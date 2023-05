Het succes lijkt Sophie Straat te overkomen, maar er wordt doelbewust aan gewerkt: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we niet commercieel worden?’

Toen zangeres Sophie Straat (28) werd gevraagd voor een optreden in het Amsterdamse Paradiso, kwam ze met een tegenvoorstel. Spelen in de grote zaal van een beroemde poptempel, kort na het verschijnen van haar tweede plaat Smartlap is niet dood, was weliswaar een bekroning van haar nog maar korte carrière, maar kon ze de gelegenheid niet benutten voor iets groters? Ruimte bieden aan artiesten die net als zij geëngageerd zijn, maar zelden de kans krijgen om zich aan een groot publiek te laten zien? Geld ophalen om aan vluchtelingen te doneren? Verschillende groepen uit de links-activistische wereld samenbrengen voor een massale ‘viering van het protest’?

Paradiso toonde zich bereid, en ziedaar: Protestfest. Het motto ‘Alles is kut en het wordt alleen maar kutter’ mag dan niet direct klinken als reclame voor een vreugdevolle avond, maar de zaal is stijf uitverkocht en het overwegend jonge publiek is vanaf het prille begin in een uitgelaten stemming. Bij de mengtafel neemt Cedric Muyres, manager van de zangeres, het bonte gezelschap glimlachend in zich op. ‘Vanmiddag om twee uur stond er al een hele groep jonge meiden voor de deur’, zegt hij ietwat verbaasd. ‘Omdat ze zeker wilden weten dat ze vooraan konden staan.’

Het bier vloeit rijkelijk, vrouwen zijn ver in de meerderheid. Om iets over zevenen nodigt de schaarsgeklede transartiest Mavi Veloso het publiek uit om gezamenlijk over een denkbeeldige catwalk te paraderen, rond achten weet rapper Ella John (‘Wie is ready om te moshen met me?’) hen al te verleiden tot een duik in een heuse moshpit. De toespraken van Devika Partiman van de stichting Stem op een Vrouw en Mieke Megawati Vlasblom van het Woonprotest worden jubelend onthaald. Daarna zwepen de dragqueens en -kings van The House of Hopelezz en House of Løstbois de stemming nog wat verder op, voordat Sophie Straat rond negenen met haar band het podium betreedt, in een lichtblauw jurkje met pofmouwen, om anderhalf uur lang schijnbaar moeiteloos de smartlap te verbinden met de energie van punk.

Alles mag dan kut zijn, op deze avond worden woede en protest vertaald in vrolijk deinen op de driekwartsmaat van Mannen, een lied over mansplaining. In de ballad Geluk (‘Amsterdam, Amsterdam, waar moet ik wonen dan?’) schreeuwen vele kelen de zorgen over woningnood van zich af. De vergiffenis gaat over het groeiende verzet tegen abortus, in Papa krijgen corpsballen ervan langs (‘Weet je wat ik zo erg vind: dat zij straks iets te zeggen hebben over mij!’), het koningshuis is de klos in Oranje boven. De halve zaal blijkt de tekst van het strijdlied Vrijheid, gelijkheid, zusterschap uit het hoofd te kennen, en de boel ontploft definitief bij het nummer Tweede Kamer, waarin de zangeres wordt bijgestaan door de mannen van Goldband. ‘Wie heeft er allemaal op een man gestemd?’, vraagt ze ter introductie. Er gaan niet veel vingers omhoog, maar niettemin: ‘Daar is het gat van de deur!’

Een paar dagen later, achter een kop thee in een bruin café, is het extraverte podiumdier ver te zoeken. Sophie Straat – echte naam: Sophie Schwartz – spreekt met zachte stem en formuleert haar antwoorden bedachtzaam. ‘Ik ben heel blij dat het zo goed is gegaan’, zegt ze. ‘Het was een ingewikkelde productie, best stressvol. We hebben iedereen kunnen betalen en ook nog veel winst gemaakt, die we kunnen doneren aan Vluchtelingenwerk. En volgens mij voelde iedereen zich veilig, zowel het publiek als de artiesten. Vooral dat vond ik geweldig.’

Waarom maakte je je daar zorgen over?

‘Nou, veel van de artiesten die optraden zijn in principe kwetsbare mensen, of ze dat zelf nou zo zien of niet. Neem een transvrouw als Mavi Veloso. Zij staat als zangeres op heel veel queerfeesten, maar vrijwel nooit voor een groter publiek als dit. Het was geweldig om te zien dat ze heel vanzelfsprekend werd geaccepteerd, als een popartiest en als een vrouw, want dat is ze gewoon. Dat ik haar die ruimte kon bieden op ‘mijn’ feestje. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik van tevoren een beetje bezorgd was hoe sommige acts zouden vallen bij het publiek. Er komen best veel kinderen naar mijn concerten, en er staat toch een halfnaakte vrouw op het podium met haar kont te schudden. Veel mensen hebben nog nooit zoiets gezien als de dragqueens van The House of Hopelezz. Dus dat schiet dan door je hoofd: ik hoop niet dat dit verkeerd wordt begrepen. En meteen daarna vraag ik me af: waarom denk ik dit? Want het zijn gewoon mensen met een lichaam, hun performance is niet pornografisch ofzo. Het zegt veel over hoe de maatschappij in elkaar zit en hoeveel invloed dat op mij heeft. Maar goed, dat bleek dus allemaal prima samen te gaan.’ Lachend: ‘Daarom had ik in de coulissen al drie keer staan te huilen voordat ik eindelijk zelf op mocht.’

Het activistische element was ver doorgevoerd. Toen ik je manager om een kaartje vroeg, zei hij: ‘Dat wordt lastig, want Sophie wil de gastenlijst eigenlijk exclusief houden voor asielzoekers en ongedocumenteerden’.

‘Ja, normaal gesproken is het vanzelfsprekend dat je mensen op de lijst zet die je carrière vooruit kunnen helpen – journalisten en boekers enzo. Maar ik dacht: ach, die hebben geld, dus laat ze gewoon zelf een kaartje kopen. Ik wilde dat mensen die het niet kunnen betalen er toch bij konden zijn. Anders is het niet eerlijk, zeker niet als je het Protestfest noemt. Omdat het uitverkocht was moest ik uiteindelijk een paar uitzonderingen maken. Maar de boekers van de grote festivals zijn niet gekomen, dus ik geloof dat ik mezelf toch een beetje in de vingers heb gesneden.’

Je kijkt alsof je dat niet heel erg vindt. Zijn principes en het uitdragen van een boodschap voor jou belangrijker dan succes?

‘Ja, al hangen die twee dingen samen. Succes helpt om de boodschap aan steeds meer mensen over te brengen. Maar ik zou de boodschap nooit afzwakken om meer succes te krijgen. Zonder boodschap hoeft het voor mij niet.’

Het is min of meer toevallig dat muziek het vehikel van haar boodschap is geworden. Tot een paar jaar geleden had Sophie Straat nog nooit gezongen, een instrument bespeelt ze evenmin. Opgegroeid in de Amsterdamse wijk De Pijp verkaste ze op haar 20ste naar Den Haag om een opleiding fotografie te volgen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Daar ging het niet bepaald van een leien dakje. ‘Ik was echt zo’n hakken-over-de-sloot-student. De docenten begrepen me eigenlijk nooit, en de leerlingen ook niet per se.’

In die tijd raakte ze geïnteresseerd in het verschijnsel gentrificatie. ‘In de weekenden kwam ik weleens terug in Amsterdam, en dan viel het me op hoe De Pijp totaal was veranderd. Ik ben daar geboren, mijn moeder woont er nog steeds. Toen ik klein was, was het nog een echte volkswijk, heel gemengd. We waren altijd op straat, iedereen kende elkaar, alle kinderen gingen naar dezelfde basisschool in de buurt. Ik zat in de klas met mijn overbuurmeisje Lida, die nog steeds mijn beste vriendin is. Ik heb een tweelingbroer, zij een iets jonger broertje. Dus we groeiden op met zijn vieren, deden alles samen. Ik had daar echt de allerbeste jeugd die ik me kan voorstellen. Natuurlijk was de verandering al langer aan de gang, maar als je ergens elke dag bent zie je het niet zo. Nu besefte ik ineens: dit is helemaal mijn buurt niet meer. Er woonden alleen nog maar expats, de slager was een conceptstore geworden, mijn basisschool was nu een witte school en alles was ontzettend duur.’

Zo kwam ze op het idee om haar afstudeerproject aan de kunstacademie te centreren rond hét symbool van gentrificatie: de bakfiets. ‘Die doken ineens overal op, staan altijd in de weg. Het is een statussymbool, en voor veel mensen een bron van ergernis. Het grappige was dat mijn moeder en die van Lida waarschijnlijk de eersten waren die er eentje hadden, toen wij klein waren. Niet zo’n dure Babboe, maar een zelfgebouwde, met een hoge kunststof bak voorop, zodat ze ons makkelijk samen konden vervoeren. Een vriend had die voor hen in elkaar geknutseld. Ik vond het interessant om niet alleen kritiek te leveren, maar te laten zien dat ik zelf in zekere zin ook deel uitmaak van het probleem. Ik ga ook naar hippe feestjes in Amsterdam-Noord. Ik kan wel die cappuccino in die conceptstore betalen, en ik doe dat ook. Dus mede door mij wordt alles duurder, en raakt de buurt die ik kende en waar ik van hield steeds verder uit beeld. Dus werd dat het uitgangspunt van mijn project: misschien zijn wij met die oude bakfiets wel de grondleggers van de gentrificatie geweest.’

Ze interviewde de vriend die destijds de bakfiets had gemaakt, en samen bouwden ze een nieuwe. Omdat dat allemaal weinig te maken had met haar hoofdvak fotografie, ging ze op zoek naar een bijpassend beeld. Dat werd een foto van zichzelf in Zangeres Zonder Naam-stijl, zittend in een bakfietsbak met een bos rozen in haar hand. Het resultaat had verdomd veel weg van een platenhoes. ‘En toen dacht ik: eigenlijk heb ik ook nog een liedje nodig om van de daken te kunnen schreeuwen waarover ik het heb.’

Maar hoe? Toevallig had ze een paar weken eerder op een verjaardagsfeestje zitten praten met iemand die vertelde dat hij muzikant was. Leuke jongen ook, Wieger heette-ie. Ze stuurde hem een appje waar hij meteen op reageerde, en dezelfde avond nog stond ze voor zijn deur met een sixpack bier. Zij wist niet dat Wieger Hoogendorp gitarist was geweest bij Caro Emerald en over een professionele thuisstudio beschikte. Hij was blij verrast over het meisje dat, ongehinderd door enige kennis en techniek, precies wist wat ze wilde, en dat ook in huis bleek te hebben – al moest de eerste opname vele malen opnieuw om de juiste snik in haar stem te krijgen.

Groen Amsterdam werd een ballad in de stijl van Hazes senior. Later zou Danny de Munk nog een tweede stem toevoegen aan de refreinen. ‘’t Is niet mijn schuld dat de bakker sluit, er is alweer wat nieuws’, zingt Sophie Straat in het smeuïgste Mokums. ‘Deze hеb niet alleen brood, maar ook Iens-topper reviеws’. Waarna in het refrein de handjes in de lucht mogen:

Want kijk ons dan, zo groen Amsterdam / Met het hele gezin, en m’n nieuwe vriendin / Snap echt niet wat ik deed, voor ik mijn bakfiets kreeg / En zo langzamerhand, kijk je toe hoe ik je stad overnam

De samenwerking met Hoogendorp – tegenwoordig ook producer van Goldband – bleek zeer vruchtbaar. Niet alleen werden ze een stel, er rolden ook in een mum van tijd meer liedjes uit, wat in 2020 leidde tot de debuutplaat ’t is niet mijn schuld. Sophie Straat studeerde succesvol af aan de academie, en werd op de valreep toch nog omarmd door haar medestudenten. ‘Iedereen vond mij opeens heel vet’, zegt ze. ‘Wat ook wel een beetje gek was. Er zaten veel elementen aan mijn afstudeerproject, alleen het muzikale gedeelte is in één keer opgeblazen. Ik had eigenlijk niet de ambitie om een echte muzikant te worden, maar een tijdje later zat ik biertjes te drinken met wat vrienden die in een punkbandje zaten, en toen was het opeens: kom, we gaan een band beginnen. Voor de grap, vet leuk, vet gezellig. We hebben de plaat op Spotify gezet en een optreden geregeld in Sexyland (een alternatieve club in Amsterdam-Noord, red.). Daar was Cedric, die nu mijn manager is. Hij wilde graag koffiedrinken met me, en toen is er een balletje gaan rollen.’

En snel ook. ’t Is niet mijn schuld werd in 2021 bekroond met een Edison. De boodschap dat de stad werd overgenomen door yuppen en rijke expats viel, niet geheel verrassend, in goede aarde bij de liefhebbers van ‘volkse’ muziek, en zo kwam het dat Sophie Straat niet alleen geboekt werd naast bevriende punkbands als Hang Youth, maar ook optrad in het voorprogramma van Willeke Alberti en André Hazes.

‘Dat was wel een leerzame ervaring, haha. Willeke Alberti vind ik oprecht een legende. André Hazes wat minder, maar zijn vader weer wel. Dus we zijn dat gewoon gaan doen. Veel oude Amsterdammers vonden het tof dat ik zing hoe een wijk als De Pijp is veranderd, maar daarmee bedoel ik ook dat-ie heel wit is geworden. Ik weet niet of dat deel van de boodschap helemaal overkwam. En op het moment dat ik me uitsprak tegen racisme merkte ik dat sommigen het daar niet mee eens waren. Dat vond ik heftig, want ik dacht dat het wel vanzelfsprekend was waar ik voor stond. Het is makkelijker om te schreeuwen wat er allemaal mis is met de wereld als het publiek het toch al met me eens is. Bij dit soort optredens is het een stuk harder werken. Ik heb er vooral van geleerd dat ik zoiets niet per se nog eens wil doen.’

Waar merkte je dat dan aan?

‘Het was vooral een gevoel. In de praktijk merkte ik het toen ik op Instagram iets postte van Zwarte Piet is Racisme. In één keer was ik duizend volgers kwijt en werd ik overspoeld met boze berichten. Daar schrok ik wel een beetje van, maar daarna dacht ik ook: opgeruimd staat netjes.’

Om dit soort redenen noemde VPRO’s 3voor12 jou ‘het Trojaanse paard van de smartlap’.

‘Haha, niet míjn term hè? Maar ik snap hem wel. Wieger vindt dat we alles moeten aanpakken om onze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden, juist ook aan mensen die er nog niet achter staan. Als De Telegraaf mij wil interviewen, roept hij: doen! Ik vind dat wat moeilijker en zeg meestal nee. Het is mijn gezicht dat in die krant staat, en ík sta vooraan het podium. Maar ik luister wel naar Wieger, hoor. Het is een discussie die we onderling steeds voeren, want die scheidslijn is natuurlijk niet absoluut. Er zijn er vast ook die na die liedjes over gentrificatie zijn blijven plakken. En al is het er maar één die ook serieus naar de rest luistert, dan is het toch wat waard. In Paradiso waren er echt niet alléén maar activistische jongeren.’

Hoe kwam je eigenlijk uit bij de klassieke smartlap? Je bent te jong om die bewust te hebben meegemaakt.

‘Nou, André Hazes, de oude, was vroeger altijd superpopulair in de bruine kroegen waar ik weleens kwam. En nog steeds. Ik heb veel vrienden die smachten naar een smartlap als ze dronken worden in het café. Iedereen kent het genre, dus in die zin ben ik er niet te jong voor.’

Maar je noemde ook de Zangeres Zonder Naam als voorbeeld. Jij was 4 toen zij overleed.

‘Ik heb me verdiept in de smartlap en kwam bij haar terecht omdat zij ook protestliedjes in haar repertoire had. De meeste mensen kennen haar van Mexico, maar ze heeft ook gezongen over de Vietnamoorlog, over vluchtelingen en racisme. Keetje Tippel gaat over sekswerk, en Luister Anita is een commentaar op Anita Bryant, een Amerikaanse activist die ageerde tegen het homohuwelijk. De Zangeres Zonder Naam klinkt wel heel braaf, maar ze kon enorm uitgesproken zijn, zeker voor die tijd.’

Is dat een traditie waarop je wilt voortbouwen?

‘Op dat protestelement: zeker. Maar Wieger en ik zijn geen pure smartlapartiesten. Dat is ook niet hoe ik erin sta. Ik vind sommige smartlappen heel mooi, maar mijn interesse is vooral conceptmatig. Op ’t Is niet mijn schuld paste het genre goed bij het thema, maar als ik over andere onderwerpen zing heb ik de smartlap minder nodig. Voor de nieuwe plaat hebben we echt per nummer bekeken waar het concept om vraagt. De vergiffenis, bijvoorbeeld, is geschreven vanuit het perspectief van streng christelijke Amerikaanse mannen die het recht op abortus willen terugdraaien. Daarom hebben we er allemaal kerkelijke geluiden en melodieën in gestopt. En Papa gaat over corpsballen. Omdat de woongroep waar ik woon aan het water ligt, zien we regelmatig van die brallende clubjes langsvaren op peperdure sloepjes. Het viel ons op dat ze heel vaak meebrullen met Abba, dus hebben we het nummer in die stijl gegoten.’

De inspiratie ligt voor de deur?

‘Een beetje wel ja. De thema’s waarover ik zing liggen dicht bij mijn eigen belevingswereld, maar dat betekent niet dat ze over mij gaan. Ik heb als wit persoon geen last van racisme. En ik heb zelf nooit iets te maken gehad met abortus, maar ik ben wel een vrouw met een baarmoeder die daarover moet nadenken. Wat er nu in de Verenigde Staten aan de hand is, kan ook overwaaien naar Nederland. Dat gebeurt al, met demonstranten die voor de klinieken staan. Wonen is ook zoiets: ik heb enorm geluk dat ik terechtkwam in een ontzettend leuke woongroep, met mensen van verschillende generaties. Hij bestaat al sinds 1977, de oudste bewoner is in de zeventig. We koken vaak samen, overleggen over van alles. Het is een heel solidaire vorm van samenleven, en er is altijd wel iemand van wie je even een betonboor of zoiets kan lenen. Echt geweldig. Maar ja, voor veel van mijn vrienden is de wooncrisis wél een enorm probleem, dus daarom vind ik dat ik erover moet zingen.’

Protest is het overkoepelende element in je muziek. Heb je dat van huis uit meegekregen?

‘Niet echt. Mijn vader is Amerikaans, mijn moeder komt uit Engeland. Ze hebben elkaar in Amsterdam ontmoet in de jaren zeventig en zijn gebleven omdat de vrije sfeer ze erg beviel. Mijn vader was muzikant, mijn moeder schilder. Uiteindelijk zijn ze Engelse les gaan geven om geld te verdienen. Ze waren wel links, maar dat werd er bij mij niet met een paplepel ingegoten. Mijn vader woont inmiddels in Maastricht, mijn moeder nog steeds in het huis waar ik ben geboren. Ik denk dat zij nu activistischer is dan toen ik klein was. Dus ik weet eerlijk gezegd niet precies waar mijn activisme vandaan komt. Het is een wereld waarin ik me thuis voel. Iedereen die ik ken stemt links, spreekt zich uit, schrijft erover of werkt voor een idealistische stichting. Omdat ik nu toevallig op een podium over linkse thema’s sta te schreeuwen, vragen journalisten me vaak of ik het boegbeeld van een protestgeneratie ben. Als je daarop googlet, krijg je nu mijn naam. Maar ik heb niet het idee dat ik iets in gang heb gezet, dat ik de enige ben die op die barricade staat. Voor mijn gevoel staat iedereen altijd al op die barricade.’

Jij kent niemand met rechtse ideeën?

‘Nou ja, wel een paar. In mijn vorige huis woonde ik met een jongen die VVD stemde. Met hem kon ik het goed vinden, hij ging heel vaak de discussie met mij aan. Dat leverde interessante gesprekken op. Ik vond het wel leuk dat hij ook erg uitgesproken was en ergens voor stond.’

Maar in Vrijheid, gelijkheid, zusterschap zing je wel dat het je droom is dat niemand meer op VVD stemt.

‘Ik wil niemand beledigen. Maar tegelijkertijd op sommige punten ook weer wel, haha.’

Hoe doordacht haar werkwijze ook klinkt, toch maakt Sophie Straat de indruk dat het muzikale succes haar nog altijd een beetje overkomt. Want het had ook anders kunnen lopen. ‘Voordat ik op de academie dat liedje maakte, gingen al mijn projecten over voetbal. Als kind en tiener heb ik bij FC Taba gespeeld, later ben ik in Den Haag in een vrouwenteam gaan voetballen. Ik vind voetbal de mooiste sport die er is, en ik was er goed in ook. Toen ik stage ging lopen bij Jan Hoek, een kunstenaar in Amsterdam, zei die: jij moet gewoon dé voetbalkunstenaar worden. En ik dacht: o, oké, dat is misschien wel een goed idee.’

Eenmaal muzikant schreef ze twee voetballiedjes. In Mijn club is ze uiterst kritisch over de voetbalcultuur (‘Maar wat nou als ik anders ben, homo of laat staan een vrouw/ Pas ik dan wel bij die club waar ik met heel mijn hart van hou?’), Voor Ajax is een hartstochtelijke ode aan haar favoriete club. ‘Dat was in opdracht van Ajax zelf, toen ze twee jaar geleden kampioen werden. Superleuk, maar het is nooit echt aangeslagen. Ik heb er ook veel nare reacties op gehad vanuit de voetbalgemeenschap, wat me dan ook weer doet twijfelen: waarom vind ik dat voetbal nou toch zo leuk? Maar gelukkig wordt het nu af en toe wel bij de Ajax-vrouwen gedraaid.’

Tussen de bedrijven door maakte ze vorig jaar met de bevriende kunstenaar Hilde Barwegen, zelf ook voetballer, een korte documentaire voor VPRO’s Dorst, over problemen in het amateurvoetbal – een sfeervolle impressie met interviews over racisme en seksisme op de velden, en mooie scènes waarin oude mannen in de bestuurskamer steggelen over het al dan niet verplicht stellen van de One Love-aanvoerdersband. ‘Die mannen waren fantastisch om te filmen. Sommigen waren voor, anderen heel erg tegen. Maar volgens mij hebben we hen echt niet neergezet als racisten ofzo, meer als mensen die erg worstelen met verandering, terwijl ze tegelijkertijd ontzettend belangrijk zijn voor zo’n club. Het lag allemaal dicht bij ons, Hilde heeft ook lang gevoetbald. Dat er racisme heerst in het voetbal kregen we wel mee, maar het seksisme was voor ons duidelijk. Wij kregen bij de meisjes nooit eigen shirts vanuit de club, maar altijd de afdankertjes. Voor de jongens was er altijd een KNVB-scheidsrechter, terwijl bij ons een vader moest fluiten. En bij de dames speelden we altijd op het slechtste veld. De mannen gingen voor, dan de jeugd, terwijl we allemaal evenveel contributie betaalden. Het was oneerlijk. Toch zou ik graag weer op het veld staan. Het kriebelt enorm, maar voorlopig kan het niet, want ik moet tegenwoordig in het weekend altijd spelen.’

Dat is behoorlijk hard gegaan. Onlangs moest ze afscheid nemen van haar band. ‘Zij hebben banen en kinderen, konden niet genoeg tijd vrijmaken. We moesten verder met muzikanten die altijd kunnen, maar ja, dit zijn wel vrienden van me. Dus dat was erg moeilijk. Verder vind ik niet dat het té snel gaat. Die Edison kwam misschien een beetje vroeg. Toen ik hem won wist ik niet eens wat een Edison was, daarna loop je het gevaar om te gaan denken: en waar blijft mijn tweede Edison nou? Maar we overhaasten niks. Met Wieger en mijn manager overleg ik voortdurend. Hoe we kunnen blijven groeien, maar ook hoe we ervoor zorgen dat we niet commercieel worden.’

Is dat een dunne lijn?

‘Ja, maar die bewaken we dus. Hoe we klinken, in welke bladen we staan, waar we wel optreden en waar niet; het hele plaatje. Zolang het groter wordt op een manier die ik zelf vet vind, vind ik dat niet commercieel. Maar groter worden is geen doel op zichzelf.’

Wat is dan het doel?

Ze denkt even na en inspecteert haar met tatoeages bedekte vingers. ‘Uiteindelijk hoop ik toch dat ik met mijn muziek een verandering kan teweegbrengen. Het allermooiste zou zijn als er naar aanleiding van een van mijn liedjes Kamervragen zouden worden gesteld.’

Ze lacht, overweegt de uitspraak, neemt hem niet terug. Het diamantje in haar voortand schittert. ‘Je moet hoog mikken, toch?’

Sophie Straat doet in november een clubtour: 01/11 TivoliVredenburg Utrecht, 02/11 Oosterpoort Groningen, 03/11 Gebr. de Nobel Leiden, 11/11 Effenaar Eindhoven, 18/11 Patronaat Haarlem.