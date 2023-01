Het plan is goed, maar de uitvoering mist begeestering in dit restaurant in een oude kerk in Appingedam

Restaurant De Basiliek in Appingedam. Beeld Els Zweerink

Midden in Appingedam staat De Basiliek, een restaurant dat huist in een voormalige katholieke kerk. Wie bij het woord ‘basiliek’ ook iets van uitbundig galmende, Sint-Pieter-achtige proporties voor zich ziet, zal zich verrast weten: de zaak huist in een werkelijk allerschattigst neogotisch bouwsel met een spitse toren en een pastorie ervoor. ‘Kerkje Nicolaas’ werd het ook wel liefkozend genoemd voordat in 1999 de Heilige Geest er zijn biezen pakte. De ontkerkelijking zet volop door, en net als veel dorpskerken vond ook dit huis van God een herbestemming als horecalocatie.

De Basiliek Solwerderstraat 45-47, Appingedam

restaurantdebasiliek.nl

Cijfer 6,5

Gerechten met veel lokale producten. Verrassingsmenu van drie (€ 39,50) t/m zeven gangen (€ 75). Veganistisch ‘Dutch Cuisine’ vijfgangenmenu € 57, de gerechten zijn ook los te bestellen. À la carte: voorgerecht € 16, soep € 9, hoofdgerecht rond de € 26, nagerecht € 11.

Kerkje Nicolaas mag maar een klein kerkje zijn, het is een behoorlijk groot restaurant – en hartstikke druk. Eten kan in de kerk zelf, maar ook in de pastorie en in de voorzaal zitten groepen mensen. De keuken bevindt zich in het deel tussen de kerk en de pastorie in. De entree langs het uitgelichte kerkpad is schitterend, en in het voorportaal ligt Het Wonder van Scheemda prominent gepresenteerd – geen miraculeuze genezing of Mariaverschijning, maar een Oost-Gronings doperwtenras, dat bijna was uitgestorven maar nu in deze buurt opnieuw wordt geteeld. Patron-cuisinier Willem Bos sloot zich aan bij Dutch Cuisine en zet zich daarom in voor het herwaarderen van lokale producten. Ook bedacht hij voor zijn kaart, de eiwittransitie indachtig, een volledig plantaardig vijfgangenmenu, waarvan de gerechten ook los te bestellen zijn. Ambitieus vinden we dat, vooruitstrevend en heel tof.

Weezoete muziek en amuses

We worden in het koor geplaatst, onder de mooie glas-in-loodramen, en krijgen een aperitief. Er staat een nogal generieke softrockplaylist op met Avril Lavigne, die helaas de toon zet voor de amuses wat weezoet-en-obligaat betreft. Eerst een olijvencakeje met basilicum-knolselderijcrème en een koekje van oregano met wortel: in allebei zit te veel suiker, zonder de pikante, hartige of zure kick die je van een opwekkend hapje-vooraf verwacht.

Restaurant De Basiliek in Appingedam. Beeld Els Zweerink

In het daaropvolgende deegbakje zit een puree van dat voornoemde wonder van Scheemda, maar de hernieuwde bestaansnoodzaak van de bedreigde erwt wordt daar niet bepaald duidelijk in gemaakt: puree van gedroogde erwten moet je wel een beetje lekker maken want anders is het, nou ja, een melige, gelige moes. Er zit ook een zoete komkommerrelish bij (foutief ‘kimchi’ genoemd) en pizza-achtig tomatenspul.

We hebben bij onze reservering één vegetarische overtuiging opgegeven, maar bij het zien van de gevarieerde kaart besluiten we anders: we nemen een regulier viergangenmenu (€ 49,50) alsmede een aantal gerechten van de aanlokkelijke veganistische kaart, en een hoofdgerecht met vis. We communiceren deze wijziging op de reservering ook heel duidelijk aan onze serveerster.

Er lijkt in de zaak een nogal strak bedieningssysteem in werking te zijn – doorgaans uitstekend om de boel in banen te leiden, zolang er ook maar ruimte en flexibiliteit is om gasten tegemoet te komen. Wij bemerken evenwel meermaals een zekere starheid. ‘Maar u kúnt geen wijnarrangement bestellen bij een à la cartebestelling!’ zegt onze serveerster paniekerig als ik vraag om een bijpassend glas. ‘Dat dóén wij niet!’ Aan de tafel naast ons krijgt een jongeman, die aangeeft alleen rode wijn te drinken, op hoge toon een soort preek van de gastvrouw: dat ze ‘dan wel even gezegd wil hebben’ dat dat dan ‘op eigen risico’ is omdat een glas rood ‘echt helemaal niet bij de gerechten gaat passen, want rode wijn past natuurlijk niet bij vis, en in het menu zit vis’. Los van het feit dat het in restaurants volgens mij de allereerste regel zou moeten zijn dat mensen drinken waar ze zin in hebben, is het wit-bij-visdenken ook gewoon gedateerde quatsch.

Kaal gerecht

In het verrassingsmenu krijgen we allereerst de vegan ‘steak tartare van wortel’ – een beetje een uitgekauwd grapje is dat, want wortel lijkt op geen enkele manier op steak. Maar het is een lekker slaatje met crème van komijn en gebrande uitjes, en (wederom zoet) ingemaakte mosterdzaadjes. Er liggen twee verdwaalde stukken harde pompoenwafel op, en een heleboel nogal willekeurig ogende takken en scheuten, maar het smaakt prima: de wortel is een beetje gerookt en fris aangemaakt. Ook mijn plantaardige gang, de bouillon van eekhoorntjesbrood (€ 9), bevalt: die is goed hartig van gedroogde paddestoel zonder ‘bouillonblokkig’ te worden, en er drijven ook drie gebakken paddestoelen in. Ik vind het wel een beetje een kaal gerecht.

Wafeltjes van pompoen met kimchi van koolrabi, crème van pistache en een crumble van paddenstoelen. Beeld Els Zweerink

Dat geldt in nog sterkere mate voor de tweede gang: drie kleine stukjes in zoutkorst gegaarde knolselderij met een kokossaus en wat nogal smaakarme, geraspte herfsttruffel. ‘Opnieuw vega?’ vragen we de ober, ‘u heeft meegekregen dat we het reguliere menu hebben besteld, toch?’ ‘Ja, we serveren heel vaak vegetarische gerechten in het gewone menu’, zegt hij geruststellend. Het gerecht mist zuur, pit en knapperigheid: de zachte knol en zoete saus vormen te veel een soort brij, ondanks de limoenrasp en truffel. Het door mij bestelde gerecht, de pompoenwafels, zijn ook hier weer erg droog, de kimchi is geen kimchi en de (plantaardige?) roomkaas met pistache is weer te zoet. Opnieuw is een en ander versierd met een kermis van onaangemaakte erwtenscheuten, basilicumolie en een soort roodgeverfde kroepoek.

Kattige verhandeling

Voor de derde keer vraag ik of wel echt is doorgekomen dat we het reguliere, en niet het vegetarische viergangenmenu willen eten. Dan blijkt het toch misgegaan, en we krijgen van de gastvrouw een lange en ook behoorlijk kattige verhandeling over onze reservering, collega’s die dingen verkeerd intoetsen, het feit dat dit restaurants werkt met tags, stoelnummers en een gastenvolgsysteem, en dat de chef dacht dat we vegetariërs waren ook al hebben we inmiddels drie keer gezegd van niet.

We glimlachen vriendelijk – het gastenvolgsysteem zal ons eerlijk gezegd worst wezen, we willen gewoon graag dat de fout een beetje flatteus wordt opgelost. Dat gebeurt niet: terwijl de tafels om ons heen wild als hoofdgerecht krijgen, zegt onze gastvrouw domweg: ‘U krijgt vis’ en zet binnen twee minuten de vis van de dag op tafel. Het was hoffelijk geweest als we voor het hoofdgerecht in ieder geval de keuze hadden gekregen.

De van de kaart bestelde heilbotfilet (€ 25) is niet meer helemaal piep en ‘ruikt’ een beetje – bovendien is hij te gaar. De garnalen en schaaldierensaus eromheen zijn prima. De vis van de dag die mijn tafelgenoot in zijn menu krijgt geschoven, rode poon met saffraansaus, is wél heel vers en prima gebakken. Op beide borden ligt weer een ratjetoe aan onduidelijke garnituren die allemaal niet op smaak zijn: dopjes courgette, smaakloze bedreigde-erwtenpuree, grote brokken muffe paarse aardappel, handenvol erwtenscheuten en ongezouten broccoli. Ook krijgen we een bakje harde, in knoflookolie opgewarmde aardappelen in de schil op tafel waar nog zand aan zit. Niet feestelijk.

Gebakken heilbotfilet met saus van zoutkampergarnalen. Beeld Els Zweerink

Lang wachten op dessertkaart

Het voltallige gastenvolgsysteem staat inmiddels in de bar voorin glazen te poetsen, waardoor het hele koor meermaals met lege borden en glazen zit en we erg lang moeten wachten op de dessertkaart, de koffie en de rekening. Het dessert uit het menu, chocolademousse met blauwebessenbavarois en ijs met koekkruiden, is oké. De vegan brownie (€ 11) is klef en plakkerig in plaats van rijk en chocolade-achtig en smaakt naar Nesquik. De bijgeleverde stoofpeer en het stoofperenijs smaken wel goed.

Vegan brownie met caramelsaus en sorbet van stoofpeer. Beeld Els Zweerink

De Basiliek heeft een prima kaart en een doortimmerd plan, maar we missen echt een beetje begeestering.