Hoe ga ik om met het schelden van mijn man?

Mijn man (37), hoogopgeleid en met een goede baan in de wetenschap, gedraagt zich normaal gesproken sociaal wenselijk, maar hij heeft de vervelende eigenschap nare scheldwoorden te gebruiken in het openbaar. Als er iets gebeurt op straat of in een winkel scheldt hij met ‘kankerlijer’ of ‘kankermongool’. Ik schaam me dan voor hem en heb al honderd keer gezegd dat ik niet wil dat hij dat doet, maar het gebeurt in een vlaag van woede. Ik heb ook al een aantal keer geopperd dat hij iets met die woede moet doen, maar hij is het type dat geen therapie zegt nodig te hebben. Vrouw (37), naam bij de redactie bekend

Uitlaatklep

Ik heb hetzelfde meegemaakt met mijn partner. Toen ik benadrukte dat ik me voor zijn gedrag schaamde, schrok hij. Ik ben beter gaan begrijpen dat hij het niet zo dramatisch bedoelt, dat zijn opvliegendheid een uitlaatklep is. Het heeft veel te maken met stress: als hij langere tijd onder druk staat, heeft hij meer moeite om zich te beheersen. We hebben ons leven nu anders ingericht. Minder stress, meer plezier maken, meer liefde en dankbaarheid. Tegenwoordig lachen we er samen om als er iets misgaat. Dat is prettiger, en het lukt bijna altijd. Er wordt thuis nog weleens gescholden, daar kan ik dan om gniffelen. Miriam Meester (54), Den Haag

Pleur op

In tegenstelling tot wat u impliceert, heeft vloeken geen verband met het opleidingsniveau. Daarnaast heeft het volgens verschillende onderzoeken ook genoeg voordelen. Het kan communicatie verbeteren, verbale creativiteit stimuleren en sociale interacties verrijken, zelfs in professioneel verband. In het specifieke geval dat u beschrijft lijkt het vooral een manier om prikkels te verwerken, zoals het voor mijzelf als ADHD’er ook uitkomst biedt. Vloeken vermindert namelijk zowel stress als pijn, en volgens onderzoek van Key University: hoe vreselijker de vloek, hoe sterker het effect hierop. Wat mij betreft een effectief, tamelijk onschuldig en geweldloos middel dat gebaat is bij minder benepenheid. Dus pleur op met dat gezeik! Max Mellink (26), Rotterdam

Ter plekke aanspreken

Mijn vader heeft kanker. Mijn betrokken zoon van 11 raakt op straat, bij voetbal en op speelveldjes soms ernstig van slag van woorden zoals uw man die uit. Nadat hij zichzelf herpakt kiest hij ervoor om – zelf of met mijn steun – de dader te benaderen en te benoemen wat het met hem doet. Dat maakt bewust en mensen schrikken van die spiegel. Hij verandert zo de wereld beetje bij beetje. Mag ik u vragen uw man ook in het openbaar op zijn gedrag aan te spreken, in het bijzijn van de ontvanger van zijn agressie? U zult bijval krijgen. Dat opent hopelijk zijn ogen voor de noodzaak van verandering. Marco Tieleman (49), Rotterdam

Ultimatum

Misschien is er een gulden middenweg denkbaar. Je man zegt dat hij geen therapie nodig heeft, dat impliceert dat hij zelf vindt dat er prima met hem valt samen te leven. De afspraak: jij gunt je man zijn scheldtirades, maar alleen als jij er niet bij bent. Als zelfs dat te veel gevraagd blijkt te zijn, zou ik hem op een rustig moment thuis resoluut meedelen dat je voorlopig niet met hem samen naar openbare gelegenheden gaat. Met als volkomen legitieme reden dat jij het heel ongezellig vindt als hij in jouw bijzijn woedend tekeer gaat tegen vreemden. Je kunt alleen veranderen hoe jij met zijn gedrag omgaat, de rest moet hij zelf doen. Eva van der Meer (46), Utrecht

