Hoe ga ik om met het gezin van mijn vriend?

Mijn nieuwe relatie verloopt moeizaam vanwege de weerstand van zijn kinderen (pubers) en ex (tevens zijn buurvrouw) die probeert controle te houden over mijn vriend. Hij wil iedereen tevreden houden en zijn kinderen niet teleurstellen. Omdat ze niet getrouwd waren, is er geen ouderschapsplan opgesteld bij de scheiding en dat leidt tot onduidelijke grenzen. De kinderen vragen vaak of hij bij het avondeten of ’s avonds bij zijn ex kan zijn. Ook vieren zij de feestdagen samen. Ik voel me hier ongemakkelijk bij. Mijn vriend wil dit zo houden, maar vreest ook dat de band tussen mij en de kinderen nog slechter wordt. Vrouw (37), naam bij de redactie bekend

Denkfout

Het is een klassieke denkfout die je maakt, dat de problemen in je relatie zouden worden veroorzaakt door zijn ex en zijn kinderen. Het lijkt misschien terecht om de schuld buiten jullie te leggen, maar dan ontneem je hem zijn verantwoordelijkheid. Bovendien zal de relatie met zijn kinderen voor hem altijd belangrijker zijn dan zijn relatie met jou. De band tussen jou en zijn kinderen kan groeien als je hun verzet accepteert. Daar kun je jouw grenzen respectvol tegenoverstellen. Wanda Offereins (51), De Wolden

Band met vader

Kinderen willen maar één ding en dat is dat beide ouders nog goed met elkaar kunnen opschieten. Een ouderschapsplan lost uw gevoel niet op. Is het feit dat uw vriend met zijn ex aan één tafel zit niet een veel groter probleem voor u? Gun de kinderen van uw vriend een goede relatie met hun vader en zij zullen ook meer openstaan voor u. Kim de Lange (45), Zwolle (co-ouderschap in goed overleg, dochter van inmiddels 20)

Goed plannen

Mooi dat uw partner nog betrokken is bij de kinderen en dat zij op feestdagen niet het verscheurde gevoel hoeven te beleven van ouders die uit elkaar zijn. Onderneem dingen in de vele weekenden die over zijn en probeer uw partner ervan te overtuigen dat het voor de kinderen goed is om een duidelijke planning te hebben door het jaar heen. Maartje Stil (44), Alkmaar (leeft ook met een samengesteld gezin)

Eerste/tweede plaats

Het (gebroken) gezin vormt één systeem en u valt daarbuiten. Erken dat daarbinnen geen plek voor u is. Op feestdagen die zij samen vieren, komt u op de tweede plaats. Op andere momenten kunnen u en uw vriend elkaar op de eerste plaats zetten. Maak uw behoefte duidelijk en maak afspraken over het waarborgen van uw qualitytime. Maak ook duidelijk aan het gezin dat u hun ‘eenheid’, ook al zijn ze gescheiden, respecteert. Dat geeft rust. Eric van Kleef (55), Leiden

Geef het tijd

Een samengesteld gezin heeft vaak veel tijd nodig om tot een ‘fijne’, harmonieuze dynamiek te komen (vijf tot zeven jaar). Dus gun jezelf en elkaar de tijd. Vooral bij pubers is het van belang ze ruimte te geven. Marieke Jansen (45), Winterswijk

Relatie met gezin

Je hebt niet alleen een relatie met deze man, maar met zijn hele, grotendeels nog functionerende gezin, en dat zal zo blijven. Aan jou de keuze of je dat wilt. Christine Kuiper (58), Amsterdam

Ego opzij

Het klinkt een beetje makkelijk om de kinderen en de ex de schuld te geven van uw moeizame relatie. Kinderen hebben niet gekozen voor deze situatie. Zij hebben geen andere verplichting dan vriendelijk en beleefd te zijn tegen u als vriendin van hun vader. U kunt uw ego opzijzetten en zich plooien naar de situatie of een relatie zoeken waarin u wel een hoofdrol speelt. Ilonka Luhrman (60), Sneek

Over twee weken: Hoe kan ik mijn werk als docent volhouden? Sinds een jaar werk ik als leerkracht. Ik vind het leuk en heb het naar mijn zin met mijn klas en collega’s. Het lesgeven kost mij alleen te veel tijd en energie. Op zondag werk ik om mijn lessen voor te bereiden. Na een werkdag kan ik geen andere activiteiten meer ondernemen, omdat ik op ben. Soms heb ik na het lesgeven nog een vergadering, de energie hiervoor moet ik dan echt uit mezelf knijpen. Vaak moet ik op zo’n dag paracetamol innemen vanwege hoofdpijn. Wat kan ik doen? Ik wil graag dit werk doen, maar op deze manier houd ik het niet vol. Vrouw (41), naam bij de redactie bekend.