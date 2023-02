Hiske ging lunchen bij het eeuwenoude Brasserie Paardenburg – en werd daar behoorlijk narrig van

Brasserie Paardenburg, aan de Amstel, heeft een lang, roerig leven achter zich. Het eten is echter zéér middelmatig – de joviale kaart en bediening ten spijt.

Brasserie Paardenburg Amstelzijde 55, Amstelveen brasseriepaardenburg.nl Cijfer: 5,5 Iconische horecagelegenheid aan de Amstel met grote brasseriekaart. Hoofdgerecht rond € 25. Driegangen maandmenu € 42,50.

Wie vroeger te paard, per postkoets of trekschuit Amsterdam verliet en de rivier de Amstel volgde naar het zuiden, moest doorgaans zo rond Ouderkerk even stoppen ter verfrissing van mens en dier. Daartoe was er de Paardenburg, een eet-, drink- en slaapgelegenheid met aanpalende stallen (vandaar een ‘uitspanning’) waar de paarden konden worden afgezadeld en eventueel vervangen. Ze verdwenen toen de verbrandingsmotor het verkeer overnam van het werkdier, maar het restaurant bleef. De geschiedenis beslaat inmiddels vier eeuwen en is vervlochten met het dorp Ouderkerk aan de Amstel – al ligt het officieel in Amstelveen.

Lange tijd waren hier zelfs twee beroemde restaurants: Groot Paardenburg en Klein Paardenburg. Dat laatste had onder Ton Fagel in de jaren zeventig en tachtig een Michelinster – op de plek van dat restaurant huist nu het veelbelovende nieuwe Saam van topsommelier Koen van der Plas en chef-kok Margot Janse. Groot Paardenburg heet, na een hele batterij aan roemruchte eigenaren als Herman den Blijker en Ron Blaauw te hebben versleten, inmiddels alweer een tijdje gewoon Paardenburg. Maar groot is het nog steeds, zien we direct als we aankomen; een oceaanstomer van een zaak met een imposante pui voor, gietijzeren paardenhoofden op gekke plekken, diverse feestzalen, een giga tuin achter en een enorm terras aan het water. Wij nemen met de andere lunchgasten plaats in de serre vanwaaruit we nog net de Amstel kunnen zien.

Vervlogen tijden

De boel is zorgvuldig gemoderniseerd met zachte stoeltjes, plastic hangplanten en non-descripte semi-jazz over de speakers, maar we zien ook nog het prachtige zilveren bestek, de marmeren tafels en de champagnecoupes die doen denken aan vervlogen tijden. De ober, een aardige kerel in een blauw jasje en blauwe jeans die het joviaal-zijn bijna tot Gaston Starreveld-niveau heeft geperfectioneerd, begroet ons met zo veel uitbundig enthousiasme (‘Goeoeoeoe-de-middag! Lie-ve da-mes! Hallo! Hallo!’) dat we ons even afvragen of hij misschien onze verloren gewaande tweelingbroer is. Maar later zien we dat hij tegen iedereen zo doet en ook de rest van de bediening is erg aardig.

Alle gerechten van de, zoals het hoort, ook letterlijk erg grote brasseriekaart worden zeven dagen per week de hele dag door geserveerd. Hartstikke fijn, want plekken waar je doordeweeks goed warm kunt lunchen zijn nog altijd dun gezaaid. Er is een maandmenu voor € 42,50 waaruit je ook losse gerechten kunt kiezen, en een dagspecialiteit van gebakken zeeduivel met witlof en truffel: lekker, lijkt ons. We zien sowieso allerlei dingen waar we trek van krijgen: fruits de mer, steak tartare, een kippetje – klassiekers die, mits goed bereid, je hele dag kunnen maken. Minder aantrekkelijk vinden we de Salade Paardenburg met verse tonijn, oester, steak tartare, eendenlever, pata negra, gerookte zalm en haringkaviaar. ‘Salade Frontale Postkoetsbotsing’ grapt mijn tafelgenoot, maar er zijn vast liefhebbers voor te vinden.

Hollands horecamysterie

We beginnen met de steak tartare (€ 16,50 ) en dat is geen succes. Het vlees is weliswaar met de hand gesneden en zorgvuldig aangemaakt, en we krijgen er een zachtgekookt eitje bij, gefrituurde kappertjes en een parmezaankoekje. Helaas is niet één van die bereidingen vandaag gemaakt en (durf ik wel te beweren) een aantal ervan ook niet gisteren. Het vlees zit vol bruine, geoxideerde stukjes, de parmezaankruimels, het eitje en de kappertjes komen uit de koelkast en zijn daardoor taai en koud. Bovenop ligt een grote dot gemengde, maar totaal onaangemaakte sla. Dat vind ik altijd een van de grootste Hollandse horecamysteries, want droge sla is helemaal niet lekker. Eten de mensen die dat serveren thuis ook sla zonder iets erop, of wordt het alleen gezien als garnituur dat we dienen te laten liggen? Jammer allemaal. De kalfsragout onder een dakje van bladerdeeg (€ 9,50) is zo’n gerecht waar ik direct vrolijk van word, maar het dakje is niet krokant en smaakloos en de ragout, hoewel oké van smaak, is log, dik en dof in plaats van smeuïg en glanzend.

Kalfsragout onder een krokant dakje van bladerdeeg. Beeld Els Zweerink

We delen een kleine portie bouillabaisse (€ 16,50). Volgens de ober is hij zo goed dat ‘Franse gasten altijd zeggen dat hij beter is dan in Frankrijk’. Hoewel de soep weliswaar op een soort van deugdelijke manier huisgemaakt lijkt, is hij vervelend korrelig van structuur alsof hij niet goed door de zeef of passe-vite is geduwd; een waterige soep vol harde visvezeltjes in plaats van een lichtgebonden, prettig en gelaagd geheel. De mosselen en kokkels zijn te gaar, op de saffraanmayonaise die voor rouille moet doorgaan zit een vel, de croutons lijken verdacht veel op de harde dobbelsteentjes die je in de cup-a-soup vindt en de gruyère is zo gaan zweten dat hij doorzichtig is geworden. Echt heel zonde allemaal, dit gooi- en smijtwerk, want juist bij klassieke gerechten als deze zijn de details belangrijk.

Geen hogere wiskunde

We besluiten onszelf te trakteren op de gebakken zeetong (€ 45), dat kan nog nét en het is bovendien echt een gerecht dat past bij de ouderwetse chic van deze plek. Helaas: de tong lijkt wel gefrituurd en daarna opgewarmd in de oven, de bloemlaag is taai en niet nagezouten, het vlees is véél te gaar. We krijgen er drie zielige kerstomaatjes bij, een zoetige saus waarop opnieuw een vel zit, en verder niks.

Gebakken zeetong met remouladesaus. Beeld Els Zweerink

Van dit soort gepruts (en voor deze prijzen!) worden we behoorlijk narrig, want zo’n mooie vis goed bakken is geen hogere wiskunde, dus we gooien het hier echt op gemakzucht. De gekonfijte eendenbout met choucroutegarnituur (€ 27) is oké, met prima zuurkool en een morillejus die ook in orde is, er zit een stukje spek bij en een nogal smaakloos chipolataworstje. Curieus genoeg blijken de bijbestelde seizoensgroenten (€ 6,50) ineens verrassend goed: knapperig gebakken blokjes knolselderij met cavolo nero, hazelnootjes en lekkere salieboter.

Bouillabaisse met schelpen, rouille, croutons en gruyère. Beeld Els Zweerink

Bij de desserts zijn de aangekondigde ijssoorten door elkaar gehaald, erger is dat de custard van de crème brûlée (€ 10) smaakt alsof hij uit een pakje komt; in elk geval is hij veel te licht en mager om echt van room en eidooiers te zijn gemaakt. Het deeg van de tarte tatin (€ 12,50) lijkt wel een soort zoete, kleffe afbakpita en bovenin blijken stukjes verkoold aluminiumfolie te zitten: echt helemaal niet lekker.

We merken aan de kaart en de bediening dat er heus ambitie is om weer iets te maken van Brasserie Paardenburg, maar door onzorgvuldige en gemakzuchtige keuzes van de keuken voelde onze lunch vooral als een opeenvolging van gemiste kansen.