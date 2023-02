‘Het was niet dat ik me mijn verliefdheid herinnerde – ik werd opnieuw verliefd’

Beeld Max Kisman

Froukje (70): ‘Ik was 20 toen ik John leerde kennen, hij was een vriend van een vriend en ik was op slag verliefd. Alles aan hem was avontuurlijk. Het land waar hij vandaan kwam, de taal die hij sprak, de drukte in zijn hoofd. Als we hand in hand over de tramrails liepen op de Scheveningseweg in Den Haag, verbood hij me achterom te kijken, want dan was het nog spannender als er een tram aankwam. Maar als ik bij hem sliep was het of alles klopte en voelde ik me veilig.

Een week lang trokken we met elkaar op, ik begon al emigratieplannen te maken, toen hij op een dag ineens was verdwenen. ‘Terug naar Amerika’, zei onze gezamenlijke vriend bij wie hij gelogeerd had. ‘Hij kon geen afscheid nemen van je, bang de moed te verliezen om te vertrekken.’

Grotere afstand dan ooit

Hij gaf me een boekje van Winnie the Pooh, dat John voor mij had achtergelaten. Er stond in: als je dit leest ben ik weg, remember the good things as I will. Ik was razend. Ik had dus niets voor hem betekend, ik had me vergist. Toch zijn we in de maanden die volgden gaan schrijven, tot hij op aanraden van zijn moeder bij de marine ging. Nu begreep ik helemaal niks meer van hem. Het was 1972, de VS zat midden in de Vietnamoorlog die John – hoe vaak hadden we het daar niet over gehad – net zo verguisde als ik. De afstand tussen ons leek ineens groter dan ooit. Het pacifistische meisje met het gebroken geweertje en de man van de Navy Seals hadden niks bij elkaar te zoeken. En geholpen door een nieuwe verliefdheid vergat ik John.

Ruim veertig jaar later, het was inmiddels 2014, zat ik met mijn 3-jarige kleinzoon in mijn woonkamer. Van alle boeken in de boekenkast trok hij Winnie the Pooh eruit; een dun langwerpig boekje met een vergeeld omslag. Ik had al lang niet meer aan Winnie gedacht, maar met een schok herkende ik het: shit, het boek van John. Als voor het eerst las ik de woorden die hij in een kriebelig handschrift op de eerste pagina linksboven had geschreven. En ineens kwam alles terug; de liefde, de spanning, maar vooral de veelheid van al die gevoelens tegelijk. Ik werd overweldigd door die allang verdwenen maar tegelijk o zo bekende sensatie dat niets ertoe doet, alleen hij. Wat hij zegt, hoe hij beweegt. Al het andere dat even ervoor nog mijn gedachten vulde, uitgevlakt.

Goud in handen gehad

Het was niet dat ik me mijn verliefdheid herinnerde, ik werd opnieuw verliefd. De dag erop haalde ik zijn brieven tevoorschijn, begon die te herlezen en viel van de ene verbazing in de andere. Toen ik 20 was had ik alleen zijn afwijzing willen zien, zijn besluit bij de marine te gaan. Ik was beledigd omdat hij niet de man bleek die ik dacht dat hij was. Maar nu, drie relaties en zovele jaren verder, zag ik wat hij nog meer schreef. Ik las over zijn verlangen een bestaan met mij op te bouwen, zijn wens in Duitsland gestationeerd te worden of in Engeland, zodat het voor mij makkelijker was hem op te zoeken. Hij verklaarde me de liefde, hoe kon het dat ik dat destijds allemaal over het hoofd had gezien?

Op mijn 20ste had ik geen benul wat voor goud ik in handen had. Ik strooide kwistig met liefde en laafde me intens maar slordig aan de zijne. Ik moet hebben gedacht dat ik nog genoeg andere mannen zou ontmoeten, minstens zo leuk als hij. Ik was jong, had nog een leven voor me. Nu weet ik dat ik ongelijk had, mijn drie langdurige relaties waren niet bepaald een groot succes. Die korte tijd met John was uniek geweest, die liet zich niet herhalen. Een inzicht dat me op mijn 60ste niet verdrietig maakte, maar blij. Blij dat Winnie the Pooh en de brieven me gekatapulteerd hadden naar een van de mooiste perioden uit mijn leven en ik alles weer even opnieuw beleefde.

Ik besloot contact met hem te zoeken, ik wilde weten hoe het met hem ging. Op een Facebookberichtje kreeg ik geen antwoord. Ik liet het er niet bij zitten, en schreef naar de dominee die vaak reageerde op wat John postte. En nu lukte het wel. Aangespoord door zijn zielenherder, belde hij. Hij woont op Hawaii. Daar is hij terechtgekomen via de marine en is hij later als brandweerman gaan werken. Zijn stem klonk hetzelfde als in 1972.

Al snel bleek dat we nog steeds over van alles konden praten, hij vertelde dat zijn keuze voor de marine bewust anti-Vietnam was geweest. Want mariniers werden niet uitgezonden. In bloemrijke bewoordingen schetste hij hoe ik was als 20-jarige. En ik was verbaasd, want hij beschreef precies hoe ik had willen zijn, maar dacht niet te kunnen zijn, omdat ik belemmerd werd door onzekerheid. Ikzelf had niet tussen zijn regels door kunnen lezen, maar hij wel tussen die van mij.

Oude magie

Toevallig had ik net een reis gepland naar New York en hij besloot me daar op te zoeken. Op Kennedy Airport wachtte me een oudere man in een korte broek en een te ruim colbert. Iemand met een geverfde baard, een buikje en een geschoren hoofd. In zijn mond ontbrak een fiks aantal tanden. Wat ben je mooi, zei hij en nam me in zijn armen. En die avond, naakt in bed, was het er weer. Onze lichamen trokken zich van de jaren niks aan. Alles wat sexy en aantrekkelijk aan hem was, was onveranderd en had rustig liggen wachten.

Vier weken lang hebben we hand in hand door New York en San Francisco gelopen. O, John, zei ik, zo leuk als je een keer naar Nederland komt, maar doe wel even wat aan dat gebit. Dat heeft-ie gedaan. Sindsdien zien we elkaar steeds drie maanden in Nederland, drie maanden in Hawaii en dan drie maanden niet. Telkens denk ik: misschien is dit de laatste keer, want we moeten nog maar zien of de oude magie opnieuw wil werken. Maar steeds is het zo prettig dat we weer een ticket boeken. Ook dat is fijn van ouder worden. De toekomst, dat is vandaag.’