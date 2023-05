Hoe laat ik mijn schoonmoeder stoppen met het volstoppen van onze kinderen?

wat zou u doen Beeld .

Mijn schoonmoeder past elke week een dag op en maakt er een sport van om onze zoons (5 en 7) helemaal vol te stoppen met snoep en zoete drankjes; chocolademelk, cake, koek, snoep, oliebollen, chocolade etcetera. We hebben er al vaak wat van gezegd, maar ze blijft het doen. Een beetje verwennen mag af en toe best, maar dit is zo onnodig. We proberen er juist op te letten dat ze niet te zwaar worden, want ze vinden alles lekker. Hoe zorg ik dat ze hiermee stopt? Vrouw (40), naam bij redactie bekend

Dé manier

Mijn moeder deed iets soortgelijks als oma. Zelf opgegroeid in een naoorlogse tijd van schaarste was dit voor haar dé manier. De zes dagen gezond eten en drinken die mijn zoon thuis meemaakten blijken meer de toon te hebben gezet dan oma’s ‘zoet’. Hij is een 35-jarige slanke en sportieve man. Irene Prins (64), Dordrecht

Dezelfde neiging

Als ze verder een lieve en gezellige oppasoma voor je kinderen is, til dan niet te zwaar aan die ene dag per week. Onze oma had dezelfde neiging, waar we graag grapjes over maakten. We begrepen heel goed dat we bij oma extra werden verwend. We kijken, mede daardoor, met veel plezier op die periode terug. Thomas (23), Zoetermeer, Luke (21), Den Haag en Morris Groenink (19), Utrecht

Bedankje

Er is nog nooit een kind doodgegaan aan een oma die één dag in de week afwijkt van het gezinsdieet. Wees blij dat uw schoonmoeder überhaupt wil oppassen. En, handig: u weet tenminste wat u haar af en toe als bedankje kunt geven: naast een mooie bos bloemen ook een doos met lekkere chocolade. Kimm Veldman (39), Groningen

Dank voor alle gaatjes

‘Oma’s mogen verwennen’, zei mijn moeder, en ik was het met haar eens. Maar toen ze weer eens voor iedere zoon een grote zak snoep had meegebracht, werd het me te gek. ‘Zeg maar: dankuwel, oma, voor alle gaatjes in mijn tanden’, zei ik tegen de jochies. Ik heb nooit meer een zak snoep gezien. Verwennen met aandacht werd moeders kracht. J. Claassen (85), Boxtel

Zonde

Mijn advies: huur een professionele oppas in of breng de kinderen naar de buitenschoolse opvang en laat opa en oma komen voor de gezelligheid, zonder opvoedtaken. Zo hebben wij het met onze kinderen ook altijd gedaan. En ja dat kost geld, maar geeft ook rust. Zonde om zo’n strijd te voeren, en niet goed voor de familieband. Annemieke van Alphen (42), Den Haag

Stiekem

Mijn oma deed dit ook. Het was geweldig. Van mijn ouders mocht het ook niet, daarom deed ze het stiekem. Als ze weg was, lag er een zak snoep onder mijn hoofdkussen. Ik at het op als mijn ouders dachten dat ik sliep. Na het tandenpoetsen dus. Liesbeth Jongkind (60, met slechts één kroon), Amsterdam

Rollen

Ik denk dat hier de rol van opvoeder en van oma door elkaar lopen. Doordat oma wekelijks een dag voor de kleinkinderen zorgt, moet zij ze opvoeden. Maar als ze gewoon oma is, mag en kan zij ze verwennen. Er zijn buitenschoolse opvangmogelijkheden voor kinderen van 5 en 7 jaar waar gehandeld wordt vanuit pedagogische principes die vermoedelijk aansluiten bij uw visie. Fenena Stam (58), Enschede

Wat je wél wil

Wij begonnen oma te vertellen wat we wél wilden: zakdoeken, regenpak, shirtjes, pyjama, toiletspulletjes, noem maar op. Allerlei gebruiksartikelen die opgaan of verslijten. Ook stimuleerden we haar te handwerken voor ons; schilderijtjes, tekeningen, brei-, haak- en borduurwerkjes. Het bleek haar niet te gaan om die specifieke troep, maar om ons, en haar kleinkinderen, te verwennen door bij elk bezoek dingen te kunnen geven. Lisa Janssen (42), Arnhem

