Het vraaggesprek met de Franse acteur Jean-Hugues Anglade verliep niet erg soepel

Samen met een stuk of duizend andere Nederlanders verliet ik de Thalys en wandelde ik over het perron naar Gare du Nord, waar ik werd opgewacht door een van mijn oudste vriendinnen, die voor langere tijd in Parijs verbleef met haar geliefde. Mijn eerste keer Parijs was ook met haar, we waren tieners. Het was met zo’n doodvermoeiende eendaagse busreis. Magisch vonden we het. Daarna gingen we met enige regelmaat, en de hotels en appartementen waar we verbleven werden steeds een beetje minder smerig en klein.

Terwijl we over een sterk naar urine ruikende straat naar metrohalte Barbès-Rochechouart liepen, vertelde ze dat ze kaartjes had gereserveerd voor een filmvoorstelling met Engelse ondertiteling, die deel uitmaakte van een programma voor expats dat Lost in Frenchlation heette. Nu haat ik woordgrapjes maar hier kon ik er beter tegen.

Zomercolumnist Cindy Hoetmer is schrijver van ‘autobiografische non-fictie’. Haar vierde boek Goed, naar omstandigheden verscheen in 2022.

Nadat ik mijn tas in hun formidabele appartement had gezet, en we snel een gigantische falafel hadden gegeten, stapten we binnen in een muffig theater nabij Centre Pompidou. De film, 37°2 le matin (Betty Blue), zagen we samen al eerder op ons 19de en daarna nooit meer. De reden dat we toen naar die film gingen, los van dat we kleine romantische francofielen waren, was dat hij gedeeltelijk was opgenomen in een Frans dorp waar wij onze zomervakanties doorbrachten. Nu gingen we hem weer zien, en na afloop zou Jean-Hugues Anglade, de mannelijke hoofdrolspeler, vragen beantwoorden.

We probeerden ons te herinneren hoe Jean-Hugues Anglade eruit had gezien. Ik had nog wel een vaag beeld, maar de goede man werd in de film totaal weggeblazen door de vrouwelijke hoofdrolspeler, Béatrice Dalle, waardoor er in onze herinnering geen plaats voor hem was.

Films die ik vroeger goed vond, bleken niet per se voor altijd goed, maar 37°2 le matin vond ik nog steeds prachtig. Anglade zag er in 1986 uit als een normale jongen, met een wasbordbuik en een flinke bos schaamhaar. Nadat we twee uur naar de (in de film nogal vaak piemelnaakte) acteur hadden gestaard, deed het zien van de 68-jarige Anglade een beetje pijn. Hij was niet lelijk oud geworden – ook niet mooi – maar wel oud. Dus dat zei ook iets over ons.

Het vraaggesprek verliep niet erg soepel. Ondanks de aanwezige tolk probeerde de acteur de vragen in het Engels te beantwoorden, wat leidde tot onbegrijpelijke zinsconstructies en lange stilten waarin hij zocht naar het juiste Engelse woord. De man leek, afgezien van de taalbarrière, sowieso niet erg eloquent.

‘Ik kan me niet goed uitdrukken in het Engels’, zei hij in het Engels, ‘en...’ Hij knikte naar een paar Aziatisch-uitziende meisjes op de tweede rij: ‘... ik spreek helaas ook geen Japans.’

‘Wij zijn Chinees’, antwoordde een van de meisjes.

Na een aantal vragen en langdradige non-antwoorden, zei de acteur dat we de belangrijkste vraag waren vergeten. Het antwoord op de denkbeeldige vraag bleek dat de seks in de eerste scène niet echt was, want ‘hij was geen pornoacteur’. Zijn verontwaardiging was een beetje merkwaardig, aangezien niemand de vraag daadwerkelijk had gesteld. Maar het was hem vast vaak gevraagd in Franse cafés.

De volgende dag, terwijl we koffiedronken in het appartement, lazen we in een Franse krant een stukje over een andere acteur, Gérard Depardieu (ikzelf met behulp van Google Translate), dat het een ploert was en een viezerik. Zijn vrouwelijke collega’s begroette hij doorgaans met een knijpbeweging richting hun beide borsten waarbij hij ‘pouêp pouêp’ riep.

De rest van mijn minivakantie riepen wij ook vaak pouêp pouêp, want hoewel seksueel wangedrag helemaal niet grappig is, is het geluid dat wel. Of misschien is dat een beetje lost in Frenchlation.