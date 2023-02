Hoe moet ik omgaan met de relatieproblemen van mijn moeder?

Mijn moeder heeft al twintig jaar een relatie met een man met gedragsproblemen en een narcistische persoonlijkheid. Ze klaagt te pas en te onpas over hem en ik ben het na twintig jaar compleet zat. Ik heb meerdere malen tegen haar gezegd dat ze hulp moet zoeken om hier beter mee om te gaan maar er gebeurt nooit wat. Bij hem weggaan lijkt geen optie. Hoe kan ik hiermee omgaan zonder mijn relatie met mijn moeder te beschadigen? Vrouw (36), naam bij redactie bekend

Aanbidding en euforie

Ik ken het. Niemand kan je moeder helpen, zolang ze niet ziet dat deze man haar aan het lijntje houdt. Zijn aandacht voor haar ziet ze als liefde. Juist op het dieptepunt komt hij haar weer belonen voor haar trouw en vervalt ze in haar oude gedrag van aanbidding en euforie. Dat duurt meestal niet lang. Zolang de beloning en zogenaamde liefde groter is dan haar verdriet over deze relatie zal deze blijven bestaan. Confronteer je moeder telkens weer met haar wispelturige gedrag, spreek je zorgen en vermoedens uit en vraag naar het waarom van de relatie. Waarschijnlijk wil ze er zelf ook allang van af. Marij van Overbeek (72), Eindhoven

Verre van gezond

Ik heb hetzelfde probleem gehad. Het drong maar langzaam tot me door dat ik juist onderdeel van haar probleem was. Want doordat ze bij mij haar hart luchtte, hoefde ze niks te doen aan het echte probleem. Het is een verre van een gezonde verstandhouding tussen jullie. Het is de vraag of je die ten goede kunt veranderen. Ik heb mijn moeder gezegd dat ik die verhalen over mijn vader niet meer wilde horen. Dat is gelukt, maar heeft ook de relatie met mijn moeder beschadigd, want ik kon geen goed meer doen sinds dat moment. Toch ben ik blij dat ik voor mezelf heb gekozen. Ik kan je sterk aanraden hier hulp bij te zoeken, want het is lastig. Agnes Luijten (45), Amersfoort

Grenzen oproepen

U weet al dat zij blijkbaar geen behoefte heeft aan professionele hulp of advies. Luister goed naar haar, zonder in te gaan op de inhoud van haar geklaag. Probeer haar te helpen onder woorden te brengen waar ze wel behoefte aan heeft. Het kan zijn dat zij alleen maar gehoord wil worden of erkenning van u wil krijgen. Zeg haar dat u graag de verbinding wilt behouden en dat haar geklaag grenzen bij u oproept. Daarmee bent u voor uw moeder een voorbeeld van hoe je voor je eigen gevoelens en behoeften kunt zorgen. De keuzes die zij verder maakt zijn aan haar. Femke Abma (49), Genne

Kwartier of half uur

Ik vermoed dat uw moeder twee verlangens heeft. Verbinding met haar man en met jou, en ondersteuning in haar situatie. Dus luister naar haar, maar begrens haar in de tijd. Vertel haar dat je bereid bent een kwartier of half uur te luisteren en dat jullie dan verdergaan. Carolien Hamer (62), Nijmegen

Veilig thuis

Uw moeder en haar partner hebben samen een systeem dat hun relatie in stand houdt. Bij het klagen kunt u antwoorden: ‘Wat naar voor je, mam!’ En dan overgaan naar een ander onderwerp. Geen oordeel of wat dan ook; deze narigheid kunt u niet oplossen. Sterker nog: na het geklaag zal uw moeder haar partner weer vergeven en zielig vinden. Mocht het extreem worden kunt u haar verwijzen naar meldpunt Veilig Thuis. Mary van den Hoogen-Vijge (64), Duiven

Over twee weken: Hoe begrens ik het gamen van mijn 6-jarige zoon? Mijn zoon (6) speelt graag spelletjes op de iPad. Wij beperken dat tot een half uur per dag. Om ons heen lijkt schermtijd onbeperkt. Daardoor maakt hij regelmatig bewust speelafspraakjes bij vriendjes, in plaats van bij ons thuis. Hij kiest voor kinderen met een iPad, en vraagt hij zich niet af: bij wie speel ik het liefst? Thuis meer schermtijd geven vinden we niet de oplossing. Met hem hierover praten gaat maar beperkt gezien zijn leeftijd. Wat te doen? Man (35), naam bij redactie bekend