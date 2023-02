Hoe begrens ik het gamen van mijn 6-jarige zoon?

Mijn zoon speelt graag spelletjes op de iPad. Wij beperken dat tot een half uur per dag. Om ons heen lijkt schermtijd onbeperkt. Daardoor maakt hij regelmatig bewust speelafspraakjes bij vriendjes, in plaats van bij ons thuis. Hij kiest voor kinderen met een iPad, en vraagt hij zich niet af: bij wie speel ik het liefst? Thuis meer schermtijd geven vinden we niet de oplossing. Met hem hierover praten gaat maar beperkt gezien zijn leeftijd. Wat te doen? Man (35), naam bij redactie bekend

Zeg het

Wij zijn zo’n huishouden waar veel mag en hebben ook veel vriendjes over de vloer van dezelfde leeftijd. Maar als een ouder tegen mij zegt dat een kind niet op het scherm mag dan is het heel simpel: geen scherm ook bij ons. Zeg het gewoon tegen die ouders. Sarah Prins (38), Den Haag

Meteen na school

Wij besloten de agenda vooral zélf te bepalen en maakten regelmatig afspraakjes met ouders en hun kinderen. Met een of twee kinderen uit school meteen door naar een speeltuin verderop. Een fietstochtje, stepavontuur of de middag in de natuur doorbrengen. Ons kind mocht een half uur voor het avondeten en daarna nog met het gezin wat tv-kijken. Sturing, grenzen, kaders en regelmaat. Kinderen varen er wel bij. Rens La Croix (48), Amsterdam

Help hem op weg

Uw kind is 6, u bent (voorlopig) in de gelukkige positie dat u bepaalt waar uw zoon zijn tijd doorbrengt. Koop een basketbal, een bakblik, knutselspullen of een leuk bordspel en help uw zoon met het uitnodigen van een vriendje bij hem thuis. Help ze even op weg en na een kwartiertje dribbelen, ravotten of bakken zijn ze die iPad vergeten. Joris Kurk (35), Amsterdam

Uitstekende carrière

Als kind in de jaren tachtig was ik gefascineerd door computers en koos ik mijn vriendjes uit op basis van of ze er thuis al een hadden. Ik heb er uiteindelijk een uitstekende carrière en mijn beste vrienden aan overgehouden. Chris Olivers (48), Utrecht

Legotafel

De oplossing ligt in je eigen huis. Wij wonen in de stad en zouden precies hetzelfde hebben gehad, maar onze mama en papa hebben de legotafel in de woonkamer gezet. Daardoor spelen we altijd direct, en vriendjes ook. Wij hebben een kindvriendelijk huis waar we altijd kunnen spelen. Kinderen willen altijd graag bij ons spelen, ook de iPad-vriendjes. Samuel (11) en Rafael (9), Obermeijer, Utrecht (samen met mama en papa geschreven)

Voorkom te lange speeldate

Probeer speelafspraken te regelen waarin kinderen en ouders na schooltijd ergens gaan spelen (speeltuin, bos, voetbalveldje) voordat ieder zijn eigen huis opzoekt. Bijkomend voordeel vinden wij vooral dat het de ‘te lange speeldate’ voorkomt, wanneer de energie na een lange schooldag al wat minder is. Margriet (35) en Maxime (5) Brosens, Breda

Overbuurjongen met Sega

Mijn broer en ik zijn opgegroeid met de Nintendo. Onze ouders beperkten de speeltijd op de Nintendo. Daarom gingen we naar de overbuurjongens, die een Sega hadden. We zijn uitstekend terechtgekomen. U kunt thuis een rolmodel zijn door niet naar uw eigen scherm te turen in het bijzijn van uw kinderen. Geert Oldebeuving (34), Utrecht

Elke dag sporten

Ik heb wel een oplossing: u moet uw kind elke dag laten sporten, dan heeft hij geen tijd meer om te gamen bij vriendjes. En het is ook nog leuk. Pelle Janssen (9), Haarlem

Ander huis, andere regels

Onze zoon van 10 speelt tegenwoordig ook graag bij een vriendje omdat hij daar onbeperkt mag gamen. In een ander huis gelden andere regels, dat is ook leerzaam. Bij ons thuis mogen ze dertig minuten gamen. Zo zien de vriendjes dat je ook leuk samen kunt spelen zonder alleen maar te gamen. Heleen van der Sar (40), Barendrecht

