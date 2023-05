Hier op de camping schiet bosmeisje Ammarie opnieuw wortel en fluit ze ’s morgens met de vogels mee

Ammarie Visser Beeld Ammarie Visser

Ammarie Visser (59), Zuidlaren

Sinds Ammarie is neergestreken op camping De Kampen heeft ze in no time ervoor gezorgd dat ze in haar eigen sfeer kan zitten. ‘Ik hang een paar doeken op, een lege schaal wordt bij mij meteen een altaar, haha. Waar ik woon, wil ik thuis zijn.’ En na een tijd van straffe tegenwind – hartsvriendin overleden, huwelijk op de klippen, corona – is dit misschien wel de juiste plek om opnieuw wortel te schieten. ‘Toen ik een vriendin ging assisteren voor een zweethutweekend in Roodeschool, kwam dit op mijn pad. Past bij mij hoor, ik zeg altijd: ik ben mama Wapper, een keurslijf past mij niet. Trouwens, ik had altijd het gevoel dat ik meer een bosmeisje was, ik tekende altijd al bomen. Ik doe nu ook een jaartraining kruidencursus, dus ik ben steeds, zeg maar, onkruid aan het eten. En hoor je die merel? Er zit er hier eentje in de boom waarvan ik weleens denk: ben je stiekem verliefd op mij? Zitten we ’s ochtends samen te fluiten.’

En bij deze nieuwe situatie past ook een nieuwe naam. ‘Ik heet eigenlijk Annemarie, werd weleens Ammarie genoemd en toen zocht ik op wat dat betekende, nou, oorsprong! Dat past perfect, weg met dat karma en die oude shit. Ik aai iedere dag mijn intuïtie.’