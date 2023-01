Hiske Versprille wordt hartgrondig opgevrolijkt door het innemende tweemanszaakje Beulings

Restaurant Beulings. Beeld Els Zweerink

Beulings Beulingstraat 9, Amsterdam

beulings.nl

Cijfer: 9- Open do t/m za. All-in-menu (vijf gangen met amuses, wijn, water en koffie) € 159,50, met halve glazen € 149,50, zonder dranken € 99,50. Vega is mogelijk mits vooraf aangegeven.

Er zijn van die restaurants die altijd hun frisse pareltjesstatus weten te behouden – eigenlijk hebben ze al best heel lang een goede naam, maar toch blijven ze op de een of andere manier altijd een beetje onder de radar. De kleine table d’hôte Beulings, in een straatje tussen de Amsterdamse grachten in, was een bedrijf waarvan we het bestaan en de reputatie al een tijd kenden, maar waar we toch nog nooit waren geweest. Dit jaar bestaat het restaurant vijftien jaar, en heropende het na een korte verbouwing – een prima aanleiding voor een bezoek. Bovendien hoopten we, zeiden we tegen elkaar, in de koude januaridruil en na het bezoeken van een aantal niet superdenderende restaurants, erg op een fijn opstekertje.

Het interieur is geel en oker, de tafels zijn van hout en achterin is de open keuken. De muren, met een soort gestempelde bloemen en kruiden, doen me denken aan het handgeschepte briefpapier waar ik in de jaren negentig mijn penvriendinnen op schreef, en we zien talloze potten en flessen met gezellige inmaaksels en azijnen. Bij de trap naar de wc hangen vleeswaren en kruiden te drogen. Er is maar iets meer dan een handjevol tafels, en de gasten komen allemaal met een grote glimlach uit de vrieskou door het zware, lederen gordijn naar binnen gewandeld, alsof ze delen in een groot geheim.

De zaak is van het innemende echtpaar Lisja Hu en Bas Bont – hij doet het eten, zij de wijn en als gast word je aangemoedigd de boel ook zo veel mogelijk in hun handen te leggen. Hu serveert ons een fijn aperitief met direct een riedeltje snackjes: uitstekende olijven en ingemaakte, onrijpe blauwe bessen; macadamianoten met kerrie en karamel; een huisgemaakte kaasvlinder. Direct daarachteraan komt er een fijne kippenlevermousse geserveerd op een knapperig kippenhuidcrackertje met wat stemgember waarvan het zoet supergenoeglijk aanschurkt tegen het zoet van het velletje. En een stukje pittig gefermenteerde koolrabi met een gezouten zwarte bes, ook hier valt direct op hoe geinig de pittige funk van de kimchi samengaat met de iets zweterige funk van de cassis: eenvoudig, heel mooi afgepast en lekker.

Er is een vast menu van € 99,50 (we hebben aangegeven dat een van ons vandaag graag vegetarisch wil eten en dat is geen enkel probleem), dat kan worden geserveerd met bijpassende wijnen, water en koffie voor nog € 60 extra – dat is best een serieuze prijs voor een wijnarrangement, maar het zal elke cent dubbel en dwars waard blijken. Halve of losse glazen zijn ook mogelijk, er dan is er ook nog een wijnkaart om je vingers bij af te likken – alles ademt hetzelfde ingetogen, maar zeer zelfverzekerde vakmanschap.

Een flan van pompoen. Beeld Els Zweerink

Spliterwtenbeslag

Als tweede amuse komt er een kleine, perfecte eenhaps-bara op tafel – een Hindoestaans-Surinaamse fritter van spliterwtenbeslag, met bakkeljauw van heek, wat peper en wat zuur. Door de avond heen zullen we ook nog een Sri Lankaanse saus krijgen, Chinese noedels, een Mexicaansig knollengerecht – wat we eten laat zich lastig in een hokje stoppen, behalve dat het allemaal met enorm veel nieuwsgierigheid, smaak en plezier gemaakt is. ‘Ach’, zegt Bont als hij aan tafel komt, ‘ik ben maar een boer uit de polder hoor. Ik doe maar wat, beetje freestylen.’

Dat freestylen uit zich dan bijvoorbeeld in een gerecht waarbij allerlei verschillende knolgewassen (aardappel, biet, yacon) worden gecombineerd met een gebakken coquille, de rode, tannineuze kleurstof anatto, en een heel bijzondere saus van cactusblad en zwarte limoen. Het is verfijnd, complex en ronduit lollig: de saus heeft iets slijmerigs op een plezierige manier, doet heel Mexicaans aan door de gerookte peper en koriander, en het bijgeleverde coquillechipje is ook op een hele fijne manier kleverig. De vleesloze versie komt met knapperig geroosterde aardpeer, en dat werkt uitstekend als een volkomen knollentuintje. Hu schenkt er een Vigneti Massa Derthona bij – een witte wijn uit Piemonte van honderd procent timorassodruif, die bijzonder goed aansluit bij zowel het zilt-zoete van het schelpdier, als bij de aardse zoetheid van de knollen en de pit.

In het kader van de transparantie meld ik u graag dat een van mijn goede voornemens voor 2023 was dat ik zou stoppen met het inhaleren van restaurantbrood; een ongezonde en hardnekkige gewoonte. Beulings blijkt echter zo’n beetje de minst geschikte plek om dit in de praktijk te brengen, aangezien íédere gang blijkt te worden begeleid door weer een ander soort geweldig, zelfgebakken brood en bijbehorende smeersels. Knapperige focaccia, lekker gistig en heet uit de oven met opgeslagen boter; dan zuurdesembrood met een paprikadip en saus van kabeljauwkuit; tenslotte verse brioche met beurre noisette; het is onmogelijk ervan af te blijven, en ik besluit mijn voornemen uit te stellen tot morgen.

Kooieend met zachte rode kool, besjes en Yorkshire pudding Beeld Els Zweerink

Voor de tweede gang is pijlinktvis héél kort gegaard en tot een soort noedeltjes fijngesneden samen met het Italiaanse vetspek lardo, en geserveerd met geroosterde knolselderij, gebarbecuede prei en een gele saus van spliterwten die onweerstaanbaar naar snert smaakt; rokerig en zoet met opnieuw wat zeer goed gedoseerde pit. De combinatie is heel goed, ook opnieuw met de wijn: een rijpe Elzasser pinot gris van Albert Boxler met een héél klein, superfijn tikje zoet. Bij het vegetarische gerecht zijn echte noedeltjes gebruikt, van konjakwortel, die wat textuur betreft goed aansluiten maar de smaak blijft een beetje achter.

Pompoen

De vegetarische derde gang is een flan van pompoen, en waar we hierbij vrezen voor iets nogal logs en pumpkin pie-achtigs, blijkt het een heel licht, bijna soufflé-achtig gerecht, dat door ’m heel zacht te laten stomen de frisse, komkommerachtige smaak van flespompoen heeft weten te behouden. Heel erg knap gedaan. Er ligt opnieuw een bijzondere saus bij (‘Opgepikt tijdens de vakantie in Sri Lanka’, zegt Bont) van kokos, pandan en kerrieblad – supergeurig en subtiel. Opnieuw schenkt Hu hier een wijn bij gemaakt van maar één druif, een cinsault van Chateau l’Argentier in de Languedoc: niet te zwaar maar toch zwoel bij het zachte, aromatische gerecht.

Vijgentaartje met kweepeer, amaretti en amandelspijs. Beeld Els Zweerink

We zitten inmiddels al hartgrondig te spinnen aan onze tafel als er een soepje van zuurkool wordt geserveerd die zózeer smaakt naar alles wat heel goede zuurkool zo lekker maakt – niet alleen zuurkool maar ook jeneverbes, laurier, ganzevet, worst – dat we het een bijna hologram-achtige ervaring vinden. Ook de kooieend met zachte rode kool, besjes en Yorkshire pudding is een onweerstaanbaar wintergerecht. Yorkshire pudding is geen pudding zoals wij dat kennen, maar een dik, pannekoekachtig broodje om je jus mee op te soppen. Het dessert is een vijgentaartje met kweepeer, amaretti en amandelspijs, en een geweldig ijs van vijgenblad en gerookte room. Het is heerlijk, maar wel erg zwaar en zoet samen.

Dit pareltje met eeuwigheidswaarde overtuigt door het zelfverzekerde, ingetogen vakmanschap van de eigenaren, maar vooral ook door het enorme plezier dat we op de borden, in de glazen en in de zaak zelf vinden. Het is echt heel fijn, en we willen nog vaak naar Beulings terug.