien wat meer met mijn vuist op de behandeltafel moeten slaan, want nu kreeg ik van de medicus alleen het advies om te proberen ‘wat meer in mijn lichaam te komen’. Ze wist ook nog wel een gespecialiseerde fysiotherapeut die misschien wat kon betekenen. Met het adres van een woonboot in het buitengebied stond ik weer op de keien.

Kleine blauwe wonderpil

Dat ik van de dokter niet direct een strip viagra in mijn mik geduwd kreeg, kwam als een verrassing en een teleurstelling. Aan de bar had ik al heel wat lovende verhalen gehoord over de kleine blauwe wonderpil. Voornamelijk van 60-plussers met een drankbuik en ander onderliggend leed, maar goed, waarom zou hier niet gelden ‘jong geleerd is oud gedaan’? En die eigen bijdrage van 9 euro per stuk is ook best overkomelijk, zeker als je die kosten kunt delen met je liefdespartner. Waar is dat Tikkie anders voor uitgevonden? Maar helaas, een ferme fallus via de firma Pfizer zat er dus niet in. En de aanvoerlijn van de ‘kamagra’ van de loempiaman leek bij navraag toch ook niet helemaal koosjer. Dan toch maar naar die fysio.

Maar toen viel de winter weer in. Van dat jaargetijde krijg ik normaal al een drogere huid, maar deze winter was het helemaal bal. Het leed concentreerde zich ook nog eens op mijn in overdrachtelijke zin al maanden eerder uitgedroogde dienaar. Ik zal het resulterende tafereel hier verder niet in detail beschrijven, maar ik kon de ellende zelf al niet aanzien, laat staan dat ik ermee naar een therapeut zou stappen. Met dit ‘probleem in een probleem’ begon ik me te voelen alsof ik met mijn gortdroge slappe gevangen zat in de film Inception. Welke plagen zouden ons nog meer overkomen? De pot vaseline draaide in elk geval weer overuren.

Pas toen de eerste lentezon zich liet zien, kwam hij weer wat gezonder in zijn velletje te zitten. Dit supershot vitamine D bleek echter geen garantie voor een miraculeuze terugkeer van zijn strijdlust.

Geen progressie dus op de begane grond, maar in mijn bovenkamer was er inmiddels wel iets veranderd. Om te spreken over een ‘religieuze openbaring’ is misschien wat hoogdravend, maar het was wel een besef dat het aardse, lichamelijke leven overstijgt.

Ik was eraan gewend geraakt.

Ik kwam erachter dat ik het eigenlijk misschien wel prima vond.

Ik was, als het ware, over mijn penis heen gegroeid.

En ik besloot: als het universum dit voor mij in petto heeft, dan is dat goed zo. Ik gooide het adres van de woonboot in de gracht, en besloot mijn slappe te omarmen.

Druk van de ketel

Voortaan was ik naast schrijver, presentator, Amsterdammer en vader ook een man met een slappe. Ik heb nog net geen buttons laten maken, maar verder ben ik er zo open mogelijk over. Ook tegen potentiële relaties, want jawel: daten met een slappe blijkt wel degelijk mogelijk. Je moet er natuurlijk wel bijtijds melding van maken, maar dan haalt het ook de druk behoorlijk van de ketel. Zoals er ook mensen zijn die een bril opzetten tijdens een eerste date, zodat ze niet zo op hun uiterlijk worden beoordeeld. Ik heb dat gelukkig nooit nodig gehad, maar ik merk wel dat mijn slappe helpt om het kaf van het koren te scheiden.

Als ik nu iemand leuks tegenkom ben ik in elk geval niet meer zo gericht op dat ene. De angel is er als het ware uit. Een interessante ontmoeting kan en mag nog alle kanten op gaan, en dat geeft van beide kanten veel meer openheid en vrijheid.

Indien gewenst kan er in bed nog steeds van alles, maar dan is mijn mannelijkheid niet meer vanzelfsprekend het hoofdprogramma. Een uitgesteld lesje in nederigheid, na al die jaren van ook door mij klakkeloos gepraktiseerde patriarchale dominantie.

Zo is het leren leven met een slappe voor mij vergelijkbaar met het leven zonder drank. Het is op het eerste gezicht allemaal wat minder spannend, maar geeft op een bepaalde manier juist weer meer diepgang, in figuurlijke zin.

Hopelijk hebben we zo nog een rijk en lang leven voor ons, mijn slappe en ik. En een ding is zeker: als ik in mijn kist lig, wordt-ie weer ouderwets stijf.