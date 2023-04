Hoe kom ik onder groepssessies uit?

Ik werk twintig jaar in het bedrijfsleven en heb bij verschillende werkgevers meegedaan aan door de baas georganiseerde groepscoachingsessies. Nooit beviel me dit goed. Meestal zat het in mijn ogen ergens tussen psychisch (en soms ook fysiek) grensoverschrijdend gedrag en emotionele terreur in. Door de machtsverhouding kun je hier weinig tegen doen. Van kennissen in andere bedrijven hoor ik soortgelijke verhalen. Ik wil deze groepssessies niet meer. Hoe kom ik hier onderuit zonder gevolgen voor mijn carrière? Vrouw, naam bij redactie bekend

Nooit spijt van gehad

Om jezelf in de ogen te kunnen blijven kijken, zit er niks anders op dan beleefd doch beslist te bedanken voor de groepscoachingsessie. Vraag je af of je in dit soort bedrijven de rest van je leven wilt slijten. Je kunt je talenten vast elders te gelde maken. Ik leverde paar jaar geleden behoorlijk wat salaris in voor een nieuwe baan, nooit spijt van gehad. Nanette Haze (54), Nijmegen

Vermijding leidt tot verzwakking

Praat met je leidinggevende en leg uit wat je weerstand is. In eerste instantie wordt niet duidelijk wat er zo vervelend is aan de sessies. Bent u te weinig weerbaar, wordt er over uw grenzen heen gegaan? Het riekt naar vermijding terwijl er juist veel te leren valt. Onderzoek eerst wat uw weerstand oproept en leer dan deze te hanteren. Vermijding leidt tot verzwakking en helpt niet op lange termijn. Jakob Cats (70), Assen

U vertoont overwicht

Als u bij de betreffende personen duidelijk kunt maken dat u moeite heeft met dit soort sessies en dat u er daarom liever niet aan meedoet, moet dat duidelijk zijn. Houd het bij uzelf. Het zou zelfs mogelijk zijn dat het in uw voordeel werkt. U bent iemand die niet bang is haar mening te geven en overwicht heeft. Petra Rijke (82), Heerhugowaard

Pensioen mee halen

Ik heb in mijn werkzame leven nogal wat van zulke sessies meegemaakt. Ze va­ri­eer­den van duffe boel tot lachwekkend en toch wel interessant. Mijn ervaring (en ook advies): gewoon uitzitten met je verstand op nul en pas reageren als het echt interessant wordt. Ik heb er mijn pensioen mee gehaald. René Speur (77), Almere

Mail wegwerken

Voor ik naar zo’n sessie ga google ik wie ’m geeft. Soms is dat iemand die echt wat kan en dan ga ik er hoopvol heen. Meestal echter is het iemand die geen les kan geven en dus coacht. Ik stel tijdens zulke sessies zo vroeg mogelijk een inhoudelijke vraag. Komt daar zinnig antwoord op dan ben ik alsnog geïnteresseerd. Komt daar prietpraat uit dan weet ik twee dingen. Ik stel geen vraag meer en kan op mijn laptop twee uur lang in alle rust mijn mail wegwerken. Charlotte Goulmy (53), Deventer

Leer te communiceren

De gevolgen voor uw carrière door het weigeren van een groepscoachingsessie kan ik niet inschatten. Waar u wel invloed op heeft is welke partij hiervoor ingeschakeld wordt. Bijvoorbeeld partijen die aangesloten zijn bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en eis dan vooraf een intakegesprek. Een zorgvuldig werkende partij heeft duidelijke, vooraf besproken doelen opgesteld. Het lijdzaam ondergaan van onprofessionele teambegeleiding is voor niemand effectief. Leer uzelf en uw collega’s te communiceren over grenzen en spreek af dat deze gerespecteerd moeten worden. Zo heeft u een goede kans om er samen wat uit te halen. Felice Manshanden (44), Eindhoven

Weglopen geen oplossing

Weglopen voor wat lastig is biedt zelden een oplossing. Als u in een volgende groepssessie een dergelijke ervaring heeft, vraag om een time-out en benoem het probleem. Vertel vanuit uzelf, zonder oordeel, wat u ziet dat er gebeurt. Andere deelnemers zullen blij zijn dat u het aan de orde stelt. Elles Heine (55), Castricum

Over twee weken: Familieruzie om een nier Mijn oudste, volwassen dochter heeft een ernstige auto-immuunziekte en heeft dringend een donornier nodig. Haar jongere zus wil die niet geven, om voor haar goede redenen. Ik ben te oud en slik te veel medicijnen en kom niet in aanmerking. De man van de oudste dochter zegt zelf niet de meest aangewezen persoon te zijn want hij heeft medisch geen goede match, al kunnen ze daar tegenwoordig veel aan doen. Van hem moet ik druk uitoefenen op mijn jongste dochter. Ik ga dat niet doen. Mijn oudste dochter is nu kwaad op haar zus en wil haar niet meer zien. Wat moet ik doen? Vrouw (75), naam bij redactie bekend