Hoe kunnen we zo compact en efficiënt mogelijk wonen? Deze vraag houdt ontwerpers al een eeuw bezig

‘Life at work’-slaap/werkbank van Thijs Swinkels Beeld Thijs Swinkels

Om zijn steeds hoger oplopende studieschuld te drukken bedacht Thijs Swinkels, student productontwerp aan de Artez Academie voor Art en Design in Arnhem, een radicale oplossing. Als hij zijn woning zou opzeggen en in zijn werkplaats zou gaan wonen, dan scheelde hem dat honderden euro’s per maand. Maar hoe je dat, slapen, koken en douchen tussen een werkbank en stellingkasten vol gereedschap? Daarvoor ontwikkelde hij Life at Work, een werkbank annex woonunit. ‘Als ik dan toch sober moet wonen, waarom dan niet helemaal terug naar de basis?’

Volledig demontabel

Slapen kan Swinkels in een bed dat hij ’s avonds uitschuift vanonder de werktafel en afsluit met een op maat gemaakt tentdoek. Douchen doet hij op een inklapbare douchebodem; het douchegordijn hangt aan een schuifring en de douchekop is met een tuinslang aangesloten op de kraan. De kookunit met campinggasfles zit in een diepe schuiflade; eten doet hij aan een klaptafeltje. Als een Zwitsers zakmes vouwt Life At Work zich open tot een woonmeubel met alle primaire functies. Zijn alle leefmodules ingeklapt, weggeschoven of opgevouwen, dan resteert er slechts een robuuste werktafel met boormachine, schroevenbakjes en lijmklemmen. Het stalen frame is bovendien volledig demontabel. ‘Ik kan de werkbank dus op elke gewenste plek weer opbouwen.’

‘Life at work’-slaap/werkbank van Thijs Swinkels Beeld Thijs Swinkels

Over de auteur Jeroen Junte is designjournalist. Hij schrijft sinds 2001 voor de Volkskrant over grafische vormgeving, productdesign en interieurarchitectuur.

Voor de meeste kleinbehuisden is Swinkels’ oplossing wellicht wat radicaal. Bovendien: niet iedereen is zo handig als deze student productontwerp – en dan nog moet je maar net beschikken over een eigen werkplaats. Maar ook de iets minder compacte woning heeft tal van voordelen. Zo is het makkelijker en dus goedkoper te bouwen, in kortere tijd bovendien en met gebruik van minder materialen per huishouden. Door de kleinere omvang heeft een compacte woning minder energie nodig voor verwarming, koeling en watergebruik. Het gebruik of hergebruik van water of duurzame energie kan ook nog eens efficiënter en op kleinere schaal.

Rietveld Schröderhuis

Geen wonder dat de zoektocht naar de optimale flexwoning al bijna een eeuw duurt. ‘Want het Rietveld Schröderhuis, dat in 2024 zijn honderdste verjaardag viert, is de eerste in zijn soort’, zegt curator Natalie Dubois van het Centraal Museum in Utrecht, dat het iconische woonhuis in de collectie heeft. De bovenverdieping van dit Unesco-monument is overdag één open ruimte met veel daglicht, waarna het ’s avonds met schuifwanden op te delen is in drie slaapkamers. Uitneembare houtpanelen in deze schuifwanden fungeren als luiken voor de ramen. Een gang wordt een badkamer. Met kleine ingrepen als een plankje onder de vensterbank kan een leestafel worden gemaakt; het dagbed sluit daar dan weer precies op aan. ‘Het is eigenlijk een machine om in te wonen.’ Waarmee het huis dat Rietveld ontwierp voor – of eigenlijk met – kunstenaar Truus Schröder zich onderscheidt van bijvoorbeeld de piepkleine arbeidershuisjes in de Amsterdamse Jordaan of de veenwoningen in Drenthe. ‘Hier is elk detail uitgedacht.’

Rietveld Schröderhuis, interieur. Beeld Centraal Museum/ Stijn Poelstra / Pictoright

Een eeuw later putten ontwerpers nog steeds inspiratie uit het proto-industriële totaalconcept van Rietveld. In de nieuwe Cruquiswijk in de voormalige Amsterdamse havens opent dit voorjaar een gebouw met 58 ‘Smart tiny lofts’. Hoe kan een woning eigenlijk loft (één grote vrije leefruimte) én tiny (27 vierkante meter) zijn? In elk geval zijn de appartementen wel ‘smart’. Zo zijn de units standaard voorzien van een inbouwpakket met een schuifwand die de keuken halveert en de zithoek verdubbelt. De wand is tevens opbergkast, terwijl je door een opening in de keukenwand nog steeds koffie kunt zetten bijvoorbeeld. Onder het verhoogde bed zit de koelkast en nog meer opbergruimte. De slimme studio’s zijn daardoor betaalbaar voor onder anderen leerkrachten en politieagenten.

Smart Tiny Lofts, Cruquius, Amsterdam.

Hyperefficiënte keuken

Waar Rietveld nog een eenzame genie was, die bouwde voor één verfijnde en bovendien rijke opdrachtgever, buigt de mondiale architectuurtop zich in 1929 op de internationale conferentie Ciam (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) in Frankfurt am Main over een officieel planmatige aanpak van compacte woningbouw voor de massa. Met het daar vastgestelde ‘existenz minimum’ (bestaansminimum) worden vervolgens tal van plattegronden met efficiënte interieurs uitgerold.

Frankfurt kitchen van ontwerper design: Margarete Schütte-Lihotzky. Beeld Wikimedia Commons / Marion Halft

Sommige van deze woonconcepten worden tot op de dag van vandaag gekopieerd, zoals de Frankfurter Küche, zo genoemd door de toepassing in een grootschalig woningbouwproject in deze Duitse stad. De architect Margarete Schütte-Lihotzky bedacht deze hyperefficiënte keuken met aparte wasbakken om te koken en de (af)was in te doen. Kastjes hadden uitschuifladen – een nieuw concept – en een snijplank was vernuftig weggewerkt als kastdeur. Opeens kon de keuken in een hoekje van het huis worden gevouwen. De brille van het ontwerp wordt nog steeds onderkend door onder meer het MoMa in New York en het Victoria & Albert Museum in Londen, die de keuken in hun collectie hebben.

Sindsdien zijn keukens eigenlijk alleen maar groter geworden, zegt Remi Versteeg van architectenbureau Beyond Space. ‘Het is nu vooral een statussymbool in huis, terwijl we juist minder koken.’ Zijn multifunctionele kookeiland The Cookery reduceert de keuken weer tot 245 bij 93 centimeter. In dit blok zijn een combi-oven, koelkast en – ‘heel essentieel’ – vaatwasser weggewerkt. ‘Omdat we toch nooit meer afwassen, is de wasbak zo ondiep dat er drie gescheiden afvalemmers onder passen.’ Ook zijn volgens de architect drie pitten genoeg voor de moderne gelegenheidskok. Een waterkoker is overbodig door de Quooker-kraan. ‘Deze keuken is een gebruiksobject in de leefruimte geworden, net als de televisie eigenlijk.’

The Cookery van Remi Versteeg Beeld Remi Versteeg / Beyond Space

Radicaal prototype

Na de efficiënte volkswoningbouw uit de jaren twintig van de vorige eeuw zou het vervolgens een halve eeuw duren tot de compacte woning weer actueel wordt. Niet toevallig rond 1972, het jaar dat De grenzen aan de groei van de Club van Rome verschijnt, een alarmerend rapport over de catastrofale milieu-impact van de welvaartseconomie. Compact was het nieuwe toekomstbestendig in een tijd van maanreizen en satelliet-tv. De samenleving was maakbaar, dus ook de woonkamer. Zo kon de ‘kreatieve konsument’ dankzij het innovatieve doe-het-zelfboek Nomadic Furniture (1973) van Victor Papanek en James Hennessey heel eenvoudig zelf lichtgewicht en flexibel meubilair bouwen. Ook het werk- en woonmeubel Life At Work is erop geïnspireerd, beaamt ontwerper Swinkels.

Nomadic Furniture. Beeld Domus

Geen ontwerp verbeeldt dit futuristische flexwonen zo krachtig als de Total Furnishing Unit van de Italiaanse ontwerper Joe Colombo uit 1972. Een woonblok van kek geel-wit plastic – toen nog een onverwoestbaar wondermateriaal – heeft in elke zijde een andere functie geïntegreerd, zoals een wandkeuken, een kast met inbouwtelevisie of een uitschuifbed. Deze vier compartimenten konden worden losgekoppeld en in een ruimte geplaatst. Een compleet huis was gereduceerd tot een alles-in-éénmeubel. Uiteindelijk zou de Total Furnishing Unit een radicaal prototype blijven – de nomadische woonunit was zijn tijd iets te ver vooruit.

Joe Colombo’s Total Furnishing Unit uit 1972. Museum of Modern Art. Beeld The New Domestic Landscape

Man en vrouw in één kamer

Nu, weer een halve eeuw later, is dit principe door architectenbureau UN Studio met meubelfabrikant Vitra alsnog doorontwikkeld tot een systeem van wanden die in- en uit elkaar kunnen worden geschoven. Het revolutionaire elan van Colombo is daarbij verruild voor neoliberaal marktdenken. ‘Een huis van 60 vierkante meter past hierdoor op een vloeroppervlak van 40 vierkante meter’, aldus architect Ben van Berkel van UN Studio.

Maar de efficiëntieslag is onmiskenbaar, zo blijkt in het nieuwe innovatieve woongebouw Van B in München, waar de huizenprijzen tot de hoogste in Europa behoren. Elke wand of ‘plug-in’ heeft een andere functie: van werken tot ontspannen in een mediatheek en zelfs een fitness. Heel klassiek is het ‘Murphy-bed’. William Murphy bedacht dit opklapbed dat in een kast verdwijnt in 1900, om vrouwen te kunnen ontvangen; een ongetrouwde man en vrouw mochten in het San Francisco van 1900 niet in een kamer samen zijn als er een bed stond. Nu kunnen bewoners deze slaap ‘plug-in’ naar eigen wens samenstellen.

Uitgeklapt Murphy Wall Bed. Beeld imageselect

Gidsland in compact wonen

Een buitencategorie in compact wonen is Japan. Niet toevallig doet de gevel van het Van B-complex met zijn hoekige appartementen van prefabbetonplaten denken aan de Nagakin Tower in Tokio, een baanbrekend flatgebouw uit 1972, dat bestaat uit een stapeling van kant-en-klare capsules. In dit gidsland in compact wonen wordt gewoekerd met elke peperdure centimeter woonoppervlak. De microwoning of jutaku staat op gelijke hoogte met origami (papiervouwkunst) en bonsai (miniboompjes). Trappen worden slaapkamers of werkplekken. In de vloer zit een opbergkast, de vloer zelf wordt een eettafel. De keuken zit verstopt in een gangkast – of andersom. Elke jutaku is anders maar hebben één en hetzelfde designprincipe: less is more. Daar hoort ook de onderwerping aan een spartaanse levensstijl van ontspullen en consuminderen bij.

Nagakin CapsuleTower Beeld RV

Veel van deze vernuftige Japanse designtrucjes sijpelen door naar krappe stadsappartementen in Nederland. ‘Een klein huis dwingt je scherpe keuzes te maken. Wat vind ik belangrijker: werken of koken?’, zegt Koen Fraijman, ontwerper van serious games. Dus heeft zijn studio van 45 vierkante meter geen vaatwasser, maar wel een zelfgetimmerde romantische bedstee. Spiegeldeuren op de kledingkast versterken een illusie van ruimte; een werktafeltje klapt uit een wandkast. De trots van zijn Amsterdamse jutaku is een televisie die over een rail van de wand naar het midden van de kamer glijdt. ‘Dit interieur past als een maatpak.’

Het interieur van Koen Fraijman en zijn vriendin Fadime Gökkaya. Beeld Jordi Huisman

Maar het kan natuurlijk nog compacter. Een woonkeuken? Nergens meer voor nodig, toch? Voor avondeten is er de foodmarket of Thuisbezorgd. Werken kan in een co-workingspace of gewoon in het koffiehuis op de hoek. De televisie is flatscreen en de boekenkast gereduceerd tot e-reader. Wie weet zitten we straks in een kale kamer zonder ramen maar met muurvullende ledschermen met uitzicht op een virtueel dakterras of tropisch strand. Dineren met onze vrienden doen we met vr-bril in de metaverse.

Digitaal kunstenaar Viola Renate neemt met haar krappe appartement van 40 vierkante meter op de Amsterdamse Wallen een voorschot op deze digitale toekomst. Tegelijkertijd passeert er een eeuw aan compacte innovaties de revue. Het meubilair is schaars. Zitten kan op Japanse tatamimatten. Gordijnen kunnen als schuifwanden ruimtes vergroten of verkleinen. Alle wanden en doeken zijn voorzien van digitale prints van haar kleurrijke fantasiewereld. ‘Ik leg als het ware een virtuele laag over mijn leefomgeving. Nu nog met stof en papier. Maar in de toekomst kan ik zelf kiezen wat er te zien is op de beeldschermen op mijn wanden en kasten.’ Een volledig plat interieur met een aan- en uitknop: het zou het einde van de zoektocht naar het compacte paleis zijn. Tot die tijd blijft het passen en meten.

Wandversieringen van Viola Renate. Beeld Viola Renate